TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bankaların yüksek kredi kartı komisyon oranlarının esnaf üzerinde ağır bir mali yük oluşturduğunu belirterek faizlerin makul bir seviyeye çekilmesi çağrısında bulundu. Mevcut oranların esnafın kazancını aştığını vurgulayan Palandöken, hem satıcıyı hem de kart kullanan vatandaşı mağdur etmeyecek, adil ve emtiaya göre uyarlanmış yeni bir düzenleme yapılması gerektiğini ifade etti.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kredi kartı komisyon oranlarının yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirtti.

"ORANLAR YENİDEN DÜZENLENMELİ"

Palandöken yaptığı yazılı açıklamada, bankaların komisyon oranlarını satılan emtiayla eşleştirmesi gerektiğine işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Kredi kartı ile yapılan ödemelerin maliyeti esnafın sırtına yüklenmemelidir. Bankalardaki kredi kartı faizleri mutlaka düşürülmeli ve makul bir seviyeye çekilmeli. Yoksa bunun altından esnaf kalkamaz. Kredi kartı komisyon oranları yeniden düzenlenmelidir."

"KİMSEYİ MAĞDUR ETMEYECEK ADİL ÇÖZÜM LAZIM"

Vatandaşın da konudan rahatsızlık duyduğunu aktaran Palandöken, "Biz sattığımız zaman komisyon kesemiyoruz. Kimseyi mağdur etmeyecek adil çözüm lazım. Esnafın kazancının üstüne çıkınca gerçekten zor oluyor." değerlendirmelerinde bulundu.

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