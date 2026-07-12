Ticaret Bakanlığı, gümrükte tasfiye edilen araçları resmi ekspertiz raporu ve e-ihale yöntemiyle satışa sundu. Otomobilden deniz taşıtlarına, lüks modellerden hurda durumundaki araçlara kadar uzanan geniş yelpazede fiyatlar 60 bin TL ile 15 milyon TL arasında değişiyor. Şeffaf şekilde yürütülen sürecin ardından araçlar ilgili işletme müdürlüklerinden teslim alınıyor.

Ticaret Bakanlığı, gümrüklerde tasfiye edilen çeşitli araçları elektronik ihale (e-ihale) yöntemiyle satışa çıkardı. İkinci el araç almak isteyen vatandaşlar için önemli bir alternatif oluşturan bu sistem sayesinde, yüzlerce araç dijital ortamda yeni sahiplerini bekliyor.

RESMİ EKSPERTİZ VE ŞEFFAF SÜREÇ

NTV'de yer verilen habere göre, satışa sunulan tüm araçlar, ihale öncesinde resmi ekspertiz işlemlerinden geçiriliyor. Araçların mevcut durumları detaylı bir şekilde fotoğraflanarak sisteme yükleniyor ve ihale süreci tüm alıcılar için tamamen şeffaf bir ortamda gerçekleştiriliyor.

Örnek araba

TESLİMAT İŞLEMLERİ

İhale sürecine katılarak araç satın almaya hak kazanan vatandaşlar, yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından teslimat aşamasına geçiyor. Satın alınan araçların fiziksel teslimatı, aracın bulunduğu ilgili tasfiye işletme müdürlükleri üzerinden sağlanıyor.

60 BİN LİRADAN BAŞLAYAN FİYATLAR

Sisteme yüklenen araçların fiyat yelpazesi oldukça geniş bir aralığa sahip. İhalelerdeki başlangıç bedelleri 60 bin liradan başlarken, aracın modeline ve genel niteliğine göre bu bedel 15 milyon liraya kadar yükselebiliyor.

Örnek araba

GENİŞ ULAŞIM ARACI YELPAZESİ

Bakanlığın e-ihale platformunda yalnızca standart binek otomobiller yer almıyor. Otomobillerin yanı sıra ticari araçlar ve su taşıtları da satış listesinde bulunuyor. Kamyon, jet ski ve tekne gibi farklı kategorilerdeki araçlar ihaleye çıkarılıyor.

Örnek araba

LÜKSTEN HURDAYA FARKLI SEÇENEKLER

Satışa sunulan araçların kondisyonları kendi içlerinde büyük farklılıklar gösteriyor. İhale listelerinde yüksek segmentte yer alan lüks araçlar bulunurken, aynı zamanda kaporta veya motor bakımına ihtiyaç duyan, onarım masrafı yüksek ve hurda durumunda olan araçlar da yer alıyor.

İşte satışa sunulan bazı araçlar:

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