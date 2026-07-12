Çin’de bir kadın, kocasının kafatasının kırılması sonucu aldığı beyin hasarını tersine çevirmek için 7 yıl boyunca ayaklarını ağzına alıp ısırdı. Doktorların önerisiyle uygulanan sıra dışı yöntem işe yararken, bitkisel hayattan çıkan adamın ilk sözü ‘Seni seviyorum’ oldu.

Çin'in Henan eyaletinde yaşayan Song Mei, 2019 yılında geçirdiği kaza sonrası ağır beyin hasarı alan eşi Zhao Jinqian'ın iyileşmesi için yıllarca büyük bir çaba gösterdi. Doktorların önerisiyle eşinin sinirlerini uyarmak amacıyla her gün el ve ayak parmaklarını ısıran Song, bir gün tesadüfen ayağını hafifçe ısırdığında tepki aldığını fark etti. Bunun ardından bu yöntemi düzenli olarak uygulamaya devam etti.

DEPONUN ÇATISINDAN DÜŞTÜ

South China Morning Post'un haberine göre, Zhao Jinqian, Ekim 2019'da mahsur kalan üç yaşındaki bir çocuğu kurtarmak için çıktığı deponun çatısından düştü. Çocuk kazadan yara almadan kurtulurken, Zhao ağır beyin hasarı ve çok sayıda kırık nedeniyle uzun süre bitkisel hayatta kaldı.

Fedakarlığı hayat kurtardı! 7 yıl boyunca bitkisel hayattaki eşinin ayaklarını ısırdı

TEPKİ VERİNCE YILLAR BOYU DEVAM ETTİ

Doktorların önerileri doğrultusunda eşinin bakımını üstlenen Song Mei, her gün sinir uyarıcı egzersizler yaptı, masaj uyguladı, onunla konuştu ve rehabilitasyon sürecine destek verdi. Eşinin ayak parmağını ısırdığı bir gün aldığı hafif tepki üzerine, bu yöntemi de yıllarca sürdürdü. 2024 yılında Zhao'nun sağlık durumunda ilerleme kaydedildi. Gözlerini açmaya başlayan Zhao'nın çevresine daha fazla tepki verdiği, konuşulanları anlayabildiği, elini kaldırabildiği ve destekle kısa süre ayakta durabildiği belirtildi.

Fedakarlığı hayat kurtardı! 7 yıl boyunca bitkisel hayattaki eşinin ayaklarını ısırdı

ÜLKE BUNU KONUŞUYOR!

Zhao Jinqian, 30 Haziran'da hastane yatağında yedi yıl aradan sonra ilk kez konuşarak eşine "Song Mei, seni seviyorum" dedi. Yazı çalışmalarında yazdığı ilk kelimenin de eşinin adı olduğu aktarıldı. Çin’de kısa sürede gündeme oturan olay, sosyal medyada da hızla yayılarak geniş kitlelere ulaştı. Kadının yıllarca süren çabasına takdir ve tebrik yağdı.

Doktorlar, ağır beyin hasarı geçiren hastalarda sinir uyarılmasının (nöromodülasyon) tedavi sürecinde kullanılan yöntemlerden biri olduğunu belirtiyor. Bu uygulamanın amacı, hasar gören beyin bölgeleri arasındaki iletişimi yeniden kurmak veya beynin yeni sinir bağlantıları oluşturmasını (nöroplastisite) destekleyerek kaybedilen motor, duyusal ve bilişsel işlevlerin yeniden kazanılmasına yardımcı olmak olarak açıklanıyor.

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