Mersin'de 15 yıl önce anlaşarak satın aldıkları tapusuz araziye dubleks ev yapan Topal ailesi, açılan tahliye davasını kaybedince icra yoluyla evlerinden çıkarılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Evlerine biçilen 103 bin 500 liralık bedelin gerçek değeri yansıtmadığını söyleyen aile, yeniden bilirkişi incelemesi talep etti.

Mersin'de 15 yıl önce anlaşarak satın aldıkları tapusuz araziye yaptıkları dubleks ev nedeniyle yıllardır hukuk mücadelesi veren Topal ailesi, tahliye kararının ardından şimdi de evlerine biçilen bedelin düşük olduğunu belirterek yetkililerden destek istedi.

103 bin liraya dubleks ev! Mahkeme kararıyla yıkıldılar, 15 yıllık emekleri gitti

DUBLEKS EVE ÖNCE 260 BİN, SONRA 103 BİN LİRA DEĞER BİÇİLDİ

Olay, ilçeye bağlı Kösbucağı Mahallesi’ndeki bir arazi nedeniyle yaşandı. İddiaya göre, mahalle sakinlerinden 50 yaşındaki Cumali Topal, 2010 yılında kayınvalidesinden kalan arazi üzerine, diğer hak sahibi varislerle de sözlü olarak anlaşarak kendilerine düşen yere iki katlı dubleks bir ev inşa etti. Aile, 2013 yılına kadar sorunsuz bir şekilde evlerinde hayatını sürdürdü, ancak arazi ihaleyle satışa çıktı. Araziyi varislerden F.Ş. ihale ile aldı. Topal, ailesi de anlaşarak ev yaptıkları kısmın parasını ödeyerek tapusuz olarak satın aldı. F.Ş, tüm arazinin tapusunu aldıktan sonra Topal ailesine tahliye davası açtı. 10 yıl süren davalar sonucunda Topal ailesi arazi davasını kaybetti, ancak içinde oturdukları dubleks evin kendilerine ait olduğunu kanıtladı. Ancak aile bu kez de bilirkişiden gelen raporla yıkıldı. Eve 260 bin 580 TL değer biçildi, mahkeme de bu rakamı 103 bin 500 TL'ye indirdi. Karara itiraz eden aile, şimdi icra yoluyla evden atılacakları günü beklerken yaşanan duruma da tepki anlatıp destek istedi.

103 bin liraya dubleks ev! Mahkeme kararıyla yıkıldılar, 15 yıllık emekleri gitti

"10 YILDIR MAHKEMELEŞİYORUZ, KAYBETTİK"

Yaşadıkları süreci anlatan Cumali Topal," 2010 yılında kaynanamdan kalan bir araziye ev yaptırdım. Bu evi yaptırırken de karşı varislerle anlaştık, görüştük. 2010 yılında evimizi yaptık ve oturmaya başladık. 2013 yılında burası ihaleyle satışa çıktı. Satışa çıkınca varislerden bir tanesi satın aldı. Aldıktan sonra 'Ben tapuyu teke düşüreceğim, ondan sonra sizin yerinizi ayıracağım' dedi. Biz de sözüne inandık, güvendik. Parasını da ödedik. 2013 yılında tapuyu aldıktan sonra bu bize 'Ev de benim, yer de benim' diye dava açtı. Biz o günden beri, yaklaşık 10 yıldır mahkemeleşiyoruz. Elimizde resmi bir tutarımız olmadığı için biz mahkemeyi kaybettik. Şu anda icra yoluyla evden atılma durumundayız ve evimizden çıkartılacağız. Evinden çıkmadan önce evimize bir bedel davası açtık. Açtığımız bedel davasında da bilirkişi bizim iki katlı dubleks evimize 260 bin lira bedel biçti. Mahkeme heyeti karşılıklı 'kötü niyet yoktur' deyip bu bedeli 103 bin liraya kadar düşürdü. Şimdi sesleniyorum, iki katlı dubleks bir evin fiyatı 103 bin lira olur mu? Şu anda benim isteğim, adaletli bir bilirkişinin gelip bu iki katlı dubleks eve bir fiyat çıkarması. Yani benim evimin yaklaşık değeri, tahmin ediyorum 2,5-3 milyondan aşağı değildir. Ama bize çıkarılan bedel 260 bin lira. Benim isteğim, adaletli bir heyet gelip, bilirkişi gelip bu raporu tekrar çıkarmaları. Ben hakkım olanı almak istiyorum. Şu anda dışarıda kalacağım, gidecek yerim yok. Bu parayı almadığım takdirde param da yok. Yani kendi evimizde işgalci durumundayız ve birkaç gün içinde de icrayla evden atılacağız" dedi.

103 bin liraya dubleks ev! Mahkeme kararıyla yıkıldılar, 15 yıllık emekleri gitti

"KENDİ EVİMİZDEN İŞGALCİ OLARAK İCRA YOLUYLA ZORLA ATILACAĞIZ"

Evlerinden atılacaklarını belirten Mihrican Topal ise," Biz evimizden atılmadan önce siz büyüklerimizden biz yardım istiyoruz. Evimizin gerçek değerini verecek bir bilirkişi talep ediyoruz. Lütfen bize yardım edin. Sesleniyoruz, bizim gidecek hiçbir yerimiz yok. Kendi evimizden işgalci olarak icra yoluyla zorla atılacağız" ifadelerini kullandı.

Süreç boyunca karşı taraftan sürekli tehditler aldıklarını da ileri süren Topal çifti, bugüne kadar haklarını hep yasal yollardan aradıklarını bundan sonra da böyle devam edeceklerini belirterek, çocuklarına da kimsenin rahatsızlık vermemesini istedi.

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