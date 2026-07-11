Eskişehir'de meydana gelen silahlı çatışma olayında iki kız babası Uzman Jandarma Sekizinci Kademeli Çavuş Mehmet Demirbaş şehit oldu.

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesine bağlı Narlı Mahallesi'nde akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürülen İbrahim Günsel'in tüfekle çevreye ateş açtığı ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerine ulaşmasının ardından şüpheli ile güvenlik güçleri arasında silahlı çatışma meydana geldi.

Eskişehir'den acı haber! Çatışmada yaralanan Uzman Jandarma Mehmet Demirbaş şehit oldu

1 ŞEHİDİMİZ VAR

Yaşanan olayda ağır yaralanan evli ve iki çocuk babası Uzman Jandarma Sekizinci Kademeli Çavuş Mehmet Demirbaş, kaldırıldığı Mihalıççık Devlet Hastanesi'nde şehit oldu.

SALDIRGAN OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Demirbaş'ın 2017 yılından beri Eskişehir'de görevli olduğu öğrenildi. Çatışmada ateş açan İbrahim Günsel de olay yerinde hayatını kaybetti. Olay sırasında bir jandarma personeli ile Narlı Mahallesi Muhtarı Mutlu Şahin yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı jandarma personeli ile mahalle muhtarının tedavilerinin devam ettiği bildirildi.

Olayın ardından bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

BAKAN ÇİFTÇİ'DEN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, olayla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Bakan Çiftçi'nin açıklamasında, "Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Uzm.J.VIII.Kad.Çvş. Mehmet Demirbaş, yaşanan bir olaya müdahale ettiği esnada yaralanmış kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Kahraman Jandarma teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı âli olsun" ifadeleri yer aldı.

Şehit jandarma personelinin yarın Samsun'un Terme ilçesinde son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası