Dubai'de 27. kattan düşerek hayatını kaybeden 26 yaşındaki Brezilyalı sosyal medya fenomeni Kauana Bilhar'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Bilhar’ın ölümünden kısa süre önce yaptığı son paylaşım dikkat çekti.

Brezilyalı sosyal medya içerik üreticisi Kauana Bilhar, yaşadığı Dubai'de bulunduğu yüksek katlı binanın 27. katından düşerek hayatını kaybetti.

KISA SÜRE ÖNCE NİŞANLANMIŞTI

20 binden fazla takipçisi bulunan ve kısa süre önce nişanlandığını duyuran 26 yaşındaki fenomenin ölümüne ilişkin yerel makamlar tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.

Brezilya basınında yer alan haberlere göre olay, 7 Temmuz'da meydana geldi. Yaklaşık iki yıldır Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşayan Bilhar'ın, ikamet ettiği dairenin balkonundan düştüğü bildirildi.

Genç fenomenin şüpheli ölümü! Son paylaşımında nişanlısına seslenmişti

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Brezilya'nın G1 haber sitesinde yer alan bilgilere göre Bilhar'ın annesi Darla Bilhar, hem soruşturma sürecini yakından takip etmek hem de kızının cenazesini ülkesine götürmek amacıyla Dubai'ye gitti.

Brezilya Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada, Abu Dabi'deki Brezilya Büyükelçiliği aracılığıyla sürecin takip edildiğini ve aileye gerekli konsolosluk desteğinin sağlandığını duyurdu. Olayın kesin ölüm nedeninin ise resmi soruşturmanın tamamlanmasının ardından netlik kazanacağı belirtildi.

"KIZIM KENDİNİ SAVUNAMIYOR"

Kızının ölümünün ardından sosyal medya hesabından bir video paylaşan anne Darla Bilhar, yaşadığı acıyı "Hayatımın en kötü anı" sözleriyle dile getirdi.

Kızı hakkında sosyal medyada ortaya atılan iddialara ve yapılan yorumlara tepki gösteren anne Bilhar, artık kendisini savunma imkanı bulunmayan kızı adına konuşmak zorunda kaldığını ifade etti.

"Kızımın hatırasının, onu hiç tanımayan insanlar tarafından yargılanmasını ve saygısızlığa uğramasını izlemek zorundayım. Acı başkasının olduğunda yargılamak kolaydır. Ailemizin neler yaşadığını kimse tam olarak bilemez" ifadelerini kullandı.

Genç fenomenin şüpheli ölümü! Son paylaşımında nişanlısına seslenmişti

"EMPATİ KURUN"

Darla Bilhar, kızının hayalleri olan, hayat dolu bir genç olduğunu belirterek, anısına saygı gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Medyaya da çağrıda bulunan acılı anne, olayın haberleştirilmesinde sorumluluk ve saygı ilkelerinin gözetilmesini isterken, sosyal medya kullanıcılarına şu sözlerle seslendi:

"Gerçekleri bilmeden dedikodu yapan ya da yorum yapan herkesten tek bir isteğim var; empati kurun. Bugün benim kızımın başına gelen, yarın sizin sevdiğiniz birinin başına gelebilir."

Anne Bilhar ayrıca, "Hiçbir anne evladını toprağa vermek zorunda kalmamalı. Hiçbir anne üzüntü içindeyken aynı zamanda artık aramızda olmayan çocuğunun onurunu korumak için mücadele etmemeli" ifadeleriyle yaşadığı acıyı anlattı.

Genç fenomenin şüpheli ölümü! Son paylaşımında nişanlısına seslenmişti

SON PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Kauana Bilhar, Instagram hesabındaki son paylaşımını 25 Haziran'da yaptı. Uzun süredir sahiplenmek istediği kedisine kavuştuğunu anlatan genç fenomen, daha önce aynı cins bir kedi nedeniyle dolandırıldığını da takipçileriyle paylaşmıştı.

Yeni sahiplendiği kedisiyle ilgili paylaşımında, "Günlerime daha da fazla neşe getirdi" dedi.

Gönderisinde nişanlısına da seslenen fenomen “Hayallerime, ben artık inanmaktan korkarken bile inandığın için teşekkür ederim. Kendimi tarifsiz derecede mutlu, hayallerine kavuşmuş ve sana her zamankinden daha da âşık hissediyorum. Seni çok seviyorum” ifadeleri ölüm haberinin ardından dikkat çekti. Takipçileri son gönderisinin altına duygusal mesajlar yazdı.

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