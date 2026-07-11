Türkiye Gazetesi
Erdoğan'dan Srebrenitsa Soykırımı'nın yıl dönümüyle ilgili mesaj
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Srebrenitsa Soykırımı'nın 31. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında "Katledilen tüm Boşnak kardeşlerimizi rahmetle ve hüzünle yâd ediyorum." ifadelerini kullandı.
Özetle DinleErdoğan'dan Srebrenitsa Soykırımı'nın yıl dönümüyl...
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Gündem 3 dk önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Srebrenitsa Soykırımı'nın 31. yılı dolayısıyla bir mesaj paylaştı.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında Srebrenitsa'da katledilen Boşnak kardeşlerini rahmetle ve hüzünle yâd ettiğini belirtti.
- Şehitlerin aziz hatıralarını saygıyla andığını ifade etti.
- Ailelerine ve yakınlarına sabır dilediğini iletti.
- Srebrenitsa'yı asla unutmayacaklarını vurguladı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Srebrenitsa Soykırımı'nın 31. yılı nedeniyle bir mesaj paylaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şehitleri saygıyla andığını, ailelerine ve yakınlarına da sabır dilediğini iletti.
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Erdoğan'ın paylaşımının tamamında şu ifadeler yer aldı:
"Tarihin gördüğü en vahşi soykırımlardan biri olan Srebrenitsa’nın 31’inci yılında, katledilen tüm Boşnak kardeşlerimizi rahmetle ve hüzünle yâd ediyorum.
Şehitlerimizin aziz hatıralarını saygıyla anıyor, ailelerine ve yakınlarına sabır niyaz ediyorum.
Srebrenitsa’yı asla unutmayacağız."
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