Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Srebrenitsa Soykırımı'nın 31. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında "Katledilen tüm Boşnak kardeşlerimizi rahmetle ve hüzünle yâd ediyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Srebrenitsa Soykırımı'nın 31. yılı nedeniyle bir mesaj paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şehitleri saygıyla andığını, ailelerine ve yakınlarına da sabır dilediğini iletti.

Erdoğan'ın paylaşımının tamamında şu ifadeler yer aldı:

"Tarihin gördüğü en vahşi soykırımlardan biri olan Srebrenitsa’nın 31’inci yılında, katledilen tüm Boşnak kardeşlerimizi rahmetle ve hüzünle yâd ediyorum.

Şehitlerimizin aziz hatıralarını saygıyla anıyor, ailelerine ve yakınlarına sabır niyaz ediyorum.

Srebrenitsa’yı asla unutmayacağız."

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