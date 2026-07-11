İhlas Haber Ajansı
Beşiktaş'tan ayrıldı, TFF 2'nci Lig'e transfer oldu
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Aliağa Futbol Kulübü, Beşiktaş ile yolları ayrılan 20 yaşındaki golcü Adnan Karahisar ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.
Özetle DinleBeşiktaş'tan ayrıldı, TFF 2'nci Lig'e transfer old...
Kaydet
Spor az önce
TFF 2'nci Lig ekibi Aliağa Futbol Kulübü, Beşiktaş'la yolları ayrılan genç forvet Adnan Karahisar ile 3 yıllık anlaşma sağladı.
- Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Aliağa Futbol Kulübü, Beşiktaş altyapısında yetişen Adnan Karahisar'ı kadrosuna kattı.
- Milli takımın alt yaş kategorilerinde 23 maça çıkan oyuncu, geçtiğimiz sezon Adana 01 Futbol Kulübü'nde kiralık oynadı.
0:00 0:00
1x
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Aliağa Futbol Kulübü, Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın altyapısında yetişen Adnan Karahisar'ı kadrosuna kattı.
ÜÇ YILLIK ANLAŞMA
Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş altyapısından yetişen genç forvet Adnan Karahisar'la 3 yıllık anlaşma sağladık. Adnan Karahisar'a 'hoş geldin' diyor, formamız altında başarılı bir sezon diliyoruz" denildi.
Milli takım formasıyla alt yaş kategorilerinde 23 maça çıkan 20 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon TFF 2'nci Lig'de Adana 01 Futbol Kulübü'nde kiralık olarak forma giydi.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR