Fenerbahçe altyapısında yetişen ve İngiltere'de Hull City forması giyen 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu Bora Aydınlık, TFF 2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Fethiyespor'a transfer oldu.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup temsilcisi Fethiyespor, son olarak Arnavutköy Belediyesi Futbol takımında top koşturan Bora Aydınlık'ı resnklerine bağladı. İmza törenine Futbol Şube Sorumlusu Uğur Keskin de katıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Fethiyespor’umuza hoş geldin Bora Aydınlık" denildi.

Bora Aydınlık - Uğur Keskin

BORA AYDINLIK'IN KARİYERİ

ABD doğumlu 21 yaşındaki kanat oyuncusu, Fenerbahçe altyapısında yetişmesinin ardından İngiliz ekibi Hull City ve Beyoğlu Yeni Çarşı'da kiralık oynadıktan sonra Manisa Futbol Kulübü tarafından Arnavutköy'e kiralandı.

Geçtiğimiz sezon 25 maçta görev alan genç futbolcu, sahada kaldığı 1783 dakikada 3 gol ve 3 asistlik skor katkısı sağladı.

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