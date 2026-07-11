GÖKHAN KARATAŞ
Fenerbahçe ve Hull City sonrası TFF 2'nci Lig'de: Yeni adresi açıklandı
Fenerbahçe altyapısında yetişen ve İngiltere'de Hull City forması giyen 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu Bora Aydınlık, TFF 2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Fethiyespor'a transfer oldu.
Özetle DinleFenerbahçe ve Hull City sonrası TFF 2'nci Lig'de: ...
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Spor az önce
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup temsilcisi Fethiyespor, son olarak Arnavutköy Belediyesi Futbol takımında forma giyen Bora Aydınlık ile sözleşme imzaladı.
- ABD doğumlu 21 yaşındaki kanat oyuncusu Bora Aydınlık, Fenerbahçe altyapısında yetişti.
- Aydınlık daha önce Hull City ve Beyoğlu Yeni Çarşı'da kiralık olarak forma giydi.
- Manisa Futbol Kulübü tarafından Arnavutköy'e kiralanmıştı.
- Geçtiğimiz sezon 25 maçta görev aldı.
- Aydınlık, geçen sezon 3 gol ve 3 asistlik skor katkısı sağladı.
- İmza törenine Futbol Şube Sorumlusu Uğur Keskin de katıldı.
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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup temsilcisi Fethiyespor, son olarak Arnavutköy Belediyesi Futbol takımında top koşturan Bora Aydınlık'ı resnklerine bağladı. İmza törenine Futbol Şube Sorumlusu Uğur Keskin de katıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Fethiyespor’umuza hoş geldin Bora Aydınlık" denildi.
BORA AYDINLIK'IN KARİYERİ
ABD doğumlu 21 yaşındaki kanat oyuncusu, Fenerbahçe altyapısında yetişmesinin ardından İngiliz ekibi Hull City ve Beyoğlu Yeni Çarşı'da kiralık oynadıktan sonra Manisa Futbol Kulübü tarafından Arnavutköy'e kiralandı.
Geçtiğimiz sezon 25 maçta görev alan genç futbolcu, sahada kaldığı 1783 dakikada 3 gol ve 3 asistlik skor katkısı sağladı.
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