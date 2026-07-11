Yaz transfer döneminde ilk hamlesini Alejandro Grimaldo ile yapan Atletico Madrid, Sporting'den Danimarkalı orta saha Morten Hjulmand ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

LaLiga takımlarından Atletico Madrid, yeni sezon öncesinde orta sahasını Morten Hjulmand ile güçlendirdi. Kulüpten yapılan açıklamad,a deneyimli futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

40-45 MİLYON EURO BONSERVİS

İspanyol basınında yer alan haberlere göre; Atletico Madrid, bu transfer için Portekiz kulübüne 40-45 milyon euro bonservis ödemesi yapacak.

Kariyerinde Kopenhag, Admira Wacker ve Lecce formaları giyen 27 yaşındaki oyuncu, 2023 yılında Sporting'e imza atarken; geçtiğimiz sezon 45 maçta 3 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

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