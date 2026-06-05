Şampiyonlar Ligi'nde 3 defa kupa kaldıran, Afrika'da Yılın Futbolcusu ödülünü 4 kez kazanan Samuel Eto'o, hukuk zaferiyle gündeme geldi. Türkiye'de Antalyaspor ve Konyaspor formaları giyen dünyaca ünlü Kamerunlu eski futbolcu, İspanya'da 2005 yılından bu yana devam eden hakkındaki vergi kaçırma iddialarıyla ilgili davayı kazandı.

Avrupa devleri Real Madrid, Barcelona, Inter ve Chelsea'de top koşturan Samuel Eto'o'nun 2017 ve 2019 yıllarında iki ayrı mahkeme tarafından kendisine verilen kararlara karşı yaptığı itirazlar, İspanya Ulusal Mahkemesi tarafından haklı bulundu.

BARCELONA GÜNLERİNDEN KALAN DAVA

Kamerun futbolunun efsanevi santrforlarından Eto'o, 2004-2009 yılları arasında Barcelona forması giydiği dönemde imaj haklarından elde ettiği önemli geliri, kişisel gelir vergisi beyannamesinde "taşınır sermaye geliri" olarak vergilendirmesi gerekirken bunu beyan etmediği için yargılanmıştı.

Samuel Eto'o, Antalyaspor formasıyla

Ulusal Mahkeme, Eto'o'nun İspanya Vergi Dairesi'ne yaklaşık 900 bin euro ödemesinin ibraz edildiği diğer iki mahkemenin kararlarını iptal etti.

Samuel Eto'o, Konyaspor formasıyla

21 YIL SONRA KARAR

Eto'o, 21 yıl süren hukuk mücadelesinde kazandı. Ancak kararın Yüksek Mahkeme'de temyize gitme yolunun açık olduğu belirtildi.

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