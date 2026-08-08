Hatay’da yaşayan Akif Mehmet Hamitoğlu, atıl halde bulup satın aldığı 1972 model cipini 1.5 yıl süren tadilat sürecinin ardından yenileyerek trafiğe çıkardı. Aracını sıklıkla garajında tutan Hamitoğlu, "Trafiğe çıktığın günden beri benim 6'ncı evladım olarak sürekli garajımda duruyor" dedi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan 39 yaşındaki Akif Mehmet Hamitoğlu, 2021 yılında Bolu'dan 1952 model cip satın aldı. Atıl halde bulduğu cipi çekici yardımıyla Hatay’a getiren Hamitoğlu, aracı tamir ve restorasyon için tamir atölyesine bıraktı ve 1.5 yıl sonra 2022 yılının Haziran ayında teslim aldı.

'6'ncı evladım' diyerek tanımlıyor! 74 yıllık: Restorasyonu 1.5 yıl sürdü

Aracını güneşten ve muhtemel herhangi bir kazaya karşı korumak isteyen Hamitoğlu, cipini sıklıkla garajda tuttuğunu ifade ederek evlenen genç çiftlerin fotoğraf çekiminde ve klip çekimlerinde kullanıldığını belirtti.

'6'ncı evladım' diyerek tanımlıyor! 74 yıllık: Restorasyonu 1.5 yıl sürdü

"6'NCI EVLADIM OLARAK SÜREKLİ GARAJIMDA DURUYOR"

Çevresinde bulunmayan araç satın alma arayışıyla 1952 model cipi satın aldığını ve 6'ncı evladı olarak gördüğünü ifade eden Hamitoğlu şöyle konuştu:

"Aracım 1952 model. Çevremizde fazla bulunmayan bir araç aradım o süreçte buldum. Kaplumbağa ve bu araç arasında kaldım, Bolu’da bulup satın aldım. Aracımı 2021 yılında satın aldıktan sonra 1.5 yıl ustamızın yanında restore edildi. Değişim, dizayn ve tamir derken 2022 yılının Haziran ayında trafiğe çıktı. Trafiğe çıktığın günden beri benim 6'ncı evladım olarak sürekli garajımda duruyor. Araç İngiliz malı ve 1952 model"

'6'ncı evladım' diyerek tanımlıyor! 74 yıllık: Restorasyonu 1.5 yıl sürdü

"LÜKS ARAÇLARIN YANINDA GÖZLER BENİM ARACIMDA OLUYOR"

Aracı Bolu’da atıl halde bulduğunu ve ardından satın alarak tamir süreciyle birlikte bambaşka bir görünüm kazandırdığını ifade eden Hamitoğlu, "Araç Bolu dağında atılmış haldeydi, çekici ile Reyhanlı’ya getirdim. Çoğunlukla düğünlerden talep ediliyor, damat ve gelinlerin fotoğraf çekimi için 2025 model lüks bir aracın yanından benim aracım geçtiğinde gözler benim aracımda oluyor. Özellikle Reyhanlı’da fazla ilgi görüyor. Polis arkadaşlar denetlemeden ziyade merak ettikleri için beni durdurup bilgi alıyorlar. Aracın muayenesi ve sigortası tam ve trafikte kullanıyorum" dedi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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