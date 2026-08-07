UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında İskoç ekibi Hearts'ı konuk eden Benfica, Rafa Silva ve Jhon Duran'ın fileleri havalandırdığı karşılaşmada sahadan 6-1'lik farklı galibiyetle ayrıldı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, 3. eleme turu ilk ayağında 10 maç yapıldı.

BENFICA TURA ÇOK YAKIN

Portekiz ekibi Benfica, Rafa Silva ve Jhon Duran'ın ağları havalandırdığı maçta konuk ettiği Hearts'ı 6-1 mağlup ederek tur kapısını ardına kadar araladı. Benfica'ya galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Rafa Silva, 23. dakikada Tomás Lemos Araújo, 42. dakikada Vangelis Pavlidis, 59. dakikada Gianluca Prestianni, 87. dakikada Jhon Duran ve 90+4. dakikada Andreas Schjelderup kaydetti. İskoç temsilcisinin tek golünü ise 72'de Tom Renaud attı.

DURAN SİFTAH YAPTI

Portekiz ekibinin yen transferi Jhon Duran, ikinci resmi maçında ilk golünü kaydetti. Bu karşılaşmanın rövanşı, 13 Ağustos'ta İskoçya'da oynanacak.

Rafa Silva ve Jhon Duran sahne aldı, Benfica yarım düzine gol attı

Gecenin sonuçları şöyle:

KuPS Kuopio (Finlandiya) - Universitatea Craiova (Romanya): 1-1

Jagiellonia (Polonya) - Rangers (İskoçya): 2-1

Maccabi Tel Aviv (İsrail) - CSKA Sofya (Bulgaristan): 0-3

Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi): 1-1

Lech Poznan (Polonya) - Klaksvik (Faroe Adaları): 1-0

Hradec Kralove (Çekya) - Beşiktaş: 0-1

Salzburg (Avusturya) - Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi): 1-0

PAOK (Yunanistan) - Anderlecht (Belçika): 0-1

Thun (İsviçre) - Vikingur (İzlanda): 3-0

Benfica (Portekiz) - Hearts (İskoçya): 6-1

Müsabakaların rövanşları, 11 ve 13 Ağustos'ta oynanacak.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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