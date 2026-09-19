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Spor

Tartışılan Aslan listede: 2 ayda 43 dakika oynadı, Fransa'dan davet aldı

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Tartışılan Aslan listede: 2 ayda 43 dakika oynadı, Fransa'dan davet aldı
Başlık ResmiAslanın tartışılan ismi kadroda: 2 ayda 43 dakika oynadı, Fransadan davet aldı

Galatasaray'ın 15 Temmuz'da Burnley'den şarta bağlı satın alma opsiyonuyla 3 milyon sterline kiraladığı Lesley Ugochukwu, Fransa U21 Milli Takımı'na davet edildi. Genç orta saha, sarı-kırmızılı forma altında sadece 43 dakika süre aldı.

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Gökhan Karataş
GÖKHAN KARATAŞ

Galatasaray'ın 2 ay önce İngiltere Championship kulübü Burnley'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Lesley Ugochukwu, UEFA Uluslar Ligi maçları öncesi Fransa U21 Milli Takımı'nın aday kadrosunda yer aldı.

Lesley Ugochukwu'nun 20 maçta görev yapması halinde 22,5 milyon sterlinlik satın alma opsiyonu devreye girecek.
Başlık ResmiLesley Ugochukwu'nun 20 maçta görev yapması halinde 22,5 milyon sterlinlik satın alma opsiyonu devreye girecek.

GALATASARAY PERFORMANSI

Sarı-kırmızılılarda şu ana kadar düzenli forma şansı bulamayan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu; Erzurumspor karşılaşmasında 66, Kocaelispor maçında 77, Göztepe müsabakasında ise 90+1'inci dakikada oyuna dâhil oldu.

Fransız oyuncunun güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösteriliyor.
Başlık ResmiFransız oyuncunun güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösteriliyor.

Teknik direktör Okan Buruk'un Süper Lig'de Başakşehir ve Çorum FK karşılaşmalarında tercih etmediği Ugochukwu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Sporting'e karşı oynanan mücadelede de 85'inci dakikada oyuna girdi.

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