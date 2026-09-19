ÖZEL│İlhan Fakılı’nın eski hocaları konuştu: Sezonun flaş isimlerinden olur

A Milli Takımımızın UEFA Uluslar A Ligi'nde Fransa, İtalya ve Belçika ile oynayacağı maçların 29 kişilik aday kadrosu teknik direktör Vincenzo Montella tarafından açıklandı. Beşiktaş’ın 20 yaşındaki kanat oyuncusu İlhan Fakılı, ilk defa milli davet aldı. Fakılı’nın Clermont’tan hocaları Sebastien Bichard ve Gregory Proment, eski öğrencilerinin yükselen performansıyla ilgili Türkiye Gazetesi’ne konuştu.

Beşiktaş’ın sezon başında Fransa’nın Clermont’tan kadrosuna kattığı İlhan Fakılı’nın son dönemdeki yükselişi devam ediyor. Marsilya maçındaki dikkat çeken oyununu 1 golle süsleyerek UEFA Avrupa Ligi’ne damga vuran Fakılı, şimdi de A Milli Takımımızın UEFA Uluslar Ligi kadrosu için davet alarak ayrı bir gurur yaşadı. Gelecek vadeden ismin eski teknik direktörlerinden Sebastien Bichard ve Gregory Proment, öğrencilerinin potansiyelini ve başarısını Türkiye Gazetesi’ne değerlendirdi.

Sebastien Bichard

BICHARD: GERÇEK BİR FUTBOL ADAMI

Genç oyuncunun yeteneğine şahit olduğu ilk dönemi anlatan teknik direktör Sébastien Bichard, “İlhan’ı Mart 2024'te Clermont Foot teknik ekibine katıldığımda keşfettim. Onun büyük potansiyele sahip genç bir oyuncu olduğunu çok iyi hatırlıyorum. Nitelikleri kısa sürede ilgimi çekmişti. Mayıs 2024'te Monaco deplasmanında Ligue 1'deki ilk maçına çıktığında ben de teknik ekibin bir parçasıydım. Onun için özel bir andı çünkü bu seviyedeki ilk deneyimi ve profesyonel futbola attığı ilk adımdı. En başından beri dikkatimi çeken şey onun futbolculuk meziyetleri oldu: adam eksiltme yeteneği, boş alanlara sızması, dripling becerisi, fark oluşturması ve aynı zamanda hızı. Bunlar hemen gözüme çarpan özelliklerdi. Ancak bir oyuncu olarak sahip olduğu yeteneklerin ötesinde, karakteri ve futbolla olan bağı da beni çok etkilemişti. İlhan, gerçek bir futbol adamıdır.” dedi.

İlhan Fakılı

“TEKNİĞİ ORTALAMANIN ÜZERİNDE”

İlhan Fakılı’nın yeteneklerinden bahseden Bichard, “Teknik özellikleri ortalamanın üzerinde bir oyuncu. Adam eksiltme, rakiplerini ekarte etme, dar alanda oynama ve bireysel yetenekleriyle takımına avantaj sağlama becerisine sahip. Onda özellikle takdir ettiğim şey sadece bireysel bir oyuncu olmaması. Takım arkadaşlarıyla iyi bir bağlantı kurma, onlarla uyumlu bir oyun sergileme ve takım için oynama konusunda gerçek bir yeteneği var. Potansiyeline gelince, bunun muazzam olduğuna inanıyorum. Potansiyeli çok yüksek ancak hâlâ gelişime açık pek çok yönü de var. İşte bu yüzden onun geleceği konusunda çok olumluyum. Gelişimini sürdürmek için gereken niteliklere, zihniyete ve her şeyden önemlisi futbol tutkusuna sahip.” diye konuştu.

İlhan Fakılı

“ÖNÜNDE UZUN BİR YOL VAR”

Beşiktaş’ın Fakılı’nın gelişimi üzerindeki etkisine değinen deneyimli çalıştırıcı, “Buraya geldikten sonra kendini bu kadar çabuk kabul ettirmesi elbette oldukça olumlu bir durum. Ancak önünde hala uzun bir yol olduğunu da unutmamalıyız. Beşiktaş gibi bir kulüpte, performansınız ve çabanızla formayı her gün yeniden hak etmeniz gerekir. Türk futboluna gelirsek ligin giderek daha rekabetçi bir hale geldiğini ve izlemesinin çok keyifli olduğunu düşünüyorum. Büyük bir tutku, tempo ve hırs var; buradaki ortam oyuncular için oldukça zorlayıcı. İlhan gibi genç bir oyuncunun gelişimi adına ilgi çekici bir ortam çünkü burada baskıya, beklentilere ve yüksek seviyede bir rekabete maruz kalıyor. Sahip olduğu nitelikler ve sürekli gelişme becerisiyle bu yolda ilerlemeye devam ederse Türkiye'de izlenmesi gereken oyunculardan ve sezonun flaş isimlerinden biri olabileceğine inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

İlhan Fakılı

“FUTBOLA BÜYÜK BİR TUTKUSU VAR”

20 yaşındaki yeteneğin performansına ve mental gücüne ayrı bir parantez açan Fransız teknik adam, “İlhan, sezona çok iyi bir başlangıç ​​yaptı. İstatistikleri olumlu ancak gol ve asistlerin ötesinde benim özellikle dikkat çekici bulduğum husus onun oyuna etki etme ve performansını istikrarlı bir şekilde sürdürme becerisi. İlhan konusunda bana büyük bir güven veren bir diğer şey de zihniyeti. O, futbola büyük bir tutku duyan bir oyuncu. Zihinsel olarak onu güçlü buluyorum. Özverili, çalışmaktan keyif alıyor; oynamak, gelişmek ve fark oluşturmak için bitmek bilmeyen bir arzusu var. Futbola olan tutkusunun ve adanmışlığının, onun gelişmeye ve en üst düzeyde performans göstermeye devam etmesinde çok önemli etkenler olacağına inanıyorum.” sözlerini sarf etti.

İlhan Fakılı

“AVRUPA DEVLERİNİN DİKKATİNİ ÇEKER”

Yıldız adayının Avrupa’nın diğer önemli takımlarında da forma giyebilecek kapasitesi olduğuna dikkat çeken 43 yaşındaki Bichard, sözlerini şöyle tamamladı: “O, Beşiktaş formasıyla halihazırda önemli bir Avrupa kulübünde oynuyor ve aynı zamanda Avrupa Kupası heyecanını da yaşamaya başlıyor. Bu, kariyerinde önemli bir adım ve onun gelişmeye devam etmesini ve çok daha üst düzeyde rekabet etmesini sağlayacak bir deneyim. Bu yolda devam etmesi halinde doğal olarak Avrupa'nın büyük kulüplerinin dikkatini çekeceğine inanıyorum. Onun farklı liglere ve farklı futbol tarzlarına uyum sağlayabileceğini görebiliyorum. Yüksek tempolu bir oyuncu, bire bir durumlarda fark oluşturabiliyor, takım arkadaşlarıyla iyi paslaşabiliyor ve maçta belirleyici olma yeteneğine sahip. Büyük kulüplerin yanı sıra potansiyeli yüksek genç oyuncularla çalışan kulüpler de doğal olarak bu tür profile önem veriyor. Niteliklerinin ve potansiyelinin ona pek çok kapı açabileceğine inanıyorum.”

İlhan Fakılı

PROMENT: “VAY CANINA! BU NASIL OYUNCU?” DEDİM

Yetenekli kanat oyuncusu ile beraber çalıştıkları döneme vurgu yapan bir diğer teknik direktör Grégory Proment ise, “Clermont Foot 63'te ikinci takımın antrenörüydüm. İlhan, hafta boyunca A takımla çalışır, zaman zaman da cumartesi günleri maçlara çıkmak için benim takımıma katılırdı. Yeteneklerini hemen fark ettim. Kendi kendime, ‘Vay canına! Bu nasıl bir oyuncu? Çok iyi bir oyuncu!’ dedim. Teknik açıdan çok iyi; driplingi iyi, pasları iyi, iyi bir golcü ve aynı zamanda çok iyi bir karakter. Gelişimi henüz tamamlanmadı, harika bir potansiyeli var ve bence çok daha iyi yerlere gelecek.” diye konuştu.

İlhan Fakılı

“BEŞİKTAŞ İLHAN İÇİN DOĞRU ADRES”

Beşiktaş’ın öğrencisinin gelişim sürecindeki yerine dikkat çeken Proment, “Antalyaspor'da 6 ay oynadım, bu yüzden Türk futbolunu biliyorum. Beşiktaş, büyük bir kulüp ve bence onun için çok uygun bir yer. Fenerbahçe’ye veya Galatasaray’a kıyasla biraz daha sakin. Orada rahat bir şekilde çalışıp gelişebilecek ve harika işler ortaya koyacaktır. Kendine olan güveni çok yüksek. Bence çok sayıda gol atacak ve asist yapacak. Beşiktaş, genç bir oyuncuyu kadrosuna kattı ve onunla 4 yıllık sözleşme imzaladı. Bence amaçları oyuncuyu vitrine çıkarıp fırsatını bulduklarında satmak.” dedi.

İlhan Fakılı

“YETENEĞİ MİKAUTADZE’YE BENZİYOR”

Öğrencisini potansiyel olarak dünyaca ünlü isimlerle karşılaştıran 47 yaşındaki teknik adam, sözlerini şöyle noktaladı: “FC Metz'de ikinci takımı çalıştırırken kadromda Georges Mikautadze vardı ve İlhan bana Georges'u hatırlatıyor. Georges da eskiden aynı pozisyonda oynardı; çalımları, koşuları ve attıkları goller çok benziyor. Georges, sadece fiziksel olarak biraz daha güçlü.”