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Dünya

İsviçre'nin yeni güvenlik stratejisinde Türkiye detayı!

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İsviçre'nin yeni güvenlik stratejisinde Türkiye detayı!
Başlık Resmiİsviçrenin yeni güvenlik stratejisinde Türkiye detayı!

İsviçre, küresel güvenlik ortamındaki köklü değişimlere karşı hazırladığı 2026 Güvenlik Politikası Stratejisi'ni kamuoyuna açıkladı. Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan hibrit tehditlere kadar birçok kritik başlığın yer aldığı raporda, Türkiye'ye ayrı bir parantez açıldı. Bern yönetimi, uluslararası sistemde ağırlığını ve etki alanını artıran Ankara'yı stratejik olarak "bölgesel güçler" arasında gösterdi.

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Müzeyyen Bıyık
MÜZEYYEN BIYIK

İsviçre, dünyada hızla değişen güç dengeleri ve artan güvenlik tehditleri karşısında yeni yol haritasını belirledi. Bern yönetiminin hazırladığı 2026 Güvenlik Politikası Stratejisi'nde Avrupa'nın güvenliğinden küresel güç mücadelesine, hibrit saldırılardan kritik altyapıların korunmasına kadar geniş bir alan ele alındı.

Bern yönetiminin yeni yol haritasında dayanıklılığın güçlendirilmesi, halkın korunması, iç güvenliğin geliştirilmesi ve savunma kapasitesinin artırılması öne çıktı. Belge kapsamında 10 hedef ve 45 somut önlem belirlendi.

"YENİ DENGE VE TÜRKİYE GERÇEĞİ"

Raporda, uluslararası ilişkilerin giderek daha fazla tek tek devletler ve değişken koalisyonlar tarafından şekillendirildiğine vurgu yapıldı. Büyük güç rekabetinin derinleştiğine işaret edilen belgede, dünyanın daha parçalı ve istikrarsız hale geldiği öne çıkarıldı. Çin, Rusya, Kuzey Kore ve İran arasındaki siyasi, ekonomik ve askeri ilişkilerin güçlendiğine dikkat çekilirken, küresel sistemde ağırlığını artıran ülkeler de mercek altına alındı.

İsviçre'nin strateji belgesinde Türkiye; Brezilya, Hindistan ve Suudi Arabistan gibi ülkelerle birlikte doğrudan "bölgesel güçler" kategorisinde yer aldı. Raporda Ankara'nın küresel düzendeki artan etkisine şu ifadelerle vurgu yapıldı:

"Brezilya, Hindistan, Suudi Arabistan ve Türkiye gibi bölgesel güçler, güç hedeflerini genişletiyor. Bu ülkelerden bazıları Çin ile ilişkilerini ve ticaretini derinleştirirken, ABD ile işbirliğine de güvenmeye devam ediyor."

Belgede ayrıca "Küresel Güney" ülkelerinin uluslararası kurumların ve normların şekillendirilmesinde giderek daha iddialı hale geldiği değerlendirmesine yer verildi.

İSVİÇRE SAVUNMA KAPASİTESİNİ ARTIRACAK

Yeni stratejide Bern yönetimi, güvenlik ortamının geçmişe kıyasla ciddi biçimde değiştiği hareket noktasındanle savunma kapasitesini güçlendirmeyi hedefledi. Raporda Rusya-Ukrayna Savaşı "güvenlik politikasında bir dönüm noktası" olarak tasvir edilirken, İsviçre'nin son on yıllarda görülmemiş ölçüde çeşitli tehditlerle karşı karşıya olduğu kaydedildi. Savunmaya hazır silahlı kuvvetler oluşturulması ve uluslararası savunma işbirliğinin genişletilmesi stratejinin temel hedefleri arasına alındı.

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