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Dünya

Suudi Arabistan'dan 8 nokta için acil durum uyarısı

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Suudi Arabistan'dan 8 nokta için acil durum uyarısı
Başlık ResmiSuudi Arabistandan 8 nokta için acil durum uyarısı

Suudi Arabistan Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, Cidde, Yenbu, Taif, Ula, Hamis Muşayt ve Feresan ile başkent Riyad ve Harc'ta muhtemel tehlikelere karşı uyarı mesajı yayımladı.

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Sivil Savunma Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamalarla, Cidde, Yenbu, Taif, Ula, Hamis Muşayt ve Feresan ile başkent Riyad ve Harc'ta yaşanabilecek acil durumlara karşı uyarıda bulunuldu​​​​​​​.

Açıklamalarda, bölgedeki vatandaşların ve yerleşik halkın can ve mal güvenliğini korumak adına Sivil Savunmanın talimatlarına uymalarının, toplanmaktan ve görüntü çekmekten kaçınmalarının önemine vurgu yapıldı.

TEHLİKENİN TÜRÜNE İLİŞKİN BİLGİ VERİLMEDİ

Söz konusu tehlikenin türü ya da detaylarına ilişkin ise herhangi bir bilgi verilmedi.

TEHLİKE SONA ERDİ

Sivil Savunma Genel Müdürlüğünden daha sonra yapılan açıklamalarda, söz konusu 8 noktadaki tehlikenin sona erdiği bildirildi.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Sana'ya yönelik insansız hava aracı saldırıları nedeniyle Suudi Arabistan'ı suçlamış ve karşılık verecekleri tehdidinde bulunmuştu.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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