Sebze ve meyvede fahiş fiyat soruşturması! 40 şüphelinin tamamı tutuklandı

Yaş sebze ve meyve piyasasındaki fahiş fiyat uygulaması soruşturmasında mahkemeye sevk edilen 40 şüphelinin tamamı hakkında tutuklama kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yaş sebze ve meyve piyasasındaki fahiş fiyat uygulamalarına yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Rekabet Kurulu, Ticaret Bakanlığı ile İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin ve Antalya Büyükşehir Belediyelerinin Hal Müdürlüklerine yazılan müzekkereler doğrultusunda hazırlanan raporlar soruşturma dosyasına eklendi.

Raporda şüphelilerin yaş sebze ve meyve ticaretindeki işlem hacimlerine ilişkin bilgilere yer verildi.

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15 EYLÜL'DE DÜĞMEYE BASILDI

Soruşturma kapsamında 15 Eylül'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 22 ildeki iş yeri ve ikamet adresleri olmak üzere toplam 109 adreste arama kararı uygulandı.

Operasyon kapsamında tedarikçi konumundaki 40 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

HEPSİ İÇİN TUTUKLAMA KARARI

Savcılık ifadelerinin ardından 40 şüpheli, tutuklama talebiyle mahkemeye gönderildi. Mahkeme, tutuklama talebiyle sevk edilen 40 şüphelinin tamamının tutuklanmasına karar verdi.

Soruşturmanın tüm yönleriyle sürdüğü bildirildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI