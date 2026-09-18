Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
3. Sayfa

Balkonda başladı, sokağa taştı! Özel harekat devreye girdi, 1'i polis 12 yaralı var

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Balkonda başladı, sokağa taştı! Özel harekat devreye girdi, 1'i polis 12 yaralı var
Başlık ResmiBalkonda başladı, sokağa taştı! Özel harekat devreye girdi, 1i polis 12 yaralı var

Erzurum’da aralarında husumet bulunan iki grup birbirine girdi. Balkondan sokağa taşan olayda silahlar konuştu. Kavgada 3’ü ağır 12 kişi yaralandı. Olayda başına saçma isabet eden bir polis memurunun da yaralandığı öğrenilirken bölgeye özel harekat polisleri sevk edildi. Çok sayıda gözaltı olduğu öğrenildi.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Olay, Kazım Karabekir Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi'nde meydana geldi. Bir apartmanın ikinci katındaki balkonda oturan grup ile caddeden geçen ve aralarında husumet olduğu belirtilen kişiler arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine iki taraf birbirine tüfeklerle ateş açtı.

Balkonda başladı, sokağa taştı! Özel harekat devreye girdi, 1i polis 12 yaralı var
Başlık ResmiBalkonda başladı, sokağa taştı! Özel harekat devreye girdi, 1i polis 12 yaralı var

POLİSİN BAŞINA SAÇMA İSABET ETTİ

Silahlı kavga sırasında aralarında olay yerine gelen ekiplerden bir polis memurunun da bulunduğu 12 kişi yaralandı. Polis memurunun kafasına saçma parçası isabet ettiği, sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Balkonda başladı, sokağa taştı! Özel harekat devreye girdi, 1i polis 12 yaralı var
Başlık ResmiBalkonda başladı, sokağa taştı! Özel harekat devreye girdi, 1i polis 12 yaralı var

YARALILARDAN 3'ÜNÜN DURUMU AĞIR

Diğer yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Erzurum Şehir Hastanesi ve Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu bildirildi.

Balkonda başladı, sokağa taştı! Özel harekat devreye girdi, 1i polis 12 yaralı var
Başlık ResmiBalkonda başladı, sokağa taştı! Özel harekat devreye girdi, 1i polis 12 yaralı var

DEVREYE ÖZEL HAREKAT GİRDİ

Silahlı kavganın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Özel harekat polislerinin de desteğiyle çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Balkonda başladı, sokağa taştı! Özel harekat devreye girdi, 1i polis 12 yaralı var
Başlık ResmiBalkonda başladı, sokağa taştı! Özel harekat devreye girdi, 1i polis 12 yaralı var

Polis ekipleri olayla bağlantılı çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Olay yerinde inceleme başlatılırken, kavgaya ilişkin soruşturma sürüyor.

ÖNERİLEN HABERLER
Kavga kanlı bitti: Çocukluk arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
3. SAYFA

Kavga kanlı bitti: Çocukluk arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Öte yandan, Resmi Gazete'de yayımlanan Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile Özel Güvenlik Denetleme Başkanı olarak atanan İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun da olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
3. Sayfa
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
FINDIKTA PİYASA ALARMI
FINDIKTA PİYASA ALARMI
Ticaret Bakanlığı devrede! 2 ilde denetim başladı
"ANLAŞMA YAPMAK İSTİYORLAR"
Trump'tan İran'la ilgili çarpıcı iddia
"ARTIK DENİZ TÜKENMİŞTİR"
'Uçak inmez' dedikleri yerden muhalefete seslendi
TATBİKAT FİYASKOSU!
TATBİKAT FİYASKOSU!
Çıkarma yapan Yunan askerleri denize düştü
BALKONDAN SOKAĞA TAŞTI
BALKONDAN SOKAĞA TAŞTI
Erzurum fena karıştı, çok sayıda yaralı var!
İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ
İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ
Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı!
OSIMHEN KARARI ÜZDÜ
OSIMHEN KARARI ÜZDÜ
Galatasaray istedi, Nijerya reddetti
ÖZGÜR ÖZEL NOKTAYI KOYDU
ÖZGÜR ÖZEL NOKTAYI KOYDU
Yeni Parti'nin adı değişecek mi?
1877'DEN BU YANA İLK!
1877'DEN BU YANA İLK!
Tarih verildi, 'Mega El Nino' geliyor
HEDEFTE NETANYAHU VAR
HEDEFTE NETANYAHU VAR
"Hükümeti devirmek için birlikte çalışın"
UEFA ULUSLAR LİGİ HEYECANI
UEFA ULUSLAR LİGİ HEYECANI
A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı
İBB DAVASINDA YENİ GELİŞME
İBB DAVASINDA YENİ GELİŞME
29 şüpheli hakkında ek iddianame
'VEDA BİLE ETMEDEN GİTTİ'
'VEDA BİLE ETMEDEN GİTTİ'
Ludogorets'ten öğrencisi, Trabzon hocası Reis’i anlattı
'HÜKÜMET KENDİNİ KANDIRIYOR'
'HÜKÜMET KENDİNİ KANDIRIYOR'
Miçotakis'in Türkiye açıklaması Atina'yı karıştırdı
PETROL KRİZİ BÜYÜYOR!
PETROL KRİZİ BÜYÜYOR!
Suudi Arabistan, Avrupa'ya petrol sağlayamayacak
İŞTE OSIMHEN KARARI
İŞTE OSIMHEN KARARI
Galatasaray'ın Trabzonspor kadrosu açıklandı
BAKAN KURUM TARİH VERDİ!
BAKAN KURUM TARİH VERDİ!
TOKİ'den ev ve iş yeri alanlara indirim müjdesi
SADECE 171 TL'YE SATTILAR
SADECE 171 TL'YE SATTILAR
Taş sandıkları 7,7 kiloluk altın çıktı
2 KIZ ÇOCUĞU DEHŞETİ YAŞADI
2 KIZ ÇOCUĞU DEHŞETİ YAŞADI
Yurttan kaçıp kamyona bindiler, sonrası korkunç
İNGİLİZ BASINI HAYRAN KALDI
İNGİLİZ BASINI HAYRAN KALDI
Türk F-16'ları NATO'nun yeni planında
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Jasikevicius:
Jasikevicius: "Bir maçı bu şekilde kaybetmek acı verici"
Kaydet
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda flaş gelişme! 3 isim hakkında tutuklama talebi
Ünlülere operasyon! 3 isim hakkında tutuklama talebi
Kaydet
Trump'tan İran'la ilgili çarpıcı iddia!
Trump'tan İran'la ilgili çarpıcı iddia! "Anlaşma yapmak istiyorlar"
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.