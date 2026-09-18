Balkonda başladı, sokağa taştı! Özel harekat devreye girdi, 1'i polis 12 yaralı var

Erzurum’da aralarında husumet bulunan iki grup birbirine girdi. Balkondan sokağa taşan olayda silahlar konuştu. Kavgada 3’ü ağır 12 kişi yaralandı. Olayda başına saçma isabet eden bir polis memurunun da yaralandığı öğrenilirken bölgeye özel harekat polisleri sevk edildi. Çok sayıda gözaltı olduğu öğrenildi.

Olay, Kazım Karabekir Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi'nde meydana geldi. Bir apartmanın ikinci katındaki balkonda oturan grup ile caddeden geçen ve aralarında husumet olduğu belirtilen kişiler arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine iki taraf birbirine tüfeklerle ateş açtı.

Balkonda başladı, sokağa taştı! Özel harekat devreye girdi, 1i polis 12 yaralı var

POLİSİN BAŞINA SAÇMA İSABET ETTİ

Silahlı kavga sırasında aralarında olay yerine gelen ekiplerden bir polis memurunun da bulunduğu 12 kişi yaralandı. Polis memurunun kafasına saçma parçası isabet ettiği, sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Balkonda başladı, sokağa taştı! Özel harekat devreye girdi, 1i polis 12 yaralı var

YARALILARDAN 3'ÜNÜN DURUMU AĞIR

Diğer yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Erzurum Şehir Hastanesi ve Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu bildirildi.

Balkonda başladı, sokağa taştı! Özel harekat devreye girdi, 1i polis 12 yaralı var

DEVREYE ÖZEL HAREKAT GİRDİ

Silahlı kavganın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Özel harekat polislerinin de desteğiyle çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Balkonda başladı, sokağa taştı! Özel harekat devreye girdi, 1i polis 12 yaralı var

Polis ekipleri olayla bağlantılı çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Olay yerinde inceleme başlatılırken, kavgaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Öte yandan, Resmi Gazete'de yayımlanan Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile Özel Güvenlik Denetleme Başkanı olarak atanan İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun da olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: ANADOLU AJANSI