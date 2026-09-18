Netanyahu'ya karşı birleşme çağrısı! İsrail'de seçim öncesi kritik gelişme

Eski İsrail Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı Moşe Yaalon, muhalefet partilerine "Binyamin Netanyahu hükümetini devirmek için birlikte hareket etme çağrısı" yaptı.

Eski İsrail Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı Moşe Yaalon, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yaklaşan seçimlere ilişkin muhalefet liderlerine seslendi.

Yaalon, "Şimdi muhalefet liderlerine devletin geleceğinin yaklaşan seçimlerde tehlikede olduğunu hatırlatmanın zamanı" ifadelerini kullandı. Muhalefet liderlerine hükümete karşı birlikte hareket etme çağrısı yapan Yaalon, paylaşımında Netanyahu hükümetini ağır ifadelerle eleştirdi.

Yaalon, "Yalan, ihmal ve ihanet hükümetini, dindar Hristiyanların, askerlik hizmetinden kaçanların ve yolsuzluk yapanların hükümetini devirmek için birlikte çalışın. Bütün bunlar devleti yıkımdan kurtarmak için" ifadelerine yer verdi.

YAALON'DAN NETANYAHU HÜKÜMETİNE YENİ ELEŞTİRİ

Yaalon, 16 Eylül'de yaptığı açıklamada da Netanyahu hükümetine yönelik benzer eleştirilerde bulunmuştu.

Likud Partisi'nin Arap partilerinin seçimlere katılımını engellemeye yönelik girişimini gündeme getiren Yaalon, hükümeti "ihmal, ihanet ve yalanla" suçlamıştı.

Eski İsrail Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı Moşe Yaalon

İsrail'de genel seçimlerin 27 Ekim'de yapılması planlanıyor. Söz konusu seçim, Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların başlaması ve bölgede yaşanan savaşların ardından halkın sandık başına gideceği ilk genel seçim olacak.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI