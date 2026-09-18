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Spor

Osimhen sorusu cevap buldu: Aslan'ın Trabzonspor kadrosunda 4 eksik var

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Osimhen sorusu cevap buldu: Aslan'ın Trabzonspor kadrosunda 4 eksik var
Başlık ResmiGalatasarayın Trabzonspor maçı kadrosu: Osimhen sorusu cevap buldu

Süper Lig'in 6'ncı haftasında Galatasaray, 19 Eylül Cumartesi günü Trabzonspor ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Sakatlıktan çıkan Victor Osimhen ve Mario Lemina, Trabzon kafilesinde yer almadı.

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Gökhan Karataş
GÖKHAN KARATAŞ

Süper Lig'de 13 puanla lider durumda bulunan Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'ın, 19 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de oynayacağı Trabzonspor maçının kamp kadrosu belli oldu.

Sarı-kırmızılı kulüp, tedavilerine devam edilen yıldız golcü Victor Osimhen ve Mario Lemina'nın kadroya alınmadığını duyurdu.

Victor Osimhen, bu sezon görev yaptığı 4 maçta gol ve 2 asistlik skor katkısı sağladı.
Başlık ResmiVictor Osimhen, bu sezon görev yaptığı 4 maçta gol ve 2 asistlik skor katkısı sağladı.

Tedavisi süren Wilfried Singo'nun yanı sıra son idmanda aşil tendonunda ağrı hisseden Kaan Ayhan da kadroda yer almadı.

Wilfried Singo, sakatlığı sebebiyle bu sezon tüm maçları kaçırdı.
Başlık ResmiWilfried Singo, sakatlığı sebebiyle bu sezon tüm maçları kaçırdı.

Galatasaray'ın, Trabzonspor maçı kamp kadrosu şöyle:
"Uğurcan Çakır, El Chadaille Bitshiabu, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Leroy Sane, Yunus Akgün, Eren Elmalı, Lesley Ugochukwu, İlkay Gündoğan, Deniz Gül, Jankat Yılmaz, Rafael Leao, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Enes Emre Büyük, Renato Nhaga, Berat Luş, Aleksey Batrakov, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay."

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