Osimhen sorusu cevap buldu: Aslan'ın Trabzonspor kadrosunda 4 eksik var
Süper Lig'in 6'ncı haftasında Galatasaray, 19 Eylül Cumartesi günü Trabzonspor ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Sakatlıktan çıkan Victor Osimhen ve Mario Lemina, Trabzon kafilesinde yer almadı.
Süper Lig'de 13 puanla lider durumda bulunan Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'ın, 19 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de oynayacağı Trabzonspor maçının kamp kadrosu belli oldu.
Sarı-kırmızılı kulüp, tedavilerine devam edilen yıldız golcü Victor Osimhen ve Mario Lemina'nın kadroya alınmadığını duyurdu.
Tedavisi süren Wilfried Singo'nun yanı sıra son idmanda aşil tendonunda ağrı hisseden Kaan Ayhan da kadroda yer almadı.
Galatasaray'ın, Trabzonspor maçı kamp kadrosu şöyle:
"Uğurcan Çakır, El Chadaille Bitshiabu, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Leroy Sane, Yunus Akgün, Eren Elmalı, Lesley Ugochukwu, İlkay Gündoğan, Deniz Gül, Jankat Yılmaz, Rafael Leao, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Enes Emre Büyük, Renato Nhaga, Berat Luş, Aleksey Batrakov, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay."