Bakan Çiftçi’den trafik magandalarına net mesaj: “Bunları göze alabilen varsa yol kesebilir"

İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi, trafik kurallarını ihlal edenlere yönelik cezaların etkisini açıkladı. Makas atma olaylarında yüzde 93 azalma olduğunu belirten Çiftçi, araçtan inerek yol kesenlere uygulanan 90 bin liralık cezayı hatırlattı. Bakan Çiftçi, “Ehliyetine el konuluyor, aracı trafikten men ediliyor. Eğer bunları göze alabilen varsa araçtan inebilir, yol kesebilir.” dedi.

İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi, TGRT Haber canlı yayınında trafik güvenliğine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Trafik cezalarının artırılmasının ardından kurallara aykırı davranışlarda düşüş yaşandığını belirten Çiftçi, özellikle makas atma olaylarında yüzde 93 oranında azalma görüldüğünü söyledi.

Çiftçi, trafik kanununda yapılan düzenlemenin ardından denetimlerin artırıldığını, buna rağmen ceza uygulanan araç sayısının düştüğünü belirterek bunun sürücülerin kurallara uyma oranındaki artışla ilişkili olduğunu ifade etti.

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“BUNLARI GÖZE ALABİLEN VARSA YOL KESEBİLİR”

Trafikte araçtan inerek yol kesenlerin sayısının da azaldığını belirten Bakan Çiftçi, caydırıcı cezaların etkisine dikkat çekti.

Çiftçi, bu tür ihlallerde 90 bin lira ceza uygulandığını, sürücünün ehliyetine el konulduğunu ve aracın trafikten men edildiğini söyledi.

Bakan Çiftçi, trafik kurallarını ihlal ederek araçtan inenlere yönelik dikkat çeken mesajında şu ifadeleri kullandı:

Makas atmada falan yüzde 93 oranında bir azalma olduğunu biz rakamlardan görüyoruz, istatistiklerden görüyoruz. Araçtan inenlerin, yol kesenlerin sayısı da azaldı. Çünkü 90 bin lira cezası var, ehliyetine el konuluyor, aracı trafikten men ediliyor. Eğer bunları göze alabilen varsa araçtan inebilir.

Bakan Çiftçi’den trafik magandalarına net mesaj: “Bunları göze alabilen varsa araçtan inebilir”

MOTOSİKLETLER İÇİN YENİ EYLEM PLANI

Bakan Çiftçi, canlı yayında motosikletlerin karıştığı kazalara da dikkat çekti. Türkiye'de yaklaşık 35 milyon motorlu araç bulunduğunu, bunların 7,2 milyonunun motosiklet olduğunu belirten Çiftçi, motosikletlerin toplam araçların yaklaşık yüzde 20'sini oluşturduğunu söyledi.

Çiftçi, motosiklet kazalarındaki artış nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından “Motosiklet Eylem Planı” hazırlandığını açıkladı.

Bakan Çiftçi, Türkiye'deki her iki trafik kazasından birinin motosikletlerin karıştığı kazalardan oluştuğunu belirterek denetimlerin artırıldığını söyledi.

Bakan Çiftçi’den trafik magandalarına net mesaj: “Bunları göze alabilen varsa araçtan inebilir”

MOTOKURYELER DE PLANIN KAPSAMINDA

Motosikletler içerisinde motokuryelerin oranının yüzde 1,6 olduğunu belirten Çiftçi, motokuryelerin karıştığı kazaların ise motosiklet kazalarının yaklaşık yüzde 16-17'sini oluşturduğunu ifade etti.

Bu alana yönelik hazırlanan eylem planıyla denetimlerin artırıldığını belirten Çiftçi, “Önümüzdeki günlerde bu daha da görünür hale gelecek” dedi.

Bakan Çiftçi’den trafik magandalarına net mesaj: “Bunları göze alabilen varsa araçtan inebilir”

DENETİMLER ARTTI, CEZA UYGULANAN ARAÇ SAYISI AZALDI

Trafik denetimlerine ilişkin rakamları da paylaşan Bakan Çiftçi, 2026 yılının ilk 8 ayında yaklaşık 121 milyon denetim gerçekleştirildiğini, bunların yaklaşık 10 milyonunun motosiklet denetimlerinden oluştuğunu belirtti.

Çiftçi, trafik kanunundaki düzenlemenin ardından denetim sayısının yaklaşık 10 milyon arttığını ancak ceza uygulanan araç sayısının düştüğünü söyledi.

Bunun, trafik düzenlemelerinin sürücüler üzerindeki caydırıcılığının arttığına işaret ettiğini belirten Çiftçi, makas atma başta olmak üzere trafik ihlallerindeki düşüşün rakamlara yansıdığını ifade etti.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Yazar : TÜRKİYE GAZETESİ Kaynak: HABER MERKEZİ