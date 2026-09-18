Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

Bakan Çiftçi’den trafik magandalarına net mesaj: “Bunları göze alabilen varsa yol kesebilir"

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala

İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi, trafik kurallarını ihlal edenlere yönelik cezaların etkisini açıkladı. Makas atma olaylarında yüzde 93 azalma olduğunu belirten Çiftçi, araçtan inerek yol kesenlere uygulanan 90 bin liralık cezayı hatırlattı. Bakan Çiftçi, “Ehliyetine el konuluyor, aracı trafikten men ediliyor. Eğer bunları göze alabilen varsa araçtan inebilir, yol kesebilir.” dedi.

Özetle
Kaydet
a- | +A

İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi, TGRT Haber canlı yayınında trafik güvenliğine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Trafik cezalarının artırılmasının ardından kurallara aykırı davranışlarda düşüş yaşandığını belirten Çiftçi, özellikle makas atma olaylarında yüzde 93 oranında azalma görüldüğünü söyledi.

Çiftçi, trafik kanununda yapılan düzenlemenin ardından denetimlerin artırıldığını, buna rağmen ceza uygulanan araç sayısının düştüğünü belirterek bunun sürücülerin kurallara uyma oranındaki artışla ilişkili olduğunu ifade etti.

BAKMADAN GEÇME
Bakan Çiftçi İhlas Holding’i ziyaret etti
GÜNDEM

Bakan Çiftçi İhlas Holding’i ziyaret etti

“BUNLARI GÖZE ALABİLEN VARSA YOL KESEBİLİR”

Trafikte araçtan inerek yol kesenlerin sayısının da azaldığını belirten Bakan Çiftçi, caydırıcı cezaların etkisine dikkat çekti.

Çiftçi, bu tür ihlallerde 90 bin lira ceza uygulandığını, sürücünün ehliyetine el konulduğunu ve aracın trafikten men edildiğini söyledi.

Bakan Çiftçi, trafik kurallarını ihlal ederek araçtan inenlere yönelik dikkat çeken mesajında şu ifadeleri kullandı:

Makas atmada falan yüzde 93 oranında bir azalma olduğunu biz rakamlardan görüyoruz, istatistiklerden görüyoruz. Araçtan inenlerin, yol kesenlerin sayısı da azaldı. Çünkü 90 bin lira cezası var, ehliyetine el konuluyor, aracı trafikten men ediliyor. Eğer bunları göze alabilen varsa araçtan inebilir.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi
Bakan Çiftçi’den trafik magandalarına net mesaj: “Bunları göze alabilen varsa araçtan inebilir”
Başlık ResmiBakan Çiftçi’den trafik magandalarına net mesaj: “Bunları göze alabilen varsa araçtan inebilir”

MOTOSİKLETLER İÇİN YENİ EYLEM PLANI

Bakan Çiftçi, canlı yayında motosikletlerin karıştığı kazalara da dikkat çekti. Türkiye'de yaklaşık 35 milyon motorlu araç bulunduğunu, bunların 7,2 milyonunun motosiklet olduğunu belirten Çiftçi, motosikletlerin toplam araçların yaklaşık yüzde 20'sini oluşturduğunu söyledi.

Çiftçi, motosiklet kazalarındaki artış nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından “Motosiklet Eylem Planı” hazırlandığını açıkladı.

Bakan Çiftçi, Türkiye'deki her iki trafik kazasından birinin motosikletlerin karıştığı kazalardan oluştuğunu belirterek denetimlerin artırıldığını söyledi.

Bakan Çiftçi’den trafik magandalarına net mesaj: “Bunları göze alabilen varsa araçtan inebilir”
Başlık ResmiBakan Çiftçi’den trafik magandalarına net mesaj: “Bunları göze alabilen varsa araçtan inebilir”

MOTOKURYELER DE PLANIN KAPSAMINDA

Motosikletler içerisinde motokuryelerin oranının yüzde 1,6 olduğunu belirten Çiftçi, motokuryelerin karıştığı kazaların ise motosiklet kazalarının yaklaşık yüzde 16-17'sini oluşturduğunu ifade etti.

Bu alana yönelik hazırlanan eylem planıyla denetimlerin artırıldığını belirten Çiftçi, “Önümüzdeki günlerde bu daha da görünür hale gelecek” dedi.

Bakan Çiftçi’den trafik magandalarına net mesaj: “Bunları göze alabilen varsa araçtan inebilir”
Başlık ResmiBakan Çiftçi’den trafik magandalarına net mesaj: “Bunları göze alabilen varsa araçtan inebilir”

DENETİMLER ARTTI, CEZA UYGULANAN ARAÇ SAYISI AZALDI

Trafik denetimlerine ilişkin rakamları da paylaşan Bakan Çiftçi, 2026 yılının ilk 8 ayında yaklaşık 121 milyon denetim gerçekleştirildiğini, bunların yaklaşık 10 milyonunun motosiklet denetimlerinden oluştuğunu belirtti.

BAKMADAN GEÇME
İçişleri Bakanı Çiftçi
GÜNDEM

İçişleri Bakanı Çiftçi'den TGRT Haber'de önemli açıklamalar: "İbretiâlem olsun diye talimat verdim"

Çiftçi, trafik kanunundaki düzenlemenin ardından denetim sayısının yaklaşık 10 milyon arttığını ancak ceza uygulanan araç sayısının düştüğünü söyledi.

Bunun, trafik düzenlemelerinin sürücüler üzerindeki caydırıcılığının arttığına işaret ettiğini belirten Çiftçi, makas atma başta olmak üzere trafik ihlallerindeki düşüşün rakamlara yansıdığını ifade etti.

Yazar : TÜRKİYE GAZETESİ | Kaynak: HABER MERKEZİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
BAKAN KURUM TARİH VERDİ!
BAKAN KURUM TARİH VERDİ!
TOKİ'den ev ve iş yeri alanlara indirim müjdesi
İSTANBUL İÇİN UYARI
İSTANBUL İÇİN UYARI
AKOM tarih verdi, kuvvetli geliyor
"GÖZE ALAN YOL KESEBİLİR"
Bakan Çiftçi'den magandalara hodri meydan!
ÇOK SAYIDA İSİM GÖZALTINDA
ÇOK SAYIDA İSİM GÖZALTINDA
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu!
'YETER Kİ BUNU YAPMASIN'
'YETER Kİ BUNU YAPMASIN'
Terim'den övgü yağdırdığı Osimhen'e önemli uyarı
ŞİMŞEK'TEN KRİTİK AÇIKLAMA!
ŞİMŞEK'TEN KRİTİK AÇIKLAMA!
Katılımevim ve Birevim'e yatırılan paralar ne olacak?
'NÜBEL HAK ETİ, SANE ÇOK ZOR'
'NÜBEL HAK ETİ, SANE ÇOK ZOR'
Klopp’un 44 kişilik kadrosunu Almanlar değerlendirdi
PİYASADA BOZULMA SİNYALİ YOK!
PİYASADA BOZULMA SİNYALİ YOK!
Ünlü bankadan Türkiye hakkında önemli açıklama
'DURUM HIZLA KÖTÜLEŞİYOR'
'DURUM HIZLA KÖTÜLEŞİYOR'
Macron acil toplantı kararı aldı!
KONUT İÇİN DOĞRU ZAMAN MI?
KONUT İÇİN DOĞRU ZAMAN MI?
2 milyon TL’nin güncel geri ödemesi
'KARTAL PARAMPARÇA ETTİ'
'KARTAL PARAMPARÇA ETTİ'
Marsilya'ya gol şov Fransa'da manşetlerde
“FERDİ, MAHVETTİN BİZİ”
“FERDİ, MAHVETTİN BİZİ”
Şarkıyı duyunca belediye başkanına talimat verdi
POMPADA TRİLYONLUK FATURA!
POMPADA TRİLYONLUK FATURA!
Akaryakıt harcaması yüzde 76 arttı
YÜZBAŞIOĞLU’NA KÖTÜ HABER
YÜZBAŞIOĞLU’NA KÖTÜ HABER
Müge Anlı’nın eşinin görev yeri belli oldu
KURUYAN GÖL YENİDEN DOLDU
KURUYAN GÖL YENİDEN DOLDU
Geçen yıl yürüyerek geçiyorlardı, bu yıl balık bile var
286 ADRESTE 175 GÖZALTI!
286 ADRESTE 175 GÖZALTI!
13 milyar TL'lik vurgundan İsrail bağlantısı çıktı
FENERBAHÇE'DE AYRILIK YAKIN
FENERBAHÇE'DE AYRILIK YAKIN
Kulüp efsanesinin yerine sürpriz isim
BU KEZ İNDİRİM GELİYOR!
BU KEZ İNDİRİM GELİYOR!
Depoları doldurmak için acele etmeyin!
BARIŞ MASASINI İŞARET ETTİ
BARIŞ MASASINI İŞARET ETTİ
Fransa'dan dikkat çeken Türkiye çıkışı!
2 BANKA GÖREVLENDİRİLDİ
2 BANKA GÖREVLENDİRİLDİ
131 fonun tasfiye esasları belirlendi!
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Putin imzayı attı! Nestle dahil 4 şirketin varlıklarına el konuldu
Putin imzayı attı! Nestle dahil 4 şirketin varlıklarına el konuldu
Kaydet
Belçika kadrosu: Romelu Lukaku ve Leandro Trossard'a milli davet
Belçika kadrosu: Lukaku ve Trossard'a milli davet
Kaydet
İngiltere kadrosu açıklandı: Palmer ve Alexander-Arnold yeniden listede
İngiltere kadrosu açıklandı: İki yıldız yeniden listede
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.