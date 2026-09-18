Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Dünya

Putin Nestle dahil 4 şirket için düğmeye bastı! Hepsi tek şirkete devredildi

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Putin Nestle dahil 4 şirket için düğmeye bastı! Hepsi tek şirkete devredildi
Başlık ResmiPutin imzayı attı! Nestle dahil 4 şirketin varlıklarına el konuldu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı son kararnameyle, aralarında gıda devi Nestle ile üç büyük Fransız şirketinin de bulunduğu Batılı firmaların ülkedeki tüm varlıklarına resmen el konuldu.

Özetle
Kaydet
a- | +A

Rusya ile Batı arasında Ukrayna savaşıyla başlayan yaptırım restleşmesinde sular durulmuyor. Moskova yönetimi bu kez ülkede faaliyet gösteren Batılı şirketlere yönelik yeni bir adım attı. Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı kararnameyle Nestle ile Fransız Auchan, Lemana Pro ve FM Logistic'in Rusya'daki operasyonları LEV Management adlı şirkete devredildi.

YÖNETİMİ TEK ŞİRKETE DEVREDİLDİ

Perşembe gecesi yayımlanan kararnameyle dört şirketin Rusya'daki işletme ve varlıklarının yönetimi LEV Management'a geçti.

Novaya Gazeta Europe'a göre LEV Management, 2025'in sonunda kuruldu. Şirketin başında Rusya İçişleri Bakanlığı'ndan bir general bulunurken, daha önce bilinen herhangi bir ticari faaliyeti bulunmuyor.

Kremlin, söz konusu kararın Ukrayna'yı destekleyen ve Rusya tarafından "dost olmayan ülkeler" olarak tanımlanan devletlere bağlı şirketlere karşı alınan meşru bir tedbir olduğunu açıkladı.

Putin imzayı attı! Nestle dahil 4 şirketin varlıklarına el konuldu
Başlık ResmiPutin imzayı attı! Nestle dahil 4 şirketin varlıklarına el konuldu

NESTLE'DEN İLK AÇIKLAMA

Nestle, gelişmenin ardından yaptığı açıklamada çalışanları başta olmak üzere tüm paydaşlarının çıkarlarını korumak ve faaliyetlerinin devamlılığını sağlamak için gerekli adımları atacağını duyurdu.

Şirket, "Durumu ve seçeneklerimizi değerlendiriyoruz" açıklamasını yaptı.

İsviçreli yatırım bankası Vontobel'den Jean-Philippe Bertschy ise Rusya'nın Nestlé'nin toplam satışları içindeki payının sınırlı olması nedeniyle kararın şirket üzerindeki finansal etkisinin düşük kalmasını beklediğini söyledi.

Rusya, Ukrayna savaşından önce Nestlé'nin toplam satışlarının yaklaşık yüzde 2'sini oluştururken bu oran günümüzde yüzde 1'in biraz üzerine geriledi.

AUCHAN'DAN RUSYA'YA AÇIKLAMA TALEBİ

Rusya genelinde 62 hipermarket dahil 241 mağazası ve 33 binden fazla çalışanı bulunan Auchan da kararın ardından yetkililerden açıklama istedi.

Auchan Retail Rusya, "İlgili bilgiler alındığında daha ayrıntılı yorum yapabileceğiz" açıklamasını yaptı.

BATILI ŞİRKETLERİN VARLIKLARI DAHA ÖNCE DE DEVREDİLDİ

Ukrayna savaşının başlamasının ardından çok sayıda Batılı şirket Rusya'daki faaliyetlerini durdurdu veya varlıklarını sattı. Moskova ise şirketlerin ülkeden çıkışına yönelik kuralları sıkılaştırarak bazı satışlar için devlet başkanının onayını zorunlu hale getirdi.

Rusya, 2023 yılında Fransız gıda şirketi Danone'nin ülkedeki işletmesinin yönetimini de devralmıştı. Söz konusu işletme daha sonra Çeçen lider Ramzan Kadirov'un yeğenine satılmıştı.

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Dünya
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
BAKAN KURUM TARİH VERDİ!
BAKAN KURUM TARİH VERDİ!
TOKİ'den ev ve iş yeri alanlara indirim müjdesi
İSTANBUL İÇİN UYARI
İSTANBUL İÇİN UYARI
AKOM tarih verdi, kuvvetli geliyor
"GÖZE ALAN YOL KESEBİLİR"
Bakan Çiftçi'den magandalara hodri meydan!
ÇOK SAYIDA İSİM GÖZALTINDA
ÇOK SAYIDA İSİM GÖZALTINDA
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu!
'YETER Kİ BUNU YAPMASIN'
'YETER Kİ BUNU YAPMASIN'
Terim'den övgü yağdırdığı Osimhen'e önemli uyarı
‘VÜCUDUNDA KIRILMADIK YER YOK’
‘VÜCUDUNDA KIRILMADIK YER YOK’
6 aylık hamile eşini döverek öldürdü
ŞİMŞEK'TEN KRİTİK AÇIKLAMA!
ŞİMŞEK'TEN KRİTİK AÇIKLAMA!
Katılımevim ve Birevim'e yatırılan paralar ne olacak?
'NÜBEL HAK ETİ, SANE ÇOK ZOR'
'NÜBEL HAK ETİ, SANE ÇOK ZOR'
Klopp’un 44 kişilik kadrosunu Almanlar değerlendirdi
PİYASADA BOZULMA SİNYALİ YOK!
PİYASADA BOZULMA SİNYALİ YOK!
Ünlü bankadan Türkiye hakkında önemli açıklama
KONUT İÇİN DOĞRU ZAMAN MI?
KONUT İÇİN DOĞRU ZAMAN MI?
2 milyon TL’nin güncel geri ödemesi
'DURUM HIZLA KÖTÜLEŞİYOR'
'DURUM HIZLA KÖTÜLEŞİYOR'
Macron acil toplantı kararı aldı!
'KARTAL PARAMPARÇA ETTİ'
'KARTAL PARAMPARÇA ETTİ'
Marsilya'ya gol şov Fransa'da manşetlerde
“FERDİ, MAHVETTİN BİZİ”
“FERDİ, MAHVETTİN BİZİ”
Şarkıyı duyunca belediye başkanına talimat verdi
POMPADA TRİLYONLUK FATURA!
POMPADA TRİLYONLUK FATURA!
Akaryakıt harcaması yüzde 76 arttı
YÜZBAŞIOĞLU’NA KÖTÜ HABER
YÜZBAŞIOĞLU’NA KÖTÜ HABER
Müge Anlı’nın eşinin görev yeri belli oldu
KURUYAN GÖL YENİDEN DOLDU
KURUYAN GÖL YENİDEN DOLDU
Geçen yıl yürüyerek geçiyorlardı, bu yıl balık bile var
286 ADRESTE 175 GÖZALTI!
286 ADRESTE 175 GÖZALTI!
13 milyar TL'lik vurgundan İsrail bağlantısı çıktı
FENERBAHÇE'DE AYRILIK YAKIN
FENERBAHÇE'DE AYRILIK YAKIN
Kulüp efsanesinin yerine sürpriz isim
BU KEZ İNDİRİM GELİYOR!
BU KEZ İNDİRİM GELİYOR!
Depoları doldurmak için acele etmeyin!
BARIŞ MASASINI İŞARET ETTİ
BARIŞ MASASINI İŞARET ETTİ
Fransa'dan dikkat çeken Türkiye çıkışı!
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Belçika kadrosu: Romelu Lukaku ve Leandro Trossard'a milli davet
Belçika kadrosu: Lukaku ve Trossard'a milli davet
Kaydet
Bakan Çiftçi’den trafik magandalarına net mesaj: “Bunları göze alabilen varsa yol kesebilir
“Bunları göze alabilen varsa yol kesebilir"
Kaydet
İngiltere kadrosu açıklandı: Palmer ve Alexander-Arnold yeniden listede
İngiltere kadrosu açıklandı: İki yıldız yeniden listede
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.