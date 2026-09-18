Putin Nestle dahil 4 şirket için düğmeye bastı! Hepsi tek şirkete devredildi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı son kararnameyle, aralarında gıda devi Nestle ile üç büyük Fransız şirketinin de bulunduğu Batılı firmaların ülkedeki tüm varlıklarına resmen el konuldu.

Rusya ile Batı arasında Ukrayna savaşıyla başlayan yaptırım restleşmesinde sular durulmuyor. Moskova yönetimi bu kez ülkede faaliyet gösteren Batılı şirketlere yönelik yeni bir adım attı. Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı kararnameyle Nestle ile Fransız Auchan, Lemana Pro ve FM Logistic'in Rusya'daki operasyonları LEV Management adlı şirkete devredildi.

YÖNETİMİ TEK ŞİRKETE DEVREDİLDİ

Perşembe gecesi yayımlanan kararnameyle dört şirketin Rusya'daki işletme ve varlıklarının yönetimi LEV Management'a geçti.

Novaya Gazeta Europe'a göre LEV Management, 2025'in sonunda kuruldu. Şirketin başında Rusya İçişleri Bakanlığı'ndan bir general bulunurken, daha önce bilinen herhangi bir ticari faaliyeti bulunmuyor.

Kremlin, söz konusu kararın Ukrayna'yı destekleyen ve Rusya tarafından "dost olmayan ülkeler" olarak tanımlanan devletlere bağlı şirketlere karşı alınan meşru bir tedbir olduğunu açıkladı.

Putin imzayı attı! Nestle dahil 4 şirketin varlıklarına el konuldu

NESTLE'DEN İLK AÇIKLAMA

Nestle, gelişmenin ardından yaptığı açıklamada çalışanları başta olmak üzere tüm paydaşlarının çıkarlarını korumak ve faaliyetlerinin devamlılığını sağlamak için gerekli adımları atacağını duyurdu.

Şirket, "Durumu ve seçeneklerimizi değerlendiriyoruz" açıklamasını yaptı.

İsviçreli yatırım bankası Vontobel'den Jean-Philippe Bertschy ise Rusya'nın Nestlé'nin toplam satışları içindeki payının sınırlı olması nedeniyle kararın şirket üzerindeki finansal etkisinin düşük kalmasını beklediğini söyledi.

Rusya, Ukrayna savaşından önce Nestlé'nin toplam satışlarının yaklaşık yüzde 2'sini oluştururken bu oran günümüzde yüzde 1'in biraz üzerine geriledi.

AUCHAN'DAN RUSYA'YA AÇIKLAMA TALEBİ

Rusya genelinde 62 hipermarket dahil 241 mağazası ve 33 binden fazla çalışanı bulunan Auchan da kararın ardından yetkililerden açıklama istedi.

Auchan Retail Rusya, "İlgili bilgiler alındığında daha ayrıntılı yorum yapabileceğiz" açıklamasını yaptı.

BATILI ŞİRKETLERİN VARLIKLARI DAHA ÖNCE DE DEVREDİLDİ

Ukrayna savaşının başlamasının ardından çok sayıda Batılı şirket Rusya'daki faaliyetlerini durdurdu veya varlıklarını sattı. Moskova ise şirketlerin ülkeden çıkışına yönelik kuralları sıkılaştırarak bazı satışlar için devlet başkanının onayını zorunlu hale getirdi.

Rusya, 2023 yılında Fransız gıda şirketi Danone'nin ülkedeki işletmesinin yönetimini de devralmıştı. Söz konusu işletme daha sonra Çeçen lider Ramzan Kadirov'un yeğenine satılmıştı.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ