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Depoları doldurmak için acele etmeyin! Akaryakıta bu kez indirim geliyor

Depoları doldurmak için acele etmeyin! Akaryakıta bu kez indirim geliyor
Fotoğraf Başlığı Depoları doldurmak için acele etmeyin! Akaryakıta bu kez indirim geliyor

Petrol fiyatlarındaki geri çekilme sonrası akaryakıta bu kez indirim geliyor. Bu gece yarısı motorinin litre fiyatı 4 lira 9 kuruş ucuzlayacak. Böylece tarihte ilk kez 100 lirayı aşan motorin yeniden 100 liranın altına inecek.

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Mesut Şahin
MESUT ŞAHİN

Petrol fiyatlarındaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Brent petroldeki yükseliş sonrası akaryakıta üst üste zam gelirken benzin 80 lirayı, motorin ise 100 lirayı aştı. Ancak petroldeki geri çekilme sonrası akaryakıta bu kez indirim göründü.

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MOTORİN 100 LİRANIN ALTINA İNECEK

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, motorine bu gece yarısı itibarıyla 4 lira 9 kuruş ucuzlayacak. Böylece motorin yeniden 100 liranın altına gerileyecek.

Depoları doldurmak için acele etmeyin! Akaryakıta bu kez indirim geliyor
Başlık ResmiDepoları doldurmak için acele etmeyin! Akaryakıta bu kez indirim geliyor

18 EYLÜL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

ŞEHİRBENZİNMOTORİNOTOGAZ
İstanbul Avrupa80.40100.4034.99
İstanbul Anadolu80.20100.2034.39
Ankara81.30101.5035.09
İzmir81.60101.8034.99

MOTORİNDE ÖTV

Motorindeki ÖTV miktarı ekim, kasım ve aralık aylarında artacak. Ay başlarında motorine 3 lira ÖTV ve yüzde 20 KDK eklenecek. Böylece her ay motorinin fiyatı 3 lira 60 kuruş artacak.

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AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

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