Konut için doğru zaman mı? 2 milyon TL’nin güncel geri ödemesi

TCMB’nin son faiz toplantısında “pas” geçmesinin ardından konut finansmanı oranlarında da yeni bir indirim gözlemlenmedi. Bu hafta da katılım bankaları tarafından ilan edilen en düşük konut finansmanı oranı %2,88 olarak gerçekleşti. Buna karşılık ağustosta ipotekli satışların arttığı ancak konut fiyatlarında reel düşüşün sürdüğü görüldü. Konut finansmanı hacminde de yükseliş sürüyor. İşte 2 milyon TL’nin güncel geri ödemesi…

Merkez Bankasının geçen hafta politika faiz oranını %37’de sabit tutmasının ardından dikkatler bir yandan da konut finansmanı oranlarına çevrildi. Ev alma hayali kuran tüketiciler “en ucuz konut finansmanı” oranlarına odaklandı. Ancak bu hafta yeni bir indirim gelmediği görüldü.

18 Eylül 2026 itibarıyla katılım bankaları tarafından sunulan rakamlara bakıldığında, güncel konut finansmanı oranları şöyle sıralanıyor:

Banka Oran Türkiye Finans %2,88 Albaraka %2,90 Vakıf Katılım %2,99 Kuveyt Türk %2,99 Dünya Katılım %2,99

(Not: İnternet sitelerinde ilan edilen oranlardır.)

2 MİLYON TL’NİN GERİ ÖDEMESİ

En düşük oran dikkate alınarak 2 milyon TL konut finansmanının geri ödemesi tablosu ise şöyle şekilleniyor:

Finansman Tutarı 2 milyon TL Finansman Vadesi 120 ay Finansman Oranı %2,88 Aylık Taksit 59 bin 756 TL Toplam Geri Ödeme 6 milyon 991 bin 459 TL

10 yıllık konut finansmanında toplam maliyet, %250’nin üzerinde devam ediyor.

İPOTEKLİ SATIŞLAR ARTIYOR

Bu arada Türkiye genelinde (kredi ve finansman desteği ile alınan) ipotekli konut satışları ağustosta bir önceki yılın aynı ayına göre %7,2 arttı ve 22 bin 131 adet oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %17,4’e ulaştı. Ocak-Ağustos 2026 döneminde de ipotekli satışlar %27,6 artışla 188 bin 813 adede yükseldi.

FİNANSMAN TALEBİ YÜKSELİYOR

Konut finansmanı talebinde de artış devam ediyor. BDDK tarafından açıklanan son verilere göre 11 Eylül ile sona eren haftada toplam konut kredilerinin büyüklüğü 833,85 milyar TL’ye yükseldi. Söz konusu rakam önceki hafta 830,17 milyar TL düzeyinde bulunuyordu. Böylece finansman hacminde bir haftalık artış yaklaşık 3,7 milyar TL oldu.

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FİYATLARDA REEL DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Öte yandan Merkez Bankası tarafından bu hafta açıklanan Konut Fiyat Endeksi, ağustosta aylık bazda yüzde 0,9 ve yıllık bazda yüzde 23 arttı. Geçen ay %31,51 olarak gerçekleşen yıllık TÜFE dikkate alındığında, konut fiyatlarında yıllık reel düşüş %6,5 olarak gerçekleşti.