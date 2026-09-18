131 fonun tasfiye esasları belirlendi! 2 banka görevlendirildi

Sermaye Piyasası Kurulu, 7 portföy yönetim şirketine ait toplam 131 yatırım fonunun tasfiye sürecine ilişkin usul ve esasları belirledi. 3 ay sürecek tasfiye döneminde İş Bankası ve Ziraat Bankası yetkilendirilirken, yatırımcıların alacaklarının bireysel saklama hesaplarına aktarılmasına ilişkin ödeme yöntemi ve takvim de netleşti.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul’da yaşanan gelişmelerin ardından 7 portföy yönetim şirketine ait toplam büyüklüğü 800 milyar lirayı aşan 131 fonun tasfiye edilmesine karar verdi. Karar, doğrudan 500 binin üzerinde yatırımcıyı ilgilendiriyor.

TASFIYE SÜRECİNİN USUL VE ESASLARI BELİRLENDİ

SPK, söz konusu fonların tasfiye sürecine ilişkin hukuki çerçeveyi ve uygulanacak usul ve esasları resmi bültenle açıkladı. Buna göre tasfiye kapsamındaki fonların portföy saklayıcısı olarak T. İş Bankası AŞ ve TC Ziraat Bankası AŞ yetkilendirildi.

Süreç boyunca yatırımcı haklarının korunması ve fonlardaki varlıkların nakde dönüştürülmesine ilişkin belirli bir takvim uygulanacak.

ALIM-SATIM İŞLEMLERİ DURDURULDU

Tasfiye süreci kapsamında TEFAS üzerinden gerçekleştirilen işlemler ile TEFAS dışındaki tüm alım-satım işlemleri durduruldu. Fonların tasfiyesi sırasında elde edilen nakit, yatırımcıların fonlardaki payları oranında bireysel saklama hesaplarına aktarılacak.

SÜRECİN 3 AYDA TAMAMLANMASI BEKLENİYOR

SPK tarafından belirlenen takvim doğrultusunda tasfiye işlemlerinin yaklaşık 3 ay içerisinde tamamlanması öngörülüyor. Süreç kapsamında fon varlıklarının nakde çevrilmesi ve elde edilen tutarların yatırımcılara aktarılması için belirlenen usul ve esaslar uygulanacak.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ