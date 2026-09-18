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Ekonomi

Altın, fed stresini atlattı! 3 haftalık düşüş serisi bitiyor mu?

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Altın, fed stresini atlattı! 3 haftalık düşüş serisi bitiyor mu?
Başlık ResmiAltın, fed stresini atlattı! 3 haftalık düşüş serisi bitiyor mu? "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

Küresel piyasalarda altın haftanın son işlem gününe TSİ 06:00 itibarıyla 4.347 dolardan başlıyor. Geçen haftaki kapanış ise 4.349 dolardan gerçekleşmişti. Böylece altın, önceki 3 haftalık düşüş serisini sonlandırma yolunda ilerliyor. FED beklentisinin gerçekleşmesi, ABD tahvil getirileri ve dolar endeksinde ivme kaybı altına destek oluyor. Petrol fiyatlarındaki kısmi gerileme de enflasyon ve faiz endişelerini azaltarak sarı metalin önünü açtı.

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Ömer Faruk Bingöl
ÖMER FARUK BİNGÖL

Küresel piyasalarda altının ons fiyatı, ABD Merkez Bankasının faiz artışı kararının ardından ilk işlem gününde %1,83 yükseldi ve 4.341 dolardan kapanış yaptı. Haftanın son işlem gününde ise ons TSİ 06:00 itibarıyla 4.347 dolardan güne başladı. Ons altın geçen haftayı 4.349 dolardan tamamlamıştı. Ons fiyatının gün sonunda bu seviyeyi aşması halinde, önceki 3 haftada yaşanan düşüş serisi de sonlanmış olacak.

FED GERİDE KALDI

Piyasalarda haftanın en önemli gündem maddesi olarak FED faiz kararı takip edildi. FED, 16 Eylül'deki toplantısında politika faizini 25 baz puan artırarak %3,75-%4,00 aralığına yükseltti. Karar oybirliğiyle alındı ve 2023'ten bu yana ilk faiz artışı gerçekleşti. FED'in projeksiyonları yılın geri kalanında bir faiz artışı daha öngörüyor. Faiz artışının piyasalarda büyük ölçüde önceden fiyatlanmış olması, karar sonrasında belirsizliğin azalmasını sağladı. Ons altın, karar sonrası ilk etapta baskı görse de perşembe günü güçlü bir tepki verdi.

TAHVİLLERDE DÜŞÜŞ

Altın açısından önemli bir diğer gelişme ABD tahvil piyasasında yaşandı. FED kararı öncesinde %5’i aşan ABD 10 yıllık tahvil faizi, karar sonrasında yeniden bu seviyenin altına geriledi. Tahvil faizlerindeki düşüş, faiz getirisi sağlamayan altının taşıma maliyeti açısından olumlu bir gelişme olarak öne çıkıyor. Bu sabah itibarıyla 10 yıllık tahvil getirisi %4,94 civarında seyrediyor.

Altın, fed stresini atlattı! 3 haftalık düşüş serisi bitiyor mu?
Başlık ResmiAltın, fed stresini atlattı! 3 haftalık düşüş serisi bitiyor mu?

DOLAR DURDU

Hafta boyunca altın üzerinde baskı oluşturan dolar endeksinde de yükseliş ivmesi zayıfladı. FED kararının ardından ilk etapta güçlenen dolar, perşembe günü ivme kaybetti. Bugünkü işlemlerde dolar endeksi 100 seviyenin hemen üzerinde konumlanıyor. Doların 100 seviyesinin çevresinde kalması ve yeni bir atak oluşturamaması, dolar cinsinden fiyatlanan altın için rahatlama alanı oluşturdu.

PETROL GERİLEDİ

Altın açısından haftanın bir diğer kritik başlığı ise petrol oldu. Orta Doğu'daki gelişmeler nedeniyle Brent petrol hafta başında 110 dolar sınırına kadar yükselirken, sonraki işlemlerde bu seviyenin üzerine kalıcı şekilde çıkamadı ve yeniden geriledi. Suudi Arabistan'ın Doğu-Batı petrol boru hattında yaşanan kesintinin ardından arz endişeleri petrolü yukarı taşımıştı. Ancak hattın yaklaşık yarısının birkaç gün içinde yeniden devreye alma beklentisi, arz şokuna ilişkin endişeleri azalttı. Bunun ardından Brent petrol 104 dolar civarına kadar geriledi.

BASKI AZALDI

Enerji fiyatlarının düşmesi küresel enflasyon baskısının azalacağı beklentisini güçlendiriyor. Böylece petrol kaynaklı yeni bir enflasyon şokunun, FED'i daha fazla faiz artışına zorlayabileceği endişesini hafifletiyor. Bu sebeplerle Orta Doğu'daki arz endişelerinin kısmen azalması, altın üzerindeki faiz baskısının da hafiflemesine katkı sağlıyor.

KRİTİK SEVİYELER

Ons fiyatı hafta içinde en düşük 4.235 doları gördükten sonra yönünü yukarı çevirdi. Bugün itibarıyla 4.288 dolarda bulunan 50 günlük ortalamanın üzerinde konumlanma çabası devam ederken; yukarı yönlü fiyatlamalarda 4.435 dolar seviyesi ilk direnç olarak izleniyor.

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