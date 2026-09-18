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Midesinden 39 parça halinde çıktı! Neredeyse yarım kilo

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Midesinden 39 parça halinde çıktı! Neredeyse yarım kilo
Başlık ResmiMidesinden 39 parça halinde çıktı! Neredeyse yarım kilo

Erzincan'da midesinde uyuşturucu taşıdığı tespit edilen şüphelinin üzerinden 367,45 gram metamfetamin ele geçirildi.

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik harekete geçti.

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MİDESİNDEN 39 PARÇA ÇIKTI

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla yapılan aramada, şüpheli S.E.'nin mide ve bağırsaklarından kapsül şeklinde 39 parça, toplam 367,45 gram metamfetamin çıkarıldı.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan işlem yapılan S.E, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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