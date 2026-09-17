Bilecik’te salça yaptığı sırada aniden fenalaşan 35 yaşındaki İnci Malcı’nın, kalbin en önemli bölümünü besleyen ana damarı yırtıldı. Hiçbir kronik rahatsızlığı ve bilinen risk faktörü bulunmayan Malcı, eşinin ilk müdahalesi ve gece saatlerinde gerçekleştirilen acil ameliyatla hayata tutundu.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde yaşayan 35 yaşındaki İnci Malcı, evinin bahçesinde salça yaptığı esnada aniden kolu ve göğsünde anı ağrı hissetti. Yere yığılan ve nabzı duran kadına o sırada yanında bulunan eşi suni teneffüs ile kalp masajı yaparak hayata döndürdü. Daha sonra genç kadın, ambulans ile sırasıyla; Söğüt Devlet Hastanesi, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada Operatör Dr. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Muharrem Şenel ve ekibi tarafından gece saatlerinde başarılı bir operasyon ile genç kadın tedavi edildi.

Salça yaparken yere yığıldı! Milyonda bir görülen hastalığı varmış

HİÇBİR HASTALIĞI YOKTU

Kritik müdahale ile kadının hayatı kurtarıldı. Hastanın tetkiklerinde sol ana koroner diseksiyonu tespit edildi. Hastanın ne kendinde ne de ailesinde kronik bir rahatsızlığı bulunamaması nedeniyle yaşanan kalbin en büyük ve en önemli kısmı olan sol bölümünü besleyen ana atardamarın yırtılma durumunun milyonda bir görüldüğü aktarıldı.

Salça yaparken yere yığıldı! Milyonda bir görülen hastalığı varmış

GÖĞÜS AĞRISI, BULANTI VE KUSMAYLA BAŞLADI

Konuyla alakalı Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde görevli Dr. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Muharrem Şenel, "İnci Hanım, 35 yaşında bir hastamız. Yaklaşık 10 gün önce kendi evinde salça yaparken aniden rahatsızlanıyor ve düşüyor. Yanında eşi varmış. Eşi, hastanın soluk alıp vermediğini, hiçbir şekilde hareket etmediğini ve buz gibi olduğunu söylüyor. Eşi; okulda ve çalıştığı fabrikada ilk yardım kurslarına gitmiş, hemen masaj yapmaya başlıyor. Ağızdan ağıza solunum yapıyor; ardından kolu, bacağı oynamaya başlayınca 112 acili arıyor. 112 acil hemen geliyor, hastayı alıyor ve önce Söğüt Devlet Hastanesi'ne götürüyorlar. Orada durum ciddi olunca hemen sevk ediyorlar çünkü hastada çok şiddetli bir göğüs ağrısı, yanma, kollarında şiddetli ağrı ve bulantı, kusmalar başlıyor. Hemen Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yolluyorlar. Orada hastaya acilen koroner anjiyo yapılıyor ve bizim çok nadir gördüğümüz bir olayla karşılaşıyorlar: Hastaya ‘sol ana koroner diseksiyonu' tanısı konuluyor. Sol ana koroner diseksiyonu şu demek: Kalbin en büyük yükünü taşıyan ve en önemli kısmını besleyen ana koroner arter, üç tabakadan oluşuyor. Bu tabakalar arasına bir kanama oluyor ve normal kan akımını bozuyor. Normal kan akımı bozulunca hasta büyük bir kriz geçirmeye başlıyor. Bunu görür görmez arkadaşlar hemen müdahale edilebilecek bir hastane olarak bizi, yani Yunus Emre Devlet Hastanesi'ni aradılar. Biz de hemen alarma geçtik, ekibimizi hazırladık. Hastanın Bilecik'ten Eskişehir'e sevki sağlanırken biz her şeyi hazır ettik. Hasta gelir gelmez acilen, daha kanlarını bile almadan hemen ameliyat masasına alıp gerekli olan iki damarına koroner bypass yaptık" dedi.

Salça yaparken yere yığıldı! Milyonda bir görülen hastalığı varmış

"MİLYONDA BİR GÖRÜLEBİLECEK BİR DURUM"

Hiçbir problemi olmamasına rağmen yaşanan rahatsızlığın milyonda bir gelişeceğine değinen Dr. Şenel şöyle devam etti:

"Hastamız 35 yaşında ama herhangi bir şeker hastalığı, tansiyon hastalığı veya kolesterolü yok. Ailesinde kalp krizine bağlı erken ölüm yok. Kilosu yok, gördüğünüz gibi gayet sağlıklı bir kilosu var. Bunun dışında herhangi bir hormon hapı kullanmıyor. Yani herhangi bir risk faktörü yok. Bu durum olayı daha da ilginçleştiriyor. Çünkü bu kendiliğinden gelişen spontan koroner arter diseksiyonlarının çok daha nadir görülen bir kısmı olan ana koroner arter diseksiyonudur. Bu rahatsızlık gerçekten milyonda bir görülebilecek bir durum. Ortada hiçbir risk faktörü yokken onu seçmiş. Ancak yanında eşinin zamanındaki müdahalesi, 112 sisteminin çalışması ve acilen tanı konulup müdahale edilebilir bir hastaneye yönlendirilmesi sayesinde hastamız şu an hayatta. Biz, onu hayata döndürdüğümüz için hastamız adına sevinçliyiz."

"BÖYLE BİR AĞRI DAHA ÖNCE YAŞAMADIM"

Yaşadığı rahatsızlık hakkında İnci Malcı, "Olay günü gayet normal yaşantıma devam ediyordum, hiçbir sıkıntım yoktu. Salça yapıyorduk. Ben bir anda göğsümde şiddetli bir ağrı hissettim; kollarıma doğru yayılan karmaşık ve çok şiddetli bir ağrı girdi. Hayatım boyunca böyle bir ağrı daha önce hiç başıma gelmemişti. Kendimi hemen olduğum yere bıraktım. Saniyeler içinde ne olduğunu hatırlayamadım, bilincimi kaybetmişim. Ara ara gözlerimi açmıştım. Her hastanede yapılan müdahaleleri az çok hatırlıyorum. En son buraya geldik. Ameliyattan sonra kendime geldiğimi hatırlıyorum, başka bir şey yok. Eşimin müdahale ettiğini, suni teneffüs yaptığını falan hiç bilmiyorum. Doktorumuzdan da Allah razı olsun. Kabul etmeyebilirdi, gecenin saat 12'sinde böyle bir vaka olduğunu öğrenince beni hemen kabul etmiş. Ambulansla buraya sevk edilmişim. Doktorumuz harika bir doktor, elinden gelen her şeyi yaptı. Hayır, hiçbir şekilde kronik hastalığım yoktu. Ben kötü alışkanlıkları olan bir insan değilim. Yediklerime, içtiklerime de çok dikkat ederdim. Olacağı varmış demek ki, oldu. Yarın taburcu olacağım. Hastanede benimle ilgilenen doktorumdan hemşirelere kadar herkese çok teşekkür ederim" diye konuştu.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: İHLAS HABER AJANSI