Okullardaki temizlik ve güvenlik sorununa kalıcı çözüm için üç model masada. 2027 bütçe sürecinde şekillenecek düzenlemede hizmet alımı modelinin öne çıkması bekleniyor.

Türkiye genelinde yaklaşık 65 bin resmî okul bulunurken, bu okullarda 55 bine yakın kadrolu hizmetli görev yapıyor. Geçen yıl 80 bine yakın Toplum Yararına Program (TYP) ve yaklaşık 20 bin İş Gücü Uyum Programı (İUP) personeliyle birlikte temizlik ve güvenlik hizmetlerinde toplam 150 bine yakın kişi istihdam edildi. Buna rağmen okullardaki temizlik ve güvenlik problemi devam ediyor.

2015 yılına kadar okullarda temizlik ve güvenlik hizmetleri taşeron firmalar üzerinden yürütülüyordu. O dönemde ciddi bir sıkıntı yaşamayan sistem, sonrasında krizlerle gündeme gelmeye başladı. Bu süreçte taşeron çalışanların tamamı kadroya geçirildi ve sistemde değişikliğe gidildi. Ancak zamanla kadrolu personelin uzun süre aynı okulda görev yapması, “yerim garanti” algısına ve buna bağlı olarak denetim ile iş disiplininde zaaf yaşanmasına yol açabildi.

Okul temizliği için üç formül masada: Eleman var hizmet yok!

Meselenin bir diğer boyutunu ise TYP modelinin mevzuat gereği sürdürülebilir olmaması ve aynı kişilerin yeniden istihdam edilmesindeki sınırlamalar oluşturuyor. Bu durum bazı bölgelerde personel teminini zorlaştırıyor. Problemlerin kalıcı şekilde çözülmesi maksadıyla üç model üzerinde çalışma yürütülüyor. Formüllerin 2027 bütçe sürecinde şekillenmesi bekleniyor.

Okul temizliği için üç formül masada: Eleman var hizmet yok!

MODELLER ŞUNLAR:

Hizmet alımı: 81 il valiliği üzerinden ihale yapılarak temizlik hizmetlerinin profesyonel firmalardan alınması.

Bakanlık bünyesinde şirket: Kurulacak şirket üzerinden illerin ihtiyacına göre personel istihdam edilmesi.

Sürekli işçi kadrosu: Gerekli izinlerin alınmasıyla personelin işçi statüsünde doğrudan ve sürekli istihdam edilmesi.

Yeni dönemde temizlik ve güvenlik hizmetlerinde kadrolu personel alımı yerine hizmet alımı modelinin öne çıkması bekleniyor. Amaç, okullardaki temizlik ve güvenlik hizmetlerini daha düzenli, etkin ve denetlenebilir hâle getirmek.

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