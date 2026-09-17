Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Eğitim

Okul temizliği için üç formül masada: Eleman var hizmet yok!

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Okul temizliği için üç formül masada: Eleman var hizmet yok!
Başlık ResmiOkul temizliği için üç formül masada: Eleman var hizmet yok!

Okullardaki temizlik ve güvenlik sorununa kalıcı çözüm için üç model masada. 2027 bütçe sürecinde şekillenecek düzenlemede hizmet alımı modelinin öne çıkması bekleniyor.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A
Mahmut Özay
MAHMUT ÖZAY

Türkiye genelinde yaklaşık 65 bin resmî okul bulunurken, bu okullarda 55 bine yakın kadrolu hizmetli görev yapıyor. Geçen yıl 80 bine yakın Toplum Yararına Program (TYP) ve yaklaşık 20 bin İş Gücü Uyum Programı (İUP) personeliyle birlikte temizlik ve güvenlik hizmetlerinde toplam 150 bine yakın kişi istihdam edildi. Buna rağmen okullardaki temizlik ve güvenlik problemi devam ediyor.

2015 yılına kadar okullarda temizlik ve güvenlik hizmetleri taşeron firmalar üzerinden yürütülüyordu. O dönemde ciddi bir sıkıntı yaşamayan sistem, sonrasında krizlerle gündeme gelmeye başladı. Bu süreçte taşeron çalışanların tamamı kadroya geçirildi ve sistemde değişikliğe gidildi. Ancak zamanla kadrolu personelin uzun süre aynı okulda görev yapması, “yerim garanti” algısına ve buna bağlı olarak denetim ile iş disiplininde zaaf yaşanmasına yol açabildi.

Okul temizliği için üç formül masada: Eleman var hizmet yok!
Başlık ResmiOkul temizliği için üç formül masada: Eleman var hizmet yok!
ÖNERİLEN HABERLER
Okul kantinlerinde yeni dönem! Liste uzadı, artık bu ürünler satılmayacak
EKONOMİ

Okul kantinlerinde yeni dönem! Liste uzadı, artık bu ürünler satılmayacak

Meselenin bir diğer boyutunu ise TYP modelinin mevzuat gereği sürdürülebilir olmaması ve aynı kişilerin yeniden istihdam edilmesindeki sınırlamalar oluşturuyor. Bu durum bazı bölgelerde personel teminini zorlaştırıyor. Problemlerin kalıcı şekilde çözülmesi maksadıyla üç model üzerinde çalışma yürütülüyor. Formüllerin 2027 bütçe sürecinde şekillenmesi bekleniyor.

Okul temizliği için üç formül masada: Eleman var hizmet yok!
Başlık ResmiOkul temizliği için üç formül masada: Eleman var hizmet yok!

MODELLER ŞUNLAR:

Hizmet alımı: 81 il valiliği üzerinden ihale yapılarak temizlik hizmetlerinin profesyonel firmalardan alınması.

Bakanlık bünyesinde şirket: Kurulacak şirket üzerinden illerin ihtiyacına göre personel istihdam edilmesi.

Sürekli işçi kadrosu: Gerekli izinlerin alınmasıyla personelin işçi statüsünde doğrudan ve sürekli istihdam edilmesi.

Yeni dönemde temizlik ve güvenlik hizmetlerinde kadrolu personel alımı yerine hizmet alımı modelinin öne çıkması bekleniyor. Amaç, okullardaki temizlik ve güvenlik hizmetlerini daha düzenli, etkin ve denetlenebilir hâle getirmek.

Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Eğitim
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
FAİZ KARARI AÇIKLANDI!
FAİZ KARARI AÇIKLANDI!
Üç yıl sonra ilk gerçekleşti
FED KARARI SİNİRLENDİRDİ
FED KARARI SİNİRLENDİRDİ
Trump: Faizi hemen düşürün
'ÖNCE ÇIK, BUNUN HESABINI VER'
'ÖNCE ÇIK, BUNUN HESABINI VER'
Aziz Yıldırım'dan ünlü yorumcuya yaylım ateşi!
PERSONEL ÇOK, HİZMET YOK!
PERSONEL ÇOK, HİZMET YOK!
Okul temizliği için üç formül masada
İPHONE 17'Yİ GERİDE BIRAKTI
İPHONE 17'Yİ GERİDE BIRAKTI
En çok satan telefon serisi belli oldu
SALDIRILAR DERHAL SONA ERMELİ
SALDIRILAR DERHAL SONA ERMELİ
Dışişleri: Mekke'nin hedef alınmasını kınıyoruz
HUSİLER CEPHEYİ BÜYÜTÜYOR
HUSİLER CEPHEYİ BÜYÜTÜYOR
Bütün dengeler bir anda değişiyor
TURNE GELİRİ GAZZE'YE
TURNE GELİRİ GAZZE'YE
Bağışıyla Sheeran ve Kraft'a meydan okudu!
İKİ YÜZLÜ KANARYA
İKİ YÜZLÜ KANARYA
Avrupa'da bileği bükülmüyor, ligde darmadağın
GIDA TERÖRÜ VAR MIYMIŞ?
GIDA TERÖRÜ VAR MIYMIŞ?
Milyonları etkileyen tezgâh deşifre oldu
"ENFLASYON ÇOK YÜKSEK"
Fed faiz artırdı, Başkan Warsh konuştu
"PISA'DA OKULLARI BİZ SEÇTİK"
OECD direktörü gazetemize açıkladı!
BUNUN ADINA 'HOŞGÖRÜ' DEDİ
BUNUN ADINA 'HOŞGÖRÜ' DEDİ
Pişkin açıklamalar! "Dünyanın en ahlaklı ordusuyuz"
FED KARARINA DAYANAMADI!
FED KARARINA DAYANAMADI!
Altında ibre tersine döndü
PİYASADAN TOPLATILIYOR
PİYASADAN TOPLATILIYOR
Bir peluş anahtarlıkta üç ayrı risk! Bakanlık devrede
TELEFONDA KAÇIŞ PLANI!
TELEFONDA KAÇIŞ PLANI!
Güllü'nün kızı tırla Fransa'ya kaçacakmış
GTI'IN EN GÜÇLÜSÜ ORTAYA ÇIKTI
GTI'IN EN GÜÇLÜSÜ ORTAYA ÇIKTI
Volkswagen'den 322 beygirlik elektrikli model
"HUKUKİ ENGEL KALMADI"
CHP’de kongre ve kurultay yolu açıldı
ÖSYM'DEN 392 ADAY İÇİN KARAR!
ÖSYM'DEN 392 ADAY İÇİN KARAR!
'Mevzuata aykırı' dedi, yeniden sınav yapılacak
GAZETECİLERE BAKIN NE DEDİ
GAZETECİLERE BAKIN NE DEDİ
Kızını zincirleyen babadan 'pes' dedirten sözler
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
İki yüzlü Kanarya! Avrupa'da bileği bükülmüyor, ligde darmadağın
İki yüzlü Kanarya! Avrupa'da bileği bükülmüyor, ligde darmadağın
Kaydet
Sorarken utandım!
Sorarken utandım!
Kaydet
OECD yetkilisine açık açık sorduk: Türkiye PISA sonuçlarında hile mi yaptı? Okulları biz seçtik Türkiye verileri bilimsel
Türkiye PISA sonuçlarında hile mi yaptı?
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.