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Teknoloji

iPhone 17'yi geride bıraktı! En çok satan telefon serisi belli oldu

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iPhone 17'yi geride bıraktı! En çok satan telefon serisi belli oldu
Başlık ResmiiPhone 17yi geride bıraktı! En çok satan telefon serisi belli oldu

Samsung’un uygun fiyatlı Galaxy A modelleri, 2026’nın ikinci çeyreğinde iPhone 17 ailesini geride bırakarak dünyanın en çok satan akıllı telefon serisi oldu.

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Sinem Gönen
SİNEM GÖNEN

Smart Analytics Global (SAG) tarafından yayımlanan araştırma, tek tek telefon modelleri yerine aynı aile altında satılan cihazların toplam sevkiyatlarını karşılaştırıyor. Samsung’un Galaxy A serisi geniş ürün yelpazesinin etkisiyle küresel pazarın yüzde 18’ini elde etti.

Seri, Apple’ın en çok satan iPhone serisi olan iPhone 17 modellerini geride bırakmayı başardı.

Galaxy A ailesinin sevkiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 yükseldi. İkinci sıradaki iPhone 17 ailesi ise yüzde 24 büyüyerek premium telefon pazarındaki gücünü korudu.

Tekil modeller dikkate alındığında tablo Apple lehine değişti. iPhone 17, iPhone 17 Pro Max ve iPhone 17 Pro, çeyreğin en çok satan üç akıllı telefonu oldu. Samsung ise çok sayıda giriş ve orta segment Galaxy A modelinin toplam satışıyla seri bazında zirveye çıktı.

Samsung’un üst segment Galaxy S serisi ise yılın ikinci çeyreğinde yüzde 18’lik düşüş yaşadı.

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EN ÇOK SATAN TELEFON SERİLERİ

  1. Samsung Galaxy A serisi: Yüzde 18
  2. Apple iPhone 17 serisi: Yüzde 16
  3. Xiaomi Redmi serisi: Yüzde 7
  4. Samsung Galaxy S serisi: Yaklaşık yüzde 4
  5. Apple iPhone 16 serisi: Yaklaşık yüzde 4

Rapora göre Galaxy A serisinin en çok satan modeli ise A17 5G oldu.

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