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Yaşam

Çobanın sunuculuk hayali 'keçi' engeline takıldı! Güldüren anlar kamerada

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Elazığ'da çoban Yılmaz Uygur'un kırık televizyon kasasıyla hava durumu sunma girişimi, keçisinin müdahalesiyle ilginç görüntülere sahne oldu.

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Elazığ'ın Arıcak ilçesi Kambertepe köyünde çobanlık yapan Yılmaz Uygur, kırık bir televizyon kasasının arkasında hava durumu sunmaya hazırlanırken bu anları cep telefonuyla kaydetmek istedi. Ancak Uygur'un sunuculuk denemesi, keçisinin müdahalesiyle yarıda kaldı.

Keçi, hava durumunu sunmaya hazırlanan Uygur'u önce itti, ardından yere düşürdü.

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PEŞ PEŞE MÜDAHALELER GÜLDÜRDÜ

Keçi bununla da yetinmeyerek Uygur'un başındaki beresiyle ilgilenmeye başladı. Peş peşe gelen müdahaleler karşısında zor anlar yaşayan Uygur'un keçisiyle mücadelesi cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde Uygur'un, keçisinin müdahalelerine rağmen 'yayın' yapmaya çalışması renkli görüntüler oluşturdu.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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