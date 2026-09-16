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Dünya

Türk iş adamı Mehmet Çankaya’nın düşen uçağına ulaşıldı! Acılı eşi yetkililere böyle seslendi

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Türk iş adamı Mehmet Çankaya’nın düşen uçağına ulaşıldı! Acılı eşi yetkililere böyle seslendi
Başlık ResmiTürk iş adamı Mehmet Çankaya’nın düşen uçağına ulaşıldı! Acılı eşi yetkililere böyle seslendi Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur.

Kolombiya’da günlerdir kayıp olan Türk iş adamı Mehmet Çankaya’nın kullandığı uçağın enkazına ulaşıldı. Uçakta bulunan 5 kişinin akıbeti henüz bilinmezken, Çankaya’nın eşi Adriana Revelo, Kolombiya medyasına yaptığı açıklamada yetkililere arama çalışmalarını durdurmama çağrısında bulundu.

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Kolombiya’da Türk iş adamı Mehmet Çankaya’nın kullandığı uçağın kaybolmasının ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarında yeni gelişme yaşandı. 13 Eylül’de telsiz bağlantısının kesilmesinin ardından kaybolan HK4985 tescilli Cessna T206 tipi uçağın bulunduğu bölge tespit edildi. Ancak zorlu coğrafi koşullar nedeniyle ekiplerin enkaza ulaşması günler sürdü.

Türk iş adamı Mehmet Çankaya’nın düşen uçağına ulaşıldı! Acılı eşi yetkililere böyle seslendi
Başlık ResmiTürk iş adamı Mehmet Çankaya’nın düşen uçağına ulaşıldı! Acılı eşi yetkililere böyle seslendi

ÇANKAYA İLE BİRLİKTE 5 KİŞİ BULUNUYORDU

Uçağın, Choco bölgesindeki Condoto’dan Bogota’daki Guaymaral Havalimanı’na gitmek üzere havalandığı ve içerisinde Mehmet Çankaya ile birlikte 4 Kolombiyalı yolcunun bulunduğu belirtildi. Kolombiya Sivil Havacılık Otoritesi ve kurtarma ekipleri, uçağın Risaralda bölgesine bağlı Pueblo Rico belediyesi sınırlarında, yaklaşık 9 bin feet yükseklikteki dağlık alana düştüğünü belirledi.

UÇAĞIN PARÇALARINA KARADAN ULAŞILDI

Bölgeye kara yoluyla ulaşımın mümkün olmaması nedeniyle ekiplerin helikopterlerle indirilmesi planlandı. Ancak sarp ve engebeli arazi nedeniyle doğrudan kaza noktasına iniş yapılamadı. Bunun üzerine kurtarma ekipleri enkaza yakın bir noktaya bırakıldı ve zorlu yürüyüşün ardından uçağın parçalarına karadan ulaşıldı.

Dağın yamacına çarpan uçak parçalarının geniş bir alana yayıldığı belirtilirken, bölgedeki dik yamaçlar nedeniyle arama çalışmalarının güçlükle sürdüğü aktarıldı. Kazazedelerin durumuna ilişkin ise Kolombiyalı yetkililerden henüz net bir açıklama gelmedi.

Türk iş adamı Mehmet Çankaya’nın düşen uçağına ulaşıldı! Acılı eşi yetkililere böyle seslendi
Başlık ResmiTürk iş adamı Mehmet Çankaya’nın düşen uçağına ulaşıldı! Acılı eşi yetkililere böyle seslendi

“DURUM HALA BELİRSİZ”

Çankaya’nın eşi Adriana Revelo, Kolombiya’nın haber kanalı Noticias Caracol En Vivo’ya yaptığı açıklamada ailelerin endişeli bekleyişinin sürdüğünü söyledi. Revelo, yetkililerden arama çalışmalarını durdurmamalarını isteyerek, "Bu sabah, dört yolcunun ailesiyle bir araya geldik. Kolombiya Hava Kuvvetleri'ne ait iki özel helikopterin bölgede hava koşullarını, konumu ve coğrafyayı inceleyerek arama yaptığını öğrendik. Uçağın daha fazla parçasını aramak ve yolcuların durumunu kontrol etmek için personel görevlendirdiler. Ancak dürüst olmak gerekirse, şu an itibariyle durum belirsiz, yolcuların hayatta olup olmadığını hala bilmiyoruz" dedi.

Revelo, Kolombiya Hava Kuvvetleri, polis ve Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella’ya da çağrıda bulunarak, "Bu bir insanlık meselesi, hayati önem taşıyan tıbbi ve sosyal hizmetler yürüten insanlarla ilgili. O tepede uzun yıllardır hiçbir kaza olmadı. Bu da bulunan parçaların kocamın uçağına ait olduğuna dair en net gösterge" ifadelerini kullandı.

Türk iş adamı Mehmet Çankaya’nın düşen uçağına ulaşıldı! Acılı eşi yetkililere böyle seslendi
Başlık ResmiTürk iş adamı Mehmet Çankaya’nın düşen uçağına ulaşıldı! Acılı eşi yetkililere böyle seslendi

EN BÜYÜK KIZLARI SOSYAL MEDYADAN ÖĞRENMİŞ

Çankaya’nın eşi, ailelerin uçaktaki 5 kişinin durumuna ilişkin gelecek haberi beklediğini belirtti. Üç kız çocuğunun annesi olduğunu söyleyen Revelo, çocuklarından yalnızca en büyüğünün kazadan haberdar olduğunu, diğerlerinin ise babalarının seyahatte olduğunu bildiğini söyledi.

En büyük kızının babasının başına gelenleri sosyal medyadan öğrendiğini anlatan Revelo, "Çok duygusal olarak karmaşık bir durum. Her aile yas tutuyor çünkü bu bir insani yardım göreviydi ve o uçaktaki herkesin bir hikayesi var. Ben sadece kendi hikayemden bahsedebilirim. Mehmet bir babaydı, evin reisiydi" ifadelerini kullandı.

SON MESAJI BİR SELFIE OLDU

Eşiyle son iletişimini de anlatan Revelo, Çankaya’nın uçuş öncesinde kendisine bir selfie gönderdiğini belirterek, "Ona küçük bir kalp emojisi gönderdim ve 'Mutlu ve güvenli yolculuklar' dedim. Bu, aramızdaki son iletişimdi" diye konuştu. Arama kurtarma ekiplerinin bölgede çalışmalarını sürdürmesi beklenirken, uçaktaki 5 kişinin akıbetine ilişkin belirsizlik devam ediyor.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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