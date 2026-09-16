Motorin fiyatının 100 TL sınırına yaklaşmasının yanı sıra otomobil pazarındaki daralma, yüksek sıfır araç fiyatları, finansman maliyetleri ve elektrikli-hibrit araçların yaygınlaşması, dizel otomobillerin pazar payını hızla aşağı çekti. Ocak-Ağustos 2026 döneminde Türkiye’de satılan her 100 otomobilden sadece 6’sı dizel oldu.

Motorinin litresi, dün gerçekleşen son fiyat artışının ardından İstanbul’da 95 TL’nin üzerine çıktı. Ankara ve İzmir’de 97 TL’ye yaklaşırken, bazı Doğu ve Güneydoğu illerinde ise psikolojik sınır olan 100 TL’ye dayandı.

Dizel otomobillerin en önemli avantajlarından biri uzun yıllar boyunca düşük yakıt tüketimi ve benzine kıyasla daha ekonomik kullanım maliyeti oldu. Ancak akaryakıt fiyatlarının ulaştığı seviyeler, bu avantajın tüketici açısından yeniden hesaplanmasına neden oluyor.

DENGELER BOZULUYOR

Dizelin düşük tüketim avantajı devam etse de satın alma maliyeti ile yakıt tasarrufu arasındaki denge değişiyor. Özellikle yıllık kilometresi düşük kullanıcılar açısından, dizel bir otomobil için ödenen daha yüksek satın alma bedelinin yakıt tasarrufuyla telafi edilmesi daha uzun sürebiliyor.

100 araçtan sadece 6’sı dizel! Motorin arttı, bu arabalar dip yaptı

TALEP DÜŞÜYOR

Dizel otomobillere yönelik talepteki gerileme satış rakamlarına da yansıyor. Dizel otomobillerin pazar payı 2025 yılının tamamında yüzde 7,4 seviyesinde gerçekleşti. Ocak-Ağustos 2026 döneminde ise bu oran yüzde 5,9’a kadar geriledi. Böylece Türkiye otomobil pazarında satılan her 100 araçtan yalnızca yaklaşık 6’sı dizel oldu.

PAZAR DARALIYOR

Dizelin pazar payındaki gerileme, otomobil pazarındaki genel yavaşlamadan bağımsız değerlendirilmiyor. 2026’nın Ocak-Ağustos döneminde otomobil ve hafif ticari araç pazarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,91 daralarak 719 bin 996 adede geriledi. Otomobil satışlarındaki düşüş ise yüzde 13,78 oldu. Ağustos ayında otomobil pazarı yıllık bazda yüzde 25,16 küçüldü.

Pazarın daraldığı bir ortamda tüketicinin satın alma kararında fiyat, finansman maliyeti ve kullanım giderleri daha fazla önem kazanıyor.

100 araçtan sadece 6’sı dizel! Motorin arttı, bu arabalar dip yaptı

FAİZ BASKISI

Sıkı para politikası ve yüksek faiz ortamının devam etmesi, otomobil talebini finansman kanalı üzerinden de baskılıyor. Özellikle kredi kullanarak araç satın almak isteyen tüketici açısından yüksek aylık ödeme yükü, yeni otomobil talebini sınırlayan unsurlar arasında yer alıyor.

Buna sıfır otomobil fiyatlarının yüksek seviyeleri de ekleniyor. Araç fiyatlarının yükselmesiyle birlikte tüketici, yalnızca motor tipine değil, toplam satın alma ve kullanım maliyetine daha fazla odaklanıyor.

Bu ortamda dizelin geçmişteki önemli tercih nedenlerinden biri olan düşük yakıt tüketimi, yüksek araç fiyatı ve finansman maliyeti karşısında tek başına yeterli olmayabiliyor.

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ELEKTRİKLİ VE HİBRİT YÜKSELİYOR

Dizel otomobilin gerilemesindeki en önemli yapısal değişimlerden biri ise elektrikli ve hibrit modellerin hızla yaygınlaşması.

2025 yılında Türkiye’de hibrit otomobil satışları yüzde 62,7, tam elektrikli otomobil satışları ise yüzde 90,8 arttı. Aynı dönemde dizel otomobil satışları yüzde 16,3 geriledi.

2026’nın ilk 8 ayında ise satılan her 100 otomobilin yaklaşık 52’si hibrit veya tamamen elektrikli oldu. Böylece dizel ile elektrikli-hibrit araçlar arasındaki makas daha da açıldı.

Bu tablo, tüketicinin artık yalnızca “dizel mi, benzinli mi?” sorusuna odaklanmadığını gösteriyor. Hibrit ve elektrikli modellerin yaygınlaşmasıyla birlikte yakıt tüketimi, kullanım maliyeti ve emisyon gibi unsurlar da satın alma kararında daha fazla ağırlık kazanıyor.

‘DİZEL’İN SONU MU?

Dizel otomobillerin Türkiye pazarındaki ağırlığı geçmiş yıllara göre belirgin biçimde azalırken, bu motor tipinin kısa vadede tamamen ortadan kalkacağını söylemek için henüz erken.

Özellikle yüksek kilometre yapan ve uzun yol kullanan sürücüler açısından dizel modeller, düşük tüketim avantajı nedeniyle belirli bir kullanım alanını koruyor.

Ancak 100 otomobilden yalnızca 6’sının dizel olduğu mevcut tablo, Türkiye otomobil pazarında dizelin eski ağırlığını kaybettiğini ve tüketici tercihlerinin elektrikli ve hibrit modellere doğru belirgin biçimde değiştiğini ortaya koyuyor.

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