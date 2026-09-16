Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
T-Otomobil

100 araçtan sadece 6’sı dizel! Motorin arttı, bu arabalar dip yaptı

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
100 araçtan sadece 6’sı dizel! Motorin arttı, bu arabalar dip yaptı
Başlık Resmi100 araçtan sadece 6’sı dizel! Motorin arttı, bu arabalar dip yaptı

Motorin fiyatının 100 TL sınırına yaklaşmasının yanı sıra otomobil pazarındaki daralma, yüksek sıfır araç fiyatları, finansman maliyetleri ve elektrikli-hibrit araçların yaygınlaşması, dizel otomobillerin pazar payını hızla aşağı çekti. Ocak-Ağustos 2026 döneminde Türkiye’de satılan her 100 otomobilden sadece 6’sı dizel oldu.

Özetle
Kaydet
a- | +A
Ömer Faruk Bingöl
ÖMER FARUK BİNGÖL

Motorinin litresi, dün gerçekleşen son fiyat artışının ardından İstanbul’da 95 TL’nin üzerine çıktı. Ankara ve İzmir’de 97 TL’ye yaklaşırken, bazı Doğu ve Güneydoğu illerinde ise psikolojik sınır olan 100 TL’ye dayandı.

Dizel otomobillerin en önemli avantajlarından biri uzun yıllar boyunca düşük yakıt tüketimi ve benzine kıyasla daha ekonomik kullanım maliyeti oldu. Ancak akaryakıt fiyatlarının ulaştığı seviyeler, bu avantajın tüketici açısından yeniden hesaplanmasına neden oluyor.

ÖNERİLEN HABERLER
Bakan Şimşek
EKONOMİ

Bakan Şimşek'ten kritik ipucu! İşte memur ve emekliyi ocakta bekleyen zam

DENGELER BOZULUYOR

Dizelin düşük tüketim avantajı devam etse de satın alma maliyeti ile yakıt tasarrufu arasındaki denge değişiyor. Özellikle yıllık kilometresi düşük kullanıcılar açısından, dizel bir otomobil için ödenen daha yüksek satın alma bedelinin yakıt tasarrufuyla telafi edilmesi daha uzun sürebiliyor.

100 araçtan sadece 6’sı dizel! Motorin arttı, bu arabalar dip yaptı
Başlık Resmi100 araçtan sadece 6’sı dizel! Motorin arttı, bu arabalar dip yaptı

TALEP DÜŞÜYOR

Dizel otomobillere yönelik talepteki gerileme satış rakamlarına da yansıyor. Dizel otomobillerin pazar payı 2025 yılının tamamında yüzde 7,4 seviyesinde gerçekleşti. Ocak-Ağustos 2026 döneminde ise bu oran yüzde 5,9’a kadar geriledi. Böylece Türkiye otomobil pazarında satılan her 100 araçtan yalnızca yaklaşık 6’sı dizel oldu.

ÖNERİLEN HABERLER
200 bin TL’nin geri ödemesi ne kadar? İhtiyaç finansmanında son durum
TASARRUF ORTAĞIM

200 bin TL’nin geri ödemesi ne kadar? İhtiyaç finansmanında son durum

PAZAR DARALIYOR

Dizelin pazar payındaki gerileme, otomobil pazarındaki genel yavaşlamadan bağımsız değerlendirilmiyor. 2026’nın Ocak-Ağustos döneminde otomobil ve hafif ticari araç pazarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,91 daralarak 719 bin 996 adede geriledi. Otomobil satışlarındaki düşüş ise yüzde 13,78 oldu. Ağustos ayında otomobil pazarı yıllık bazda yüzde 25,16 küçüldü.

Pazarın daraldığı bir ortamda tüketicinin satın alma kararında fiyat, finansman maliyeti ve kullanım giderleri daha fazla önem kazanıyor.

100 araçtan sadece 6’sı dizel! Motorin arttı, bu arabalar dip yaptı
Başlık Resmi100 araçtan sadece 6’sı dizel! Motorin arttı, bu arabalar dip yaptı

FAİZ BASKISI

Sıkı para politikası ve yüksek faiz ortamının devam etmesi, otomobil talebini finansman kanalı üzerinden de baskılıyor. Özellikle kredi kullanarak araç satın almak isteyen tüketici açısından yüksek aylık ödeme yükü, yeni otomobil talebini sınırlayan unsurlar arasında yer alıyor.

Buna sıfır otomobil fiyatlarının yüksek seviyeleri de ekleniyor. Araç fiyatlarının yükselmesiyle birlikte tüketici, yalnızca motor tipine değil, toplam satın alma ve kullanım maliyetine daha fazla odaklanıyor.

Bu ortamda dizelin geçmişteki önemli tercih nedenlerinden biri olan düşük yakıt tüketimi, yüksek araç fiyatı ve finansman maliyeti karşısında tek başına yeterli olmayabiliyor.

ÖNERİLEN HABERLER
Borsa neden düşüyor? 4 ayın en hızlı değer kaybı
TASARRUF ORTAĞIM

Borsa neden düşüyor? 4 ayın en hızlı değer kaybı

ELEKTRİKLİ VE HİBRİT YÜKSELİYOR

Dizel otomobilin gerilemesindeki en önemli yapısal değişimlerden biri ise elektrikli ve hibrit modellerin hızla yaygınlaşması.

2025 yılında Türkiye’de hibrit otomobil satışları yüzde 62,7, tam elektrikli otomobil satışları ise yüzde 90,8 arttı. Aynı dönemde dizel otomobil satışları yüzde 16,3 geriledi.

2026’nın ilk 8 ayında ise satılan her 100 otomobilin yaklaşık 52’si hibrit veya tamamen elektrikli oldu. Böylece dizel ile elektrikli-hibrit araçlar arasındaki makas daha da açıldı.

Bu tablo, tüketicinin artık yalnızca “dizel mi, benzinli mi?” sorusuna odaklanmadığını gösteriyor. Hibrit ve elektrikli modellerin yaygınlaşmasıyla birlikte yakıt tüketimi, kullanım maliyeti ve emisyon gibi unsurlar da satın alma kararında daha fazla ağırlık kazanıyor.

‘DİZEL’İN SONU MU?

Dizel otomobillerin Türkiye pazarındaki ağırlığı geçmiş yıllara göre belirgin biçimde azalırken, bu motor tipinin kısa vadede tamamen ortadan kalkacağını söylemek için henüz erken.

Özellikle yüksek kilometre yapan ve uzun yol kullanan sürücüler açısından dizel modeller, düşük tüketim avantajı nedeniyle belirli bir kullanım alanını koruyor.

Ancak 100 otomobilden yalnızca 6’sının dizel olduğu mevcut tablo, Türkiye otomobil pazarında dizelin eski ağırlığını kaybettiğini ve tüketici tercihlerinin elektrikli ve hibrit modellere doğru belirgin biçimde değiştiğini ortaya koyuyor.

Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
T-Otomobil
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
BAKAN ŞİMŞEK'TEN KRİTİK İPUCU!
BAKAN ŞİMŞEK'TEN KRİTİK İPUCU!
İşte memur ve emekliyi ocakta bekleyen zam
KİRALIK TETİKÇİ İLANI VERDİLER
KİRALIK TETİKÇİ İLANI VERDİLER
Suç örgütü paylaşımlarına eş zamanlı baskın
İSTANBUL İÇİN TARİH VERİLDİ!
İSTANBUL İÇİN TARİH VERİLDİ!
Sağanak yağış kaç gün sürecek?
"İYİ Kİ BENİ ÖLDÜRMEDİLER"
3 kızını evlatlıktan reddetmek istiyor
'DÜNYADA BENZERİ YOK' DEDİLER
'DÜNYADA BENZERİ YOK' DEDİLER
Avrupa ülkesinden Türkiye kararı!
100 ARAÇTAN 6’SI DİZEL!
100 ARAÇTAN 6’SI DİZEL!
Motorin arttı, bu arabalar dip yaptı
F.BAHÇE GÜN GÜN AÇIKLADI
F.BAHÇE GÜN GÜN AÇIKLADI
Asensio'nun sahalara dönüş tarihi belli oldu
KURTLAR VADİSİ MERCEK ALTINDA
KURTLAR VADİSİ MERCEK ALTINDA
FETÖ incelemesi başlatıldı
'KİLİT OYUNCU ORKUN'
'KİLİT OYUNCU ORKUN'
Marsilya’nın eski yıldızından Beşiktaş maçı yorumu
DOĞU-BATI AYRIMI KALKIYOR!
DOĞU-BATI AYRIMI KALKIYOR!
Hâkim ve savcı atamalarında yeni dönem
9 MİLYAR LİRALIK OPERASYON
9 MİLYAR LİRALIK OPERASYON
Jandarmadan 5 ilde suç örgütlerine büyük darbe
KAAN VE HÜRJET'TE KRİTİK EŞİK
KAAN VE HÜRJET'TE KRİTİK EŞİK
ABD'li şirket Türkiye planını açıkladı
DOĞAN'DAN DERBİ CEVABI
DOĞAN'DAN DERBİ CEVABI
"Galatasaray yanlış yaptı" dedi, iddialı sözler geldi
OTOMOBİL İKİYE BÖLÜNDÜ
OTOMOBİL İKİYE BÖLÜNDÜ
Elazığ’daki feci kazada 2 ölü, 2 yaralı
12 MİLYAR AVRO YOLDA
12 MİLYAR AVRO YOLDA
Avrupa'nın yeni ticaret planında Türkiye detayı
KARTAL'DA TROSSARD GELİŞMESİ
KARTAL'DA TROSSARD GELİŞMESİ
Marsilya maçı öncesi kötü haberi Italiano duyurdu
BAKAN ERSOY AÇIKLADI
BAKAN ERSOY AÇIKLADI
Deprem bölgesinde yüzlerce eser ihya edildi
150 UÇAKTA KRİTİK VİRAJ
150 UÇAKTA KRİTİK VİRAJ
Erdoğan-Trump görüşmesine günler kala imza trafiği!
X-RAY'DEKİ AYRINTI ELE VERDİ
X-RAY'DEKİ AYRINTI ELE VERDİ
Elazığ'daki çifte cinayeti JASAT çözdü
F1 2027 TAKVİMİ AÇIKLANDI
F1 2027 TAKVİMİ AÇIKLANDI
Türkiye Grans Prix'si, 1-3 Ekim'de İstanbul'da
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
2026 Ballon d'Or ne zaman? İşte adaylar!
2026 Ballon d'Or ne zaman? İşte adaylar!
Kaydet
Tuzlu Kahve 3. bölüm Youtube'da neden yok? Yeni bölümlerin yayınlanacağı platform belli oldu
Tuzlu Kahve 3. bölüm Youtube'da neden yok?
Kaydet
Üç kızını da evlatlıktan reddetmek istiyor: Anlattıkları şaşkına çevirdi! “İyi ki beni öldürmediler”
Üç kızını da evlatlıktan reddetmek istiyor: Anlattıkları şaşkına çevirdi! “İyi ki beni öldürmediler”
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.