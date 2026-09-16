Bursa'da suç örgütü paylaşımlarına eş zamanlı baskın! Sosyal medyada kiralık tetikçi ilanı verdiler

Bursa'da sosyal medyada, "Bursa için mekan yağmalama, molotoflama, adam yaralama yapılır. Sağlam kişiler yazsın." ve "Bursa için tetik işi lazım. 2 kişiyiz." ilanları veren gruba operasyon düzenlendi. 18 adrese yapılan baskınlarda 14 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda çok sayıda silah mermisi ele geçirildi. Emniyet, firari 5 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Bursa polisi, suç teşkil ettiği belirlenen sosyal medya paylaşımlarında bulundukları belirlenen 19 şüpheliye yönelik 18 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

14 KİŞİ YAKALANDI

Operasyonlarda çok sayıda ve farklı ebatlarda fişek ele geçirilirken, yakalanan şüphelilerden 10'u adli makamlara sevk edildi. Diğer 4 şahsın işlemleri devam ederken 5 kişinin de arandığı belirtildi.

"BURSA İÇİN TETİK İŞİ LAZIM"

Şahısların sosyal medya hesaplarında, "Bursa için mekan yağmalama, molotoflama, adam yaralama yapılır. Sağlam kişiler yazsın.", "Bursa için tetik işi lazım. 2 kişiyiz." ifadeleri dikkat çekti.

Emniyet yetkilileri, suç örgütlerini öven, bu yapılara katılımı teşvik eden ve silahlı eylemlerde kullanılmak üzere eleman teminine yönelik faaliyetlerde bulunan kişilere karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

"TÜM TEDBİRLER ALINMAYA DEVAM EDECEK"

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kentte huzur ve güven ortamının korunmasına yönelik çalışmaların aralıksız devam edeceği belirtilerek, "Bursa sokaklarının huzur ve güvenliği için gerekli tüm tedbirler alınmaya devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

"Sokaklar Güvende" mesajıyla kamuoyuna duyurulan operasyon, suç örgütlerine yönelik yürütülen çalışmaların sürdüğünü bir kez daha ortaya koydu.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Bursa Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: İHLAS HABER AJANSIBursa

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