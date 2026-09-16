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Hâkim ve savcı atamalarında yeni dönem! Hizmet puanı ve puan sıralaması temel ölçüt olacak, doğu-batı ayrımı kalkacak

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Hâkim ve savcı atamalarında yeni dönem! Hizmet puanı ve puan sıralaması temel ölçüt olacak, doğu-batı ayrımı kalkacak
Fotoğraf BaşlığıHâkim ve savcı atamalarında yeni dönem! Hizmet puanı ve puan sıralaması temel ölçüt olacak, doğu-batı ayrımı kalkacak

Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun bugün aldığı bir kararı duyuran Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek “Hâkim ve Cumhuriyet savcılarımızın atamalarında yeni bir sisteme geçiyoruz. Atamalarda hizmet puanı ve puan sıralaması temel ölçüt olacak. Terfi ve teftiş sonuçları ile liyakat ve mesleğe uygunluk göstergeleri puanlamaya yansıtılacak; doğu-batı ayrımı kalkacak; objektif ve ölçülebilir kriterler ön plana çıkacak” dedi.

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12. Yargı Paketi ile yargılama süreçlerinin hızlandığını hatırlatan Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, hâkim ve Cumhuriyet savcılarının atamalarında yeni bir sisteme geçileceğini açıkladı.

Hâkim ve savcı atamalarında yeni dönem! Hizmet puanı ve puan sıralaması temel ölçüt olacak, doğu-batı ayrımı kalkacak
Başlık ResmiHâkim ve savcı atamalarında yeni dönem! Hizmet puanı ve puan sıralaması temel ölçüt olacak, doğu-batı ayrımı kalkacak

ATAMALARDA SİSTEM DEĞİŞİYOR

Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun bugün aldığı kararın detaylarını paylaşan Bakan Gürlek, atamalarda temel ölçütün hizmet puanı ve puan sıralaması olacağını, doğu-batı ayrımının kalkacağını belirtti.

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"OBJEKTİF VE ÖLÇÜLEBİLİR KRİTERLER"

Hâkim ve savcı atamalarında yeni dönem! Hizmet puanı ve puan sıralaması temel ölçüt olacak, doğu-batı ayrımı kalkacak
Başlık ResmiHâkim ve savcı atamalarında yeni dönem! Hizmet puanı ve puan sıralaması temel ölçüt olacak, doğu-batı ayrımı kalkacak

Bakan Gürlek'in açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

12. Yargı Paketimizle yargılama süreçlerini hızlandıran, uyuşmazlıkların daha kısa sürede sonuçlandırılmasına imkân sağlayan düzenlemeleri hayata geçirdik. Şimdi aynı hedef doğrultusunda, hâkim ve Cumhuriyet savcılarımızın atamalarında yeni bir sisteme geçiyoruz. Hâkimler ve Savcılar Kurulumuzun bugün aldığı kararla; atamalarda hizmet puanı ve puan sıralaması temel ölçüt olacak. Terfi ve teftiş sonuçları ile liyakat ve mesleğe uygunluk göstergeleri puanlamaya yansıtılacak; doğu-batı ayrımı kalkacak; objektif ve ölçülebilir kriterler ön plana çıkacak. 2027 Yılı Ana Kararnamesi ile uygulanmaya başlayacak yeni sistemle emeğin, liyakatin ve mesleki başarının daha güçlü karşılık bulduğu; hakkaniyetin ve öngörülebilirliğin daha da güçlendiği bir atama sistemi hayata geçmiş olacak.

Hâkim ve savcı atamalarında yeni dönem! Hizmet puanı ve puan sıralaması temel ölçüt olacak, doğu-batı ayrımı kalkacak
Başlık ResmiHâkim ve savcı atamalarında yeni dönem! Hizmet puanı ve puan sıralaması temel ölçüt olacak, doğu-batı ayrımı kalkacak

“ÖNGÖRÜLEBİLİRLİĞİN DAHA DA GÜÇLENDİĞİ BİR SİSTEM”

Türkiye Yüzyılı’nı Adaletin Yüzyılı kılma hedefiyle reformları sürdürecekleri mesajını veren Bakan Gürlek “2027 Yılı Ana Kararnamesi ile uygulanmaya başlayacak yeni sistemle emeğin, liyakatin ve mesleki başarının daha güçlü karşılık bulduğu; hakkaniyetin ve öngörülebilirliğin daha da güçlendiği bir atama sistemi hayata geçmiş olacak. Daha hızlı işleyen, daha isabetli kararlar üreten ve vatandaşlarımızın adalete güvenini güçlendiren bir yargı sistemi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz” dedi.

Hâkim ve savcı atamalarında yeni dönem! Hizmet puanı ve puan sıralaması temel ölçüt olacak, doğu-batı ayrımı kalkacak
Başlık ResmiHâkim ve savcı atamalarında yeni dönem! Hizmet puanı ve puan sıralaması temel ölçüt olacak, doğu-batı ayrımı kalkacak
Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: HABER MERKEZİ
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