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Ekonomi

MÜSİAD faiz indirim beklentisini açıkladı: Yıl sonuna kadar...

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MÜSİAD faiz indirim beklentisini açıkladı: Yıl sonuna kadar...

Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine ne zaman başlayacağı merak edilirken, MÜSİAD'dan konuya ilişkin bir değerlendirme geldi. MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir, TCMB'nin yıl sonuna kadar gerçekleştireceği faiz indirimlerinde 100 baz puanlık adımların makul olduğunu söyledi.

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ABD-İran savaşının ardından mart ayından bu yana faizi yüzde 37'de sabit bırakan Merkez'in atacağı adım yakından takip ediliyor. Milyonlar faiz indirimi yapılıp yapılmayacağını merak ederken, MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir'den dikkat çeken bir değerlendirme geldi.

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"100'ER BAZ PUANLIK İNDİRİM BEKLENTİSİ MAKUL"

Faiz indirim beklentisi konusunda konuşan Özdemir, "Merkez Bankası’nın yıl sonuna kadar gerçekleştireceği faiz indirimlerine ilişkin 100’er baz puanlık indirim beklentisi makul." dedi.

Faiz indirimlerinin rasyonaliteden uzak olması halinde sonrasında sorun oluşturabileceğini belirten Özdemir, yalnızca ekonomik canlanma amacıyla genel bir faiz indiriminin doğru olmayacağını kaydetti.

Özdemir, tüketim iştahını artırmaya yönelik faiz indirimlerinin de doğru olmayacağını ifade etti.

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"ÇOK DAHA RASYONEL BİR OVP GÖRÜYORUZ"

Orta Vadeli Program'a ilişkin de konuşan Özdemir, "Çok daha rasyonel, ayakları yere basan bir OVP görüyoruz" dedi.

ürkiye’nin büyürken mevcut kapasitesini teknolojik olarak dönüştürmesi gerektiğini belirten Özdemir, enflasyon oluşturacak yatırımlar yerine mevcut kapasitenin değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Özdemir, mevcut sanayi gücüne göre açıklanan paketin anlamlı ancak yeterli olmadığını ifade etti.

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SANAYİ ENVANTERİ VURGUSU

Sanayi kapasitesinin tespit edilmesine yönelik çalışmalara da değinen Özdemir, ciddi bir sanayi envanteri çıkarılması gerektiğini belirtti.

Özdemir, MÜSİAD olarak 5-6 ay içerisinde kapasite konusunda bir rapor yayımlayacaklarını söyledi.

Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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