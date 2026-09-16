Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

MİT'ten Aydo Yazılım'a operasyon! Gözaltılar var

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
MİT'ten Aydo Yazılım'a operasyon! Gözaltılar var

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından Aydo Yazılım şirketine operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında 5 kişi gözaltına alındı.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Milli İstihbarat Teşkilatı, siber casuslara yönelik bir operasyona imza attı. MİT koordinesinde, Siber Güvenlik Başkanlığı (SGB) ile Jandarma Genel Komutanlığı’nın (JGK) ortak çalışmaları sonucunda, sendikalara yönelik yazılım hizmeti sağlayan Ankara merkezli “Aydo Yazılım” adlı şirkete operasyon düzenlendi.

5 KİŞİ GÖZALTINDA

Ankara merkezli düzenlenen operasyonda şirket sahibi ile çalışanlarından oluşan 5 şüpheli gözaltına alındı. Ankara’daki ev ve iş yerlerinde gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda bilgisayar, cep telefonu ve dijital materyale el konuldu.

MİTten Aydo yazılım şirketine operasyon! Gözaltılar var
Başlık ResmiMİTten Aydo yazılım şirketine operasyon! Gözaltılar var

SENDİKA YAZILIMLARINA SORGU ARAYÜZÜ EKLENDİ

MİT’in istihbari çalışmalar sonucunda, Aydo Yazılım tarafından geliştirilen bazı sendika yazılımlarına, sendika üyesi olmayan üçüncü kişilere ait bilgilere erişilmesine imkân sağlayan özel bir sorgu arayüzü eklendiği tespit edildi.

Yapılan incelemelerde, geçmiş dönemlerde çeşitli kaynaklardan internet ortamına sızdırılan veri setlerinin söz konusu sistem üzerinden sorgulanabildiği belirlendi. T.C. kimlik numarası üzerinden yapılan sorgulamalarla kişilere ait kimlik ve nüfus bilgilerine ulaşılabildiği, sistemin arka planındaki veri tabanlarında ise çok daha geniş kapsamlı kişisel verilerin bulunduğu saptandı.

Sorgu sisteminin, sendikalara üye eklenmesi sırasında üyelik bilgilerinin tamamlanmasında kullanıldığı belirlenirken, veri tabanlarında 18 yaşından küçük kişilere ait kayıtların da bulunduğu ortaya çıkarıldı. Bu durum üzerine, geniş kapsamlı veri havuzunun hangi amaçlarla kullanıldığına yönelik incelemeler derinleştirildi.

SİSTEM KAYITLARINDA “NVİ” İBARESİ DİKKAT ÇEKTİ

Sunucular üzerinde gerçekleştirilen incelemelerde, kişisel bilgilerin tutulduğu sistem kayıtlarında “NVİ” ibaresinin sistematik biçimde kullanıldığı tespit edildi. Bu kullanımın, verilerin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri kaynaklı olduğu izlenimi oluşturduğu belirlendi. Ancak elde edilen teknik bulgular sonucu söz konusu verilerin doğrudan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri sistemlerinden temin edilmediği ortaya çıkarıldı.

MİTten Aydo yazılım şirketine operasyon! Gözaltılar var
Başlık ResmiMİTten Aydo yazılım şirketine operasyon! Gözaltılar var

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI ALANINDA DA HİZMET VERİYORDU

Yapılan soruşturma kapsamında, Aydo Yazılım’ın “Clock&Wise” adı altında kurum ve kuruluşlara Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında danışmanlık hizmeti de verdiği belirlendi.

Şirketin, bir taraftan kişisel verilerin korunmasına yönelik danışmanlık hizmeti verirken diğer taraftan sendika yazılımlarında kişisel bilgilerin sorgulanmasına imkân sağladığı ortaya çıkarılmış oldu. Söz konusu sistemin hangi sendikalar tarafından ne ölçüde kullanıldığı ve elde edilen verilerin hangi amaçlarla işlendiğine yönelik incelemeler sürüyor. Dijital materyallerden elde edilecek yeni bulgular doğrultusunda soruşturmanın genişletilebileceği öngörülüyor.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
SOFRAYA UZANAN ELLERE NEŞTER!
SOFRAYA UZANAN ELLERE NEŞTER!
Çiftçiler vurgunu ortaya çıkardı
YILLAR SONRA OLAY İDDİA
YILLAR SONRA OLAY İDDİA
Kurtlar Vadisi'nin Nevzat'ının paylaşımı gündemde
GÖKYÜZÜNDE SINIF ATLADIK
GÖKYÜZÜNDE SINIF ATLADIK
Emniyet'in havadaki gücü büyüyor
FED ÖNCESİ YÜKSELİYOR!
FED ÖNCESİ YÜKSELİYOR!
Altında dikkat çeken hareket
HEDEF 400 MİLYON AVRO
HEDEF 400 MİLYON AVRO
Yayın ihalesi süreci erkenden başlatılıyor
"BENİ TAŞIYAN ANNESİNİ DE ATAR"
Tuğyan'ın eski nişanlısından şoke eden sözler
ARDA'YI YERE GÖĞE SIĞDIRAMADI
ARDA'YI YERE GÖĞE SIĞDIRAMADI
Maçın ardından söyledikleri çok konuşuldu
KAPILARI KAPATMADI
KAPILARI KAPATMADI
Anayasa değişikliğine CHP’den şartlı destek
HABER HELİKOPTERİ DÜŞTÜ!
HABER HELİKOPTERİ DÜŞTÜ!
ABD'de otobüs kazasını görüntülüyorlardı
"UNUTAMAYACAĞIM BİR ANDI"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan duygulandıran jest
MEKKE’YE İHA SALDIRISI İDDİASI!
MEKKE’YE İHA SALDIRISI İDDİASI!
Suudi Arabistan, Husileri işaret etti
BİR ANLIK İHMAL YETİYOR!
BİR ANLIK İHMAL YETİYOR!
Evdeki kaza, milyonluk faturaya dönüşebilir
TRABZONSPOR REIS'E EMANET
TRABZONSPOR REIS'E EMANET
Fatih Tekke'nin yerine tanıdık bir isim geldi
MÜZELERDE ‘ÖZEL’ YÜKSELİŞ
MÜZELERDE ‘ÖZEL’ YÜKSELİŞ
Ziyaretçi sayıları 22 milyona yaklaştı
İSRAİL'E DEV MÜHİMMAT PAKETİ
İSRAİL'E DEV MÜHİMMAT PAKETİ
ABD'den 40 bin bomba ve savaş başlıkları
PARTİNİN ADI DEĞİŞECEK Mİ?
PARTİNİN ADI DEĞİŞECEK Mİ?
Kritik süreç başladı! Gözler bu kararda
GÖZALTI SAYISI YÜKSELDİ
GÖZALTI SAYISI YÜKSELDİ
Tarladan sofraya uzanan zincirde operasyon
VOLVO'DAN ŞAŞIRTAN HİBRİT
VOLVO'DAN ŞAŞIRTAN HİBRİT
Benzinli motoru haftalarca çalıştırmayacak
"YÜZDE 10 RÜŞVET İSTEDİLER"
İBB davasında iş adamı itiraf etti
"HER ŞEYİ ORTAYA DÖKECEĞİZ"
Yüzlerce üs yok edildi, onlarca uçak yakıldı
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
İstanbul'da yağmur ne zaman bitecek, hangi günler yağmur yağacak?
İstanbul'da yağmur ne zaman bitecek?
Kaydet
4 haftanın dibini gördü! Bitcoin’de CLARITY ve FED şoku
4 haftanın dibini gördü! Bitcoin’de CLARITY ve FED şoku
Kaydet
MasterChef eleme potasına kim gitti? 15 Eylül dokunulmazlık oyununu kazanan takım
MasterChef eleme potasına kim gitti?
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.