Küresel piyasalar bugün FED’in faiz kararına kilitlenirken, ons altın TSİ 06:45 itibarıyla 4.326 dolardan fiyatlandı. Dünkü kapanışa göre altında ilk işlemlerde %0,75’lik prim dikkat çekti. Analistler ABD Merkez Bankasından faiz artışı ihtimalinin fiyatlara büyük ölçüde dahil olduğunu, jeopolitik risklerin sarı metali bir yandan da desteklediğini belirtiyor. 50 günlük ortalamanın önemi vurgulanırken, Stratejist Ole Hansen ons için kritik seviyeyi açıkladı.

Küresel piyasalarda ons altın fiyatında, ABD Merkez Bankası’nın (FED) bugün açıklayacağı faiz kararı öncesinde yükseliş dikkat çekiyor. Dünkü işlemlerde 4.261 dolara kadar gerileyen ons altın, günü 4.294 dolardan tamamladı. Sarı metal bugün ise TSİ 06:45 itibarıyla 4.326 dolardan fiyatlandı. Böylece ons altında ilk fiyatlamalarda yaklaşık %0,75’lik yükseliş öne çıktı.

Piyasalarda FED’in yaklaşık üç yılın ardından ilk defa 25 baz puanlık faiz artırımına gitmesi büyük ölçüde fiyatlanmış durumda. Güncel beklentiler, faiz artışı ihtimalinin %90 civarında olduğunu gösteriyor. Yatırımcıların odağında ise karar kadar FED Başkanı Kevin Warsh’ın vereceği mesajlar ve yılın kalanına ilişkin faiz patikası bulunuyor.

TAHVİL, DOLAR, PETROL…

Altında son dönemde yaşanan satış baskısında yükselen ABD tahvil getirileri ve güçlenen dolar öne çıkmıştı. ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi %5’i aşarken, yüksek faiz ortamı herhangi bir faiz getirisi sağlamayan altının cazibesini azalttı. Dolar endeksinin de 99,60 seviyesini aşması değerli metal üzerindeki baskıyı artırdı. Diğer taraftan petrol fiyatlarının 100 doların üzerinde kalması, enerji kaynaklı enflasyon endişelerini güçlendiriyor. Bu durum, piyasaların FED’den daha sıkı bir para politikası beklemesine yol açarken, altının kısa vadeli görünümünü de olumsuz etkiliyor.

FED öncesi yükseliyor! Altında dikkat çeken hareket

GÜVENLİ LİMAN TALEBİ

Jeopolitik tarafta ise altın açısından farklı yönde çalışan bir unsur öne çıkıyor. Orta Doğu’daki çatışmaların genişlemesi ve enerji arzına yönelik riskler, bir yandan “güvenli liman” talebini destekliyor. Bu gelişme, altın fiyatlarında daha fazla düşüş yaşanmasının da önüne geçiyor.

ALTINDA KRİTİK SEVİYE

Saxo Bank Emtia Stratejisti Ole Hansen, altın üzerindeki baskının yükselen petrol fiyatları, ABD’de faiz artırımının büyük ölçüde fiyatlanmış olması, güçlü dolar ve özellikle uzun vadeli tahvil getirilerinin 2023’ten bu yana görülmeyen seviyelere ulaşmasının birleşiminden kaynaklandığını belirtti. Hansen, bununla birlikte altının söz konusu olumsuzluklara dayanabilmesinin; mali ve jeopolitik risklere karşı koruma arayan ve faiz oranlarına daha az duyarlı yatırımcılardan gelen talebin sürdüğüne işaret ettiğini aktardı. Hansen ayrıca, altında aşağı yönlü baskının hafiflemesi için ons fiyatının 4.440 doların üzerine çıkması gerektiğine de dikkat çekti.

50 GÜNLÜK ORTALAMA

İntegral Yatırım tarafından paylaşılan analizde ise piyasada FED kararının kendisinden ziyade, karar sonrasında verilecek faiz patikasına ilişkin mesajların altının yönü açısından belirleyici olacağına dikkat çekildi. Analizde, 50 günlük hareketli ortalamanın önemli bir teknik seviye olduğu vurgulandı. Bugün itibarıyla söz konusu ortalama 4.280 dolar seviyesinde bulunuyor. Ons altın son üç işlem gününde 50 günlük hareketli ortalamanın altına sarksa da günlük kapanışlar bu seviyenin üzerinde gerçekleşiyor.

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