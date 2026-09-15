Benzinli motoru haftalarca çalıştırmayacak! Volvo'dan şaşırtan hibrit

Daha büyük ve ağır olan XC90 T8 Long Range ise benzinli motoru çalıştırmadan 164 kilometreye kadar ilerleyebiliyor. Önceki versiyonda bu değer yaklaşık 61 kilometre seviyesindeydi.

Bu rakamlar günlük yolculukları 30-40 kilometreyi geçmeyen ve otomobilini düzenli şarj eden bir kullanıcının haftalarca benzinli motora ihtiyaç duymaması anlamına gelebilir.