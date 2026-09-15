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T-Otomobil

Benzinli motoru haftalarca çalıştırmayacak! Volvo'dan şaşırtan hibrit

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Benzinli motoru haftalarca çalıştırmayacak! Volvo'dan şaşırtan hibrit
Sinem Gönen
SİNEM GÖNEN

Volvo, elektrikli otomobile tamamen geçmek istemeyen ancak günlük yolculuklarını benzin kullanmadan tamamlamayı hedefleyen müşteriler için plug-in hibrit ürün gamını yeniledi.

2027 model yılıyla sunulacak XC60 ve XC90 Long Range versiyonlarında daha büyük batarya, güçlendirilmiş elektrik motoru ve artırılmış şarj kapasitesi bulunuyor.

Benzinli motoru haftalarca çalıştırmayacak! Volvo'dan şaşırtan hibrit

ELEKTRİKLİ MENZİLİ 200 KİLOMETREYE ÇIKTI

Yeni Volvo XC60 T6 Long Range, WLTP ölçümüne göre yalnızca elektrikle 200 kilometreye kadar yol alabiliyor. Daha güçlü XC60 T8’de ise menzil 189 kilometre olarak açıklanıyor.

Mevcut XC60 plug-in hibritin 79 kilometrelik WLTP menziliyle karşılaştırıldığında yeni sistem, elektrikli kullanım mesafesini iki katından fazla artırıyor.

Benzinli motoru haftalarca çalıştırmayacak! Volvo'dan şaşırtan hibrit

Daha büyük ve ağır olan XC90 T8 Long Range ise benzinli motoru çalıştırmadan 164 kilometreye kadar ilerleyebiliyor. Önceki versiyonda bu değer yaklaşık 61 kilometre seviyesindeydi.

Bu rakamlar günlük yolculukları 30-40 kilometreyi geçmeyen ve otomobilini düzenli şarj eden bir kullanıcının haftalarca benzinli motora ihtiyaç duymaması anlamına gelebilir.

Benzinli motoru haftalarca çalıştırmayacak! Volvo'dan şaşırtan hibrit

BATARYA KAPASİTESİ KÜÇÜK ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLERLE YARIŞIYOR

Eski sistemde 14,7 kWh kullanılabilir kapasiteye sahip batarya bulunuyordu. Yeni XC60 ve XC90 Long Range’de toplam kapasite 41,2 kWh’ye, kullanılabilir kapasite ise 37,9 kWh’ye yükseltildi. Bu değer bazı küçük elektrikli otomobillerin bataryalarına oldukça yakın.

Şarj gücü 11 kW’a yükseltilirken rejeneratif frenleme sistemi de geliştirildi. XC60’a eklenen tek pedallı sürüş özelliği, sürücünün gaz pedalından ayağını çektiğinde otomobilin tamamen durabilmesini sağlıyor.

Benzinli motoru haftalarca çalıştırmayacak! Volvo'dan şaşırtan hibrit

EN GÜÇLÜ VERSİYON 455 HP GÜÇ ÜRETİYOR

Her iki otomobilde de 247 beygir gücünde 2.0 litrelik turbo beslemeli dört silindirli benzinli motor ile elektrik motoru birlikte çalışıyor. XC60, T6 ve T8 olmak üzere iki farklı plug-in hibrit seçeneğiyle sunulacak. XC90 Long Range’de ise yalnızca daha güçlü T8 sistemi kullanılacak.

T8 versiyonlarının toplam sistem gücü 455 HP’ye kadar çıkıyor. XC60 T8’in 0’dan 100 km/s hıza ulaşması 4,8 saniye, daha büyük XC90’ın aynı hızlanmayı tamamlaması ise 5,2 saniye sürüyor.

Benzinli motoru haftalarca çalıştırmayacak! Volvo'dan şaşırtan hibrit

Volvo’nun bütün modellerinde uyguladığı 180 km/s’lik elektronik azami hız sınırı, yeni uzun menzilli hibritlerde de korunuyor.

Benzinli ve elektrikli motorların birlikte kullanılmasıyla XC60 T6’nın toplam menzili 1.240 kilometreye, T8’in ise yaklaşık 1.230 kilometreye ulaşabiliyor.

Benzinli motoru haftalarca çalıştırmayacak! Volvo'dan şaşırtan hibrit

XC60’IN TASARIMI VE TEKNOLOJİLERİ DE YENİLENDİ

Uzun menzilli hibrit sistemle birlikte XC60’ın dış tasarımında da değişiklikler yapıldı. Yeni ön ızgara, tampon, motor kaputu ve çamurluklar otomobilin görünümünü güncellerken Thor’un Çekici biçimindeki gündüz farları yeniden yorumlandı.

Arka aydınlatma grubunda daha küçük değişikliklere gidildi. Kabinde ise dikey yerleştirilen 11,2 inçlik merkezi ekran bulunuyor. Google altyapısını kullanan bilgi-eğlence sistemi, Gemini yapay zeka destekli sesli asistana erişim sağlıyor.

Benzinli motoru haftalarca çalıştırmayacak! Volvo'dan şaşırtan hibrit

Güvenlik donanımlarına kapı açma uyarısı, geliştirilmiş otomatik acil frenleme, bisikletli algılama ve yenilenen üç boyutlu çevre görüş sistemi eklendi.

XC90’da kapsamlı bir tasarım değişikliği yapılmadı. Büyük SUV’nin asıl yeniliğini batarya, elektrik motoru ve artırılan elektrikli menzil oluşturuyor.

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