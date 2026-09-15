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Dünya

Trump'tan Carney'e olay hediye! Beyaz Saray'ın altın anahtarını verdi: Belki seni vururlar

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Trump'tan Carney'e olay hediye! Beyaz Saray'ın altın anahtarını verdi: Belki seni vururlar

Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği görüşmeden dikkat çeken bir anısını anlattı. Trump'ın kendisine "Beyaz Saray'ın anahtarı" olarak nitelendirdiği altın bir anahtar hediye ettiğini açıklayan Carney, ABD Başkanı'nın hemen ardından yaptığı şakayı da ilk kez paylaştı.

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Kanada Başbakanı Mark Carney, Kanada Yatırım Zirvesi'nde ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin dikkat çeken bir anısını paylaştı.

Carney, Trump'ın görüşmenin sonunda kendisine sürpriz bir hediye verdiğini belirterek, "Mark, sana çok özel bir şey vermek istiyorum. Çok özel" dediğini aktardı.

Trump'ın verdiği kutuyu açtığında içinde büyük bir altın anahtar gördüğünü söyleyen Carney, "Vay canına Sayın Başkan, bu harika" sözleriyle o an yaşadığı şaşkınlığı anlattı.

Trumptan Carneye olay hediye! Beyaz Sarayın altın anahtarını verdi: Belki seni vururlar
Başlık ResmiTrumptan Carneye olay hediye! Beyaz Sarayın altın anahtarını verdi: Belki seni vururlar

"BEYAZ SARAY'IN ANAHTARI"

Carney'nin aktardığına göre Trump, hediyeyi verirken şunları söyledi:

"Evet, bu bir anahtar. Bu, Beyaz Saray'ın anahtarı. Sadece getir, seni içeri alırlar."

Ancak Trump'ın hemen ardından söylediği söz salonda kahkahalara neden oldu.

Carney, Trump'ın "Belki de seni vururlar" diye şaka yaptığını anlattı.

Trumptan Carneye olay hediye! Beyaz Sarayın altın anahtarını verdi: Belki seni vururlar
Başlık ResmiTrumptan Carneye olay hediye! Beyaz Sarayın altın anahtarını verdi: Belki seni vururlar

CARNEY'DEN ABD-KANADA GÖNDERMESİ

Trump'ın sözlerine verdiği cevabı da anlatan Kanada Başbakanı, "Bu, aramızdaki ilişkiyi özetliyor sayılır" diye konuştu.

Carney daha sonra esprisini Kanada-ABD ilişkilerine taşıyarak, "Bu biraz Kanada ile ABD arasındaki ilişki gibi. Kanada'da anahtarı alırsan içeri girersin, ABD'de ise seni vurabilirler" ifadelerini kullandı. Carney sözlerinin devamında şaka yaptığını söyleyerek Trump'ın hediyesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi:

"Donald, eğer dinliyorsan, sana çok minnettarım. Çok güzel bir jest. O çok iyi bir ev sahibi."

"KANADA'NIN ANAHTARINI VERİRSEK SENİ VURMAYIZ"

Sahnedeki sohbet sırasında PSP Investments CEO'su Deborah K. Orida da Carney'nin anlattığı anıya esprili bir karşılık verdi.

Orida, "Sadece açıklığa kavuşturmak için, sana Kanada'nın anahtarını verirsek seni burada vurmayacağız. Seni sıcak karşılayacağız" dedi.

ABD İLE TİCARETE DİKKAT ÇEKTİ

Carney, zirvedeki açıklamalarında ABD ile ekonomik ilişkilere de değindi. Kanada'nın ABD ile açık ticareti sürdürdüğünü söyleyen Carney, ülkesinin ABD'ye yönelik ticaretinin yüzde 80'inin gümrüksüz gerçekleştiğini iletti.

ABD ile karşılıklı fayda sağlayacak bir anlaşmanın mümkün olduğunu belirten Carney, "Bu anlaşmayı imzalamak için doğru zaman geldiğinde, buna hazır olacağız" dedi.

1 TRİLYON DOLARLIK YATIRIM HEDEFİ

Kanada ekonomisine ilişkin hedeflerini de açıklayan Carney, önümüzdeki 5 yıl içinde enerji, ulaşım, teknoloji, veri ve savunma başta olmak üzere farklı alanlarda 1 trilyon dolarlık yatırımı harekete geçirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Carney ayrıca ülke genelinde yeni limanlar, madenler ve enerji koridorlarını kapsayan 27 girişimin 500 milyar dolarlık yeni özel yatırım fırsatı oluşturduğunu aktardı.

SAVUNMA HARCAMALARI GSYİH'NİN YÜZDE 4'ÜNE ÇIKACAK

Kanada'nın NATO yükümlülüklerini yerine getirdiğini söyleyen Carney, toplam savunma harcamalarını 2030 yılına kadar GSYİH'nin yüzde 4'üne çıkarma hedefinin bütçede yer aldığını açıkladı. Carney, savunma sanayi stratejisinin önümüzdeki 10 yılda yarım trilyon dolarlık yatırımı harekete geçirmesini beklediklerini de dile getirdi.

KANADA'NIN EN BÜYÜK 4 HAVALİMANI İÇİN YENİ KARAR

Carney, Kanada'nın en büyük dört havalimanının işletilmesi için uzun vadeli imtiyazlar yoluyla özel sektör yatırımı aranacağını da açıkladı.

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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