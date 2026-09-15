'Öğretmen önlüğü' tartışması... Bakan Tekin gerekçelerini sıraladı: "Öğretmenle öğrenciyi ayırt edemiyoruz"

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, kılık kıyafet adımlarının sahadan gelen taleplerle atıldığını açıkladı. Velilerin öğretmenleri ayırt etmekte zorlandığını belirten Tekin, mesaj içeren kıyafetlerin mesleki itibara zarar verdiğini vurguladı. Bakan Tekin, öğretmen saygınlığını korumak ve okullarda birliktelik sağlamak amacıyla önlük standartlarının getirildiğini ifade etti.

AA Editör Masası'nda eğitim gündemine dair soruları cevaplayan Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, kılık kıyafet adımlarının plansız olmadığını vurgulayarak, "Biz yaptığımız hiçbir şeyi böyle anlık kararlarla yapmıyoruz. Sahadan bize gelen şikayetler, eleştiriler ve öneriler doğrultusunda tedrici bir mantıkla uygulamalarımızı hayata geçirmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakanlık görevine başladığı ilk günden itibaren sahayla iletişim kurduklarını belirten Tekin, "Yaptığımız her işi öğretmenlerimizle ve idarecilerimizle konuşarak yapacağız" diyerek "Öğretmenler Odası" platformunu oluşturduklarını ve okullara habersiz ziyaretler gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

BAKMADAN GEÇME EĞİTİM Milli Eğitim Bakanı Tekin: PISA başarımız dünyada gündem oldu

"ÖĞRETMENLE ÖĞRENCİYİ AYIRT EDEMİYORUZ"

Okul ziyaretlerinde velilerden gelen geri bildirimlere dikkat çeken Bakan Tekin, "Veliler diyorlar ki 'Okula gidiyoruz, öğretmenle veliyi, öğretmenle öğrenciyi birbirinden ayırt edemiyoruz. Kim öğretmen, kim değil, kıyafetinden göremiyoruz'" sözleriyle yaşanan sıkıntıyı aktardı.

Başka ülke bayrağı taşıyan veya siyasi ve toplumsal mesajlar içeren tişörtlerle derse girilmesini eleştiren Tekin, öğretmen kitlesinin ezici çoğunluğunun mesleğin saygınlığına uygun giyindiğini ifade etti. Münferit olumsuz örneklere değinen Tekin, "Ancak arada bu tür kötü örnekler bütün öğretmen arkadaşlarımızı da zan altında bırakıyor. Bütün öğretmen arkadaşlarımızın emeğinin çalınması sonucunu doğuruyor" değerlendirmesinde bulundu.

Öğretmenlerin kıyafeti neden değişiyor? Bakan Tekin gerekçelerini sıraladı

TAVSİYEDEN STANDART KILAVUZA UZANAN SÜREÇ

2023 yılında öğretmenlere "Kılık kıyafetleri konusunda daha özenli olmalarını arzu ediyoruz" çağrısında bulunduklarını belirten Tekin, 24 Kasım 2023'te Olgunlaşma Enstitüleri tarafından tasarlanan önlüklerin tavsiye niteliğinde sunulduğunu hatırlattı. Öğretmenlerin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi kamu görevlileri olduğunu ve Devlet Personel Kılık Kıyafet Yönetmeliği'nin yürürlükte bulunduğunu kaydeden Tekin, okullarda birliktelik sağlamak adına standart önlük adımının atıldığını aktardı.

Bu kapsamda Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), "Öğretmen Önlüğü Standartları Kılavuzu"nu yayımlayarak kumaş içeriğinden dikim ölçülerine kadar tüm teknik detayları kamuoyuyla paylaştı.

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin

"BEN VESAYETİN HER TÜRLÜSÜNE KARŞIYIM"

Uygulamaya yönelik itirazlara ve bazı sendikaların tepkilerine değinen Bakan Tekin, sivil toplum örgütlerinin kamu otoritesine kural dayatamayacağını söyledi. Hukuk devleti vurgusu yapan Tekin, şu ifadeleri kullandı:

"Kusura bakmasın kimse, ben vesayetin her türlüsüne karşıyım. Kimse benim bulunduğum yerde kanun koyucunun yerine kendisini koyamaz, kimse mevzuat yapan idarenin yerine kendisini koyamaz. Böyle tanımlayan kişilere karşı da biz gerekli hukuki mücadeleyi yürütürüz".

Bakan Tekin, eleştiride bulunan yapılara "Sendikanızda istediğiniz gibi giyinin, beni ilgilendirmiyor. Ama ben kamu kurumu niteliğindeki okullarda ilgili mevzuata göre davranılması gerektiğine dair bir hatırlatma yapıyorum" diyerek okullardaki mevzuat sorumluluğuna dikkat çekti ve yeni eğitim yılının açılışında sağduyulu bir tutum sergileyen öğretmenlere teşekkür etti.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Yazar : TÜRKİYE GAZETESİ Kaynak: HABER MERKEZİ

Haberle İlgili Daha Fazlası