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Yaşam

Emekli oldu, maaşı 6 ay sonra kesildi! SGK’dan gelen belgeyle hayatı altüst oldu: Kursağımda kaldı

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Adana'da 58 yaşındaki Sefalet Verani, emekli olduktan 6 ay sonra SGK’dan gelen belge ile neye uğradığını şaşırdı. 1057 günlük primi silinen ve emekliliği iptal edilen kadının, iş verenin vergi kaçırdığı ve sahte evrak düzenlendiği ortaya çıktı. 158 bin lira borçlu çıkan kadın “6 ay aldığım maaş kursağımda kaldı. Ben çalıştım, hak ettim, emek verdim. Orada çalıştığıma dair 10 tane şahit getiririm. Bunun faturasını bana kesemezler” diyerek tepki gösterdi.

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Adana'da 58 yaşındaki 2 çocuk annesi Sefalet Verani, 2014 yılında bir firmada işe başladı, işten ayrılan Verani başka bir firmada aşçılık yaptı. Geçtiğimiz yıl Aralık ayında Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurarak emeklilik dilekçesi verdi.

SGK'DAN 6 AY SONRA BELGE GELDİ

Doğum borçlanması yapan kadın, 2026 yılının Ocak ayında emekli oldu ve 20 bin TL emekli maaşı bağlandı. Verani Ağustos ayında kendisine SGK tarafından gönderilen belge ile hayatının şokunu yaşadı.

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SGK tarafından gönderilen yazıda, ‘Seyhan Sosyal Güvenlik Merkezi'nin 20.04.2026 tarihli ve 140037477 sayılı yazısı ekinde yer alan, 09.02.2026 tarihli ve 2025/420432/009 sayılı rapora istinaden işyerinde, 01.01.2015-26.05.2015 tarihleri arasında geçen 144 gün, 06.03.2017-30.06.2020 tarihleri arasında geçen 913 gün olmak üzere toplam 1057 gün hizmetinizin fiili çalışmaya dayanmadığı gerekçesiyle iptal edildiği, iptal edilen 1057 gün hizmetten sonra, 2599 gün hizmetinizin kaldığı ve tahsis talebi itibariyle emeklilik şartlarını sağlamadığınız anlaşılmış ve almakta olduğunuz yaşlılık aylığınız başladığı tarih itibariyle iptal edilmiş olup tarafınıza ödenmiş olan yersiz aylıkların tahsil edilmesi gerektiğinden, tarafınıza borç bildirilmiştir' denildi.

Emekli oldu, maaşı 6 ay sonra kesildi! SGK’dan gelen belgeyle hayatı altüst oldu: Kursağımda kaldı
Başlık ResmiEmekli oldu, maaşı 6 ay sonra kesildi! SGK’dan gelen belgeyle hayatı altüst oldu: Kursağımda kaldı

158 BİN 300 TL BORÇ ÇIKARTILDI

Ayrıca Sefalet Verani'ye yasal faiziyle birlikte 158 bin 300 TL borç çıkartıldı.

İŞVERENİ VERGİ KAÇAKÇILIĞI YAPMIŞ

Emekliliğinin iptal edilmesinin ardından şaşıran kadın, SGK'ya gitti. Görevliler işvereninin vergi kaçakçılığı yaptığını ve sahte evrak düzenlendiğini bu nedenle prim günlerinin silindiğini açıkladı.

Emekli oldu, maaşı 6 ay sonra kesildi! SGK’dan gelen belgeyle hayatı altüst oldu: Kursağımda kaldı
Başlık ResmiEmekli oldu, maaşı 6 ay sonra kesildi! SGK’dan gelen belgeyle hayatı altüst oldu: Kursağımda kaldı

"ÇALIŞTIĞIMI 10 ŞAHİT İLE İSPATLARIM"

İşvereni hakkında şikayetçi olacağını söyleyen Verani, şöyle konuştu:

2026 yılının Ocak ayında emekli oldum. Temmuz ayında maaşımı aldım. Ondan sonra ‘Emekliliğiniz iptal oldu' şeklinde mesaj geldi. Neden iptal olduğunu öğrenmek için SGK'ya gittim. Bana işverenimin vergi kaçakçılığı yaptığını ve sahte evrak düzenlendiğini, bu nedenle bin 57 günümün silindiğini söylediler. Ben bunu ispat ederim. Esnaflar bana şahitlik yapacak. Kardeşlerim var orada, çalıştığıma dair fotoğraflarım var. Bunları il müdürüne ibraz ettiğim halde kimse benim elimden tutmadı. Ben yine söylüyorum; orada çalıştığıma dair 10 tane şahit getiririm. Eğer hata iş yerinin hatasıysa bunun faturasını bana kesemezler.

Emekli oldu, maaşı 6 ay sonra kesildi! SGK’dan gelen belgeyle hayatı altüst oldu: Kursağımda kaldı
Başlık ResmiEmekli oldu, maaşı 6 ay sonra kesildi! SGK’dan gelen belgeyle hayatı altüst oldu: Kursağımda kaldı

“MAAŞ KURSAĞIMDA KALDI"

Verani, "Hastalığım nedeniyle yüzde 60 raporum var. SGK'da bana, ‘58 yaşını doldurduysan doğum borçlanması yap. Ocak ayından önce doğum borçlanmasını yaparsan emeklilik hakkı kazanırsın' dediler. Ben de komşumdan borç buldum, altınlarımı bozdurdum ve doğum borçlanması yaptım. 6 ay maaş aldım. Şimdi ise emekliliğim iptal edildi. 6 ay aldığım maaş kursağımda kaldı" dedi.

Emekli oldu, maaşı 6 ay sonra kesildi! SGK’dan gelen belgeyle hayatı altüst oldu: Kursağımda kaldı
Başlık ResmiEmekli oldu, maaşı 6 ay sonra kesildi! SGK’dan gelen belgeyle hayatı altüst oldu: Kursağımda kaldı

“FATURASINI BANA KESEMEZLER"

"Ben haksız değilim. Ben çalıştım, hak ettim, emek verdim. Eğer işverenin bir hatası varsa bunun faturasını bana kesemezler. Gerekli bütün yerlere başvuracağım” diyen Verani hukuk mücadelesinden vazgeçmeyeceğini söyledi.

Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Adana
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