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Ekonomi

Tarım-ÜFE yıllık yüzde 21,91 arttı

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Tarım-ÜFE yıllık yüzde 21,91 arttı

Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) yıllık yüzde 21,91 arttı, aylık yüzde 0,93 azaldı.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos ayı Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, Tarım-ÜFE'de, Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0,93 azalış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 9,20 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,91 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 33,47 artış gerçekleşti.

Sektörlerde bir önceki aya göre, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 0,86 azalış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1,74 azalış ve balık ve diğer balıkçılık ürünleri; su ürünleri; balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 1,77 azalış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre, tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde yüzde 6,23 azalış, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 3,22 artış ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 2,00 artış gerçekleşti.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 69,99 artış ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 153,75 artış ile tropikal ve subtropikal meyveler oldu.

Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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