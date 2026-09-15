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Okan Buruk, Avrupa'nın zirvesinde: Guardiola ve Flick’i geride bıraktı

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Okan Buruk, Avrupa'nın zirvesinde: Guardiola ve Flick’i geride bıraktı

Başarılı hoca, yüzde 79,87’lik kazanma oranıyla Avrupa’da 1 numara. G.Saray’ın tecrübeli teknik direktörü, Türkiye ve Avrupa’nın beş büyük liginde dünyanın en önemli takımlarını ve teknik direktörlerini geride bıraktı. Buruk, ligde tarihî rakiplerinin 16 teknik direktörünü de geride bıraktı…

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Ali Naci Küçük
ALİ NACİ KÜÇÜK

Son beş sezondur ligde Galatasaray ve Okan Buruk fırtınası yaşanıyor. Üst üste dört şampiyonluğa ulaşan sarı kırmızılılar, bu sezon da beşinci şampiyonluk için büyük bir istikrarla yoluna devam ediyor. Türkiye’de kırılmadık rekor bırakmayan Okan Buruk, sarı kırmızılı takımın başında çıktığı 149 maçın 119’unu kazanmayı başardı. Buruk, sadece Türkiye’de değil, Avrupa’nın beş büyük ligindeki teknik direktörler arasında da kazanma oranı açısından zirvede yer aldı. Bayern Münih’in ardından Barcelona’da da ligi domine eden Alman teknik adam Hansi Flick, Bundesliga ve LaLiga’daki toplam 138 maçında 108 galibiyet alarak yüzde 78,26’lık kazanma oranına ulaştı. Okan Buruk ise yüzde 79,87’lik oranıyla Flick’i geride bıraktı.

Okan Buruk
Başlık ResmiOkan Buruk

TÜRKİYE’DE RAKİBİ YOK

Barcelona, Bayern Münih ve Manchester City ile dünyayı kasıp kavuran, toplam 41 kupa kazanan İspanyol teknik adam Pep Guardiola ise 76,32’lik oranla uzun süre zirvede yer aldı. Guardiola’nın Barcelona kariyerindeki 152 LaLiga maçında 116 galibiyeti bulunuyor. Okan Buruk, hem Guardiola’yı hem de Flick’i geride bırakarak birinci sıraya yerleşti. Başarılı teknik adam ayrıca Galatasaray’da göreve geldiği 2022-2023 sezonundan bu yana en az iki kez karşılaştığı 26 takımın tamamını mağlup ederek Süper Lig’de rakiplerine karşı üstünlüğünü bir kez daha gösterdi.

Okan Buruk
Başlık ResmiOkan Buruk

ONA HOCA DAYANMIYOR

Süper Lig’de üst üste beşinci şampiyonluğuna koşan Okan Buruk, rakiplerine aman vermiyor. Okan Buruk’un Galatasaray’ın başında görev yaptığı süreçte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor’da toplam 16 teknik direktör değişikliği yaşandı. Okan Buruk ise bu süreçte tek başına yoluna devam ediyor.

Okan Buruk'un istatistikleri
Başlık ResmiOkan Buruk'un istatistikleri
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