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Ekonomi

Fed ve yapay zeka baskısı değerli metallere yansıdı! Gümüş, platin, altın ve paladyumda düşüş

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Fed ve yapay zeka baskısı değerli metallere yansıdı! Gümüş, platin, altın ve paladyumda düşüş

Savaşın getirdiği enflasyonist baskı tüm dünyayı etkilemeye devam ediyor. Jeopolitik gerilimlerde yaşanan gelişmeler Fed'e ilişkin faiz artırım beklentilerini yükseltti. Teknoloji dünyasının en büyük oyuncularından biri olan yapay zeka şirketlerinin teknoloji geliştirme hızını yavaşlatacağına ilişkin açıklamalarla birlikte, bu gelişmeler doğrultusunda metallerde baskı oluştu. Kıymetli metaller ve baz metallerde sert satış baskısı görülüyor.

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Orta Doğu'da gerilimin tırmanması, ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin enflasyonist baskıların gücünü koruduğuna işaret etmesi, Fed'e ilişkin faiz artırım beklentilerini yükseltti.

Bölgede jeopolitik gelişmeler neticesinde yüksek seyreden enerji fiyatları, dünya genelinde enflasyonist baskıların sürmesine yol açarken yükselen tahvil faizleri ve dolara talebin artması, emtia piyasaları üzerinde baskı oluşturuyor.

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Öte yandan bu hafta Fed'in faiz toplantısı piyasaların odağında bulunuyor. İstihdam piyasasına ilişkin güçlü veriler, yükselen enflasyon beklentileri ve Fed Başkanı Kevin Warsh'ın enflasyonla mücadelede kararlılık vurgusu sonrasında para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu hafta faiz artıracağına ilişkin ihtimallerle yüzde 88'e yükseldi.

Yapay zeka şirketlerinin teknoloji geliştirme​​​​ hızını​​​ yavaşlatacağına dair endişeler de fiyatlamaları etkileyen unsurların başında geliyor.

Fed ve yapay zeka baskısı değerli metallere yansıdı! Gümüş, platin, altın ve paladyumda düşüş
Başlık ResmiFed ve yapay zeka baskısı değerli metallere yansıdı! Gümüş, platin, altın ve paladyumda düşüş

GÜMÜŞ, PLATİN, PALADYUM VE ALTINDA SON DURUM

Söz konusu gelişmelerle kıymetli metaller ve baz metallerde sert hareketler görüldü. Şu sıralarda ons bazında gümüş yüzde 3,3 düşüşle 62,3 dolardan, platin yüzde 2,3 kayıpla 1757 dolardan, paladyum yüzde 2,2 azalışla 1.274 dolardan ve altın yüzde 1,5 azalışla 4 bin 284 dolardan işlem görüyor.

Libre bazında ise bakır yüzde 2,3 düşüşle 6,3 dolardan, alüminyum yüzde 2 azalışla 1,48 dolardan alıcı buluyor.

ALTIN İÇİN ZORLU BİR HAFTA OLABİLİR

Saxo Capital Emtia Strateji Başkanı Ole Hansen, yaptığı değerlendirmede, "Altın, geçen hafta cuma günü ABD'de beklentilerin üzerinde açıklanan çekirdek enflasyon verisinin ardından, bugün de ham petrol fiyatlarındaki sert yükselişin enflasyon ve tahvil getirilerine ilişkin endişeleri artırmasıyla baskı altında kaldı." dedi.

Fed ve yapay zeka baskısı değerli metallere yansıdı! Gümüş, platin, altın ve paladyumda düşüş
Başlık ResmiFed ve yapay zeka baskısı değerli metallere yansıdı! Gümüş, platin, altın ve paladyumda düşüş

Yükselen tahvil faizleri, Fed toplantısı ve artan petrol fiyatlarıyla altının zorlu bir hafta geçirebileceğini ifade eden Hansen, altında yükselişlerin görülebilmesi için 4 bin 400 doların üzerine çıkması gerektiğini söyledi.

Hansen, söz konusu gelişmelerin bakır fiyatlarını da etkilediğine dikkati çekerek, "Bakır geçen hafta yaklaştığı rekor seviyelerden geriledi ve destek seviyesi olan 6,5 doların altına indi." ifadelerini kullandı.

Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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