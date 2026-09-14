ABD Başkanı Donald Trump, kritik Fed toplantısı öncesinde ülkesinin dünyadaki en düşük faize sahip olması gerektiğini savunurken, piyasalarda faiz artırımı beklentisi yüzde 86'ya ulaştı.

Trump, İrlanda’da düzenlenen Amgen İrlanda Açık Golf Şampiyonası kapsamında bulunduğu Doonbeg’de gazetecilerin sorularını cevapladı.

ABD ekonomisinin gücüne vurgu yapan Trump, "Hangi formülü kullanırlarsa kullansınlar, dünyanın en düşük faiz oranını ödemeliyiz" ifadelerini kullandı.

Fed kararına günler kala Trump’tan faiz baskısı: Formül ne olursa olsun...

FED SORUSUNA 'BİLMİYORUM' CEVABI

Trump, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek haftaki toplantısında faiz oranları konusunda nasıl bir karar almasını beklediği sorusuna ise, "Bilmiyorum" şeklinde cevap verdi.

Fed kararına günler kala Trump’tan faiz baskısı: Formül ne olursa olsun...

FAİZ ARTIRIM BEKLENTİSİ YÜKSEK

Trump'ın açıklamaları, cuma günü yayımlanan ve ABD'de tüketici fiyatlarının Ağustos ayında beklentilerin üzerinde arttığını gösteren verilerin ardından geldi. Artan enerji fiyatları ve Trump'ın gümrük tarifesi politikalarının enflasyon üzerindeki etkileri, Fed'in para politikası açısından belirsizliğe neden olurken, yatırımcıların faiz artırımı beklentileri de güçlendi.

Piyasalarda Fed'in Eylül ayında faiz artırma olasılığı yüzde 86 olarak fiyatlanırken, yıl sonuna kadar iki faiz artırımı beklentisi öne çıktı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

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