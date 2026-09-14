Kıbrıslı Rum tarihçi Jerry Kossifos, İsraillilerin Güney Kıbrıs’taki arazi ve gayrimenkul alımlarına dikkat çekerek “Topraklarımızı satmayı durdurmalıyız” dedi. Kossifos, bu sürecin devam etmesi halinde Ada’nın güneyinde “ikinci bir İsrail” oluşabileceği uyarısında bulundu.

Kıbrıslı Rum tarihçi ve emekli akademisyen Jerry Kossifos, Rum Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili Fidias Panayiotou’nun programında Güney Kıbrıs’ta İsraillilerin artan arazi ve gayrimenkul alımlarını gündeme getirdi.

İsraillilerin Ada’nın güneyinde giderek daha fazla mülk edinmesine karşı çıkan Kossifos, Rum yönetimine “toprak satışı” konusunda uyarıda bulundu.

"İSRAİL'E TOPRAKLARIMIZI SATMAMALIYIZ"

İsraillilerin Güney Kıbrıs’taki arazi alımlarının önüne geçilmesi gerektiğini savunan Kossifos, İsrail’deki güvenlik ortamı nedeniyle ülkeden ayrılanların Kıbrıs’a yönelebileceğini ileri sürdü. Kossifos, "Topraklarımızı satmayı durdurmalıyız. Bir gün Filistin’de en iyi toprakları satın aldıkları gibi bizim en iyi topraklarımızı da satın almayı başaracaklar" ifadelerini kullandı.

Rum tarihçi Topraklarımızı satmamalıyız deyip açık açık uyardı: Kıbrıs’ta ikinci bir İsrail oluşturacaklar

Panayiotou’nun İsraillilerin Filistin’de izledikleri yöntemin benzerini Kıbrıs’ta uygulayıp uygulamayacaklarını sorması üzerine Kossifos, İsraillilerin amacının "hayatta kalmak" olduğunu savundu. Kossifos, "İsrail’de yaşayamazlarsa, şu anda tehlikeyi görüp ayrıldıkları gibi başka yerde yaşamaya çalışacaklar. Kıbrıs’ta, bizim topraklarımızda yaşamaya çalışacaklar" dedi.

"KIBRIS’TA İKİNCİ BİR İSRAİL OLUŞTURACAKLAR"

Kossifos, İsrail’den Güney Kıbrıs’a yönelik göç ve mülk edinme sürecinin devam etmesi halinde Ada’nın güneyinde "ikinci bir İsrail" ortaya çıkabileceğini ileri sürdü. "Kıbrıs’ta ikinci bir İsrail oluşturacaklar" diyen Kossifos, Rum tarafındaki mevcut yasaların da buna imkan verdiğini savundu.

Rum yönetiminin yabancılara yönelik arazi satışlarına müdahale etmesi gerektiğini belirten Kossifos, artan talebin Rum gençlerinin de konut sahibi olmasını zorlaştırdığını söyledi.

"KIBRISLI TÜRKLERE KÖTÜ DAVRANDIK"

Kossifos’un röportajdaki en dikkat çekici ifadelerinden biri de 1963 dönemine ilişkin oldu. Rum tarafının Kıbrıslı Türklere yönelik uygulamalarına değinen Kossifos, "Çok büyük hatalar yaptık" dedi. Kossifos, "Biz 1963’te başladık. Kıbrıs’ta yapmamamız gereken şeyler yaptık. Kıbrıslı Türklere başlangıçta kötü davrandık" ifadelerini kullandı. Bazı köylerde Kıbrıslı Türklere karşı ağır olayların yaşandığını anlatan Kossifos, bu konuda kendisinin de araştırma yaptığını söyledi. Kossifos, "Onlar Kıbrıslıydı. Her zaman birlikte, dostça yaşadık" dedi.

Rum tarihçi Topraklarımızı satmamalıyız deyip açık açık uyardı: Kıbrıs’ta ikinci bir İsrail oluşturacaklar

"TÜRKLER EN İYİ DİPLOMATİK GELENEKLERE SAHİP"

Türkiye’nin bölgesel p

olitikasını da değerlendiren Kossifos, Türk diplomasisinin tarihi gücüne dikkat çekti. Türkiye’nin aynı anda Rusya, Çin ve ABD ile ilişki kurabildiğini belirten Kossifos, "Türkiye kendi çıkarlarını gözetiyor" dedi.

Kossifos, "Türkler tarihi olarak dünyanın en iyi diplomatik geleneklerinden birine sahip. Osmanlı Devleti’nin diplomasisi her zaman güçlüydü" ifadelerini kullandı. Türkiye’nin büyük güçler arasında kendi ulusal çıkarlarına göre hareket ettiğini belirten Kossifos, Rum ve Yunan siyasetinin ise aynı diplomatik başarıyı gösteremediğini savundu.

KIBRIS BARIŞ HAREKATI İÇİN ABD'Yİ İŞARET ETTİ

Kossifos, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı konusunda da Rum tarafındaki yerleşik anlatıdan farklı açıklamalarda bulundu. Ada’nın bölünmesinin asıl sorumluluğunu Türkiye’ye yüklemediğini söyleyen Kossifos, dönemin ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger ile ABD ve İngiltere’yi işaret etti.

Rum tarihçi, "Kıbrıs’ı Türkler bölmedi. Kissinger böldü" ifadelerini kullanarak, ABD ve İngiltere’nin gelişmelere yeşil ışık yaktığını söyledi. ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı’nın (CIA) Türkiye’yi ve Yunanistan’daki cuntayı kendi politikası doğrultusunda kullandığını savunan Kossifos, Kıbrıslı Rumların bütün sorumluluğu Türklere yüklememesi gerektiğini söyledi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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