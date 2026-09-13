İstanbul’da dar gelirli vatandaşların uygun fiyatlarla konuta erişimini kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen kiralık sosyal konut projesinde ilk evlerin görüntüleri ortaya çıktı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ataşehir’deki örnek daireleri paylaşarak vatandaşlara konutların nasıl olacağını gösterdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul’da kiralık sosyal konutlar için başvuruların başlayacağını duyurarak Ataşehir’deki örnek dairelerin görüntülerini paylaştı.

Kurum, paylaşımında, “İstanbul’da kiralık konutlarımız için yarın başvuruları almaya başlıyoruz. Evlerimizi merak ediyor musunuz? İşte Ataşehir’de kiraya vereceğimiz TOKİ evleri” ifadelerini kullandı. Böylece dar gelirli vatandaşlara kiralanacak sosyal konutlar ilk kez görüntülenmiş oldu.

Dar gelirliye kiralanacak evler ilk kez görüntülendi! İşte İstanbul’daki TOKİ konutları

İSTANBUL’DA 15 BİN KİRALIK SOSYAL KONUT

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın duyurduğu Yüzyılın Konut Projesi kapsamında İstanbul’da 100 bin sosyal konutun yanı sıra Türkiye’de ilk kez uygulanacak kiralık sosyal konut modeli hayata geçiriliyor.

Projenin ilk etabında yapımı tamamlanan 1071 konut için başvurular 14-25 Eylül tarihleri arasında e-Devlet üzerinden ücretsiz olarak alınacak. Kura çekimi ve konut teslimlerinin ise ekim ayında başlaması planlanıyor.

İstanbul genelinde toplam 15 bin sosyal konutun dar gelirli vatandaşlara kiralanması hedefleniyor.

Dar gelirliye kiralanacak evler ilk kez görüntülendi! İşte İstanbul’daki TOKİ konutları

KONUTLAR İSTANBUL’UN FARKLI İLÇELERİNDE YER ALACAK

Kiralık sosyal konutların 360’ı Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören’de; 330’u Maltepe, Tuzla ve Kartal’da; 291’i Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar’da; 90’ı ise Arnavutköy’de bulunacak.

Konutların kira bedelleri 1+1 dairelerde 10 bin, 2+1 dairelerde 12 bin, 3+1 dairelerde 15 bin, 4+1 dairelerde ise 18 bin liradan başlayacak.

Konutlar, şartları taşıyan vatandaşlara 3 yıl süreyle kiralanacak. Genç evli ailelere 1+1 veya 2+1, iki veya daha fazla çocuklu ailelere ise 2+1, 3+1 veya 4+1 konut tahsis edilecek.

Dar gelirliye kiralanacak evler ilk kez görüntülendi! İşte İstanbul’daki TOKİ konutları

BAŞVURU İÇİN GELİR SINIRI 100 BİN LİRA

Projeye başvuracakların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve 18 yaşını doldurmuş olması, İstanbul’da son bir yıldır kesintisiz ikamet etmesi ve evli olması gerekiyor. Başvuru döneminin sonunda 65 yaşını doldurmuş kişiler için ise evlilik şartı aranmayacak.

Başvuru sahibi veya eşinin Türkiye sınırları içinde tapuda kayıtlı bağımsız bir konutunun bulunmaması, son 5 yıl içerisinde bağımsız konut niteliğinde taşınmaz edinmemiş, devretmemiş veya satmamış olması şartları aranacak.

Dar gelirliye kiralanacak evler ilk kez görüntülendi! İşte İstanbul’daki TOKİ konutları

Ayrıca daha önce TOKİ ile konut sözleşmesi imzalamamış ve sosyal konut veya İlk Evim Arsa projelerinde aktif asil ya da yedek hak sahibi olmamak gerekiyor.

Hane halkının son 12 aya ilişkin aylık ortalama net gelirinin de 100 bin lirayı aşmaması gerekiyor.

Kira bedellerinde ilk 12 ay artış yapılmayacak. İlk artış, 12 aylık sürenin ardından ocak ayında TÜFE’nin 12 aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak yapılacak.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Yazar : TÜRKİYE GAZETESİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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