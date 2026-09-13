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AHBAP soruşturmasında 70 milyonluk iddia! Bağışları sadece kumara yatırmamış… Yapımcı Aytaç Ağdağ ile bağı ortaya çıktı

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AHBAP soruşturmasında 70 milyonluk iddia! Bağışları sadece kumara yatırmamış… Yapımcı Aytaç Ağdağ ile bağı ortaya çıktı

AHBAP soruşturmasının beşinci dalgasında tutuklanan yapımcı Aytaç Ağdağ ile Haluk Levent arasındaki para trafiğinin 70 milyonu bulduğu iddia edildi. Levent, yardım paralarını sadece kumara değil sinema sektörüne de yatırmış.

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Şarkıcı Haluk Levent’in kurduğu AHBAP Derneği’ne ilişkin yolsuzluk soruşturması tüm hızıyla sürerken, yeni dalga operasyonda yeni detaylar ortaya çıktı. AHBAP soruşturmasının beşinci dalgasında tutuklanan yapımcı Aytaç Ağdağ ile Haluk Levent arasındaki iş bağlantıları dikkat çekti.

Sabah gazetesinden Funda Karayel’in haberine göre; Hem müzik yapımcılığı yaptı hem de sinema sektöründe çalışan yapımcı Aytaç Ağdağ ile çalışan Haluk Levent, bağış paralarını sinema sektöründe harcadı.

AHBAP soruşturmasında 70 milyonluk iddia! Bağışları sadece kumara yatırmamış… Yapımcı Aytaç Ağdağ ile bağı ortaya çıktı
Başlık ResmiAHBAP soruşturmasında 70 milyonluk iddia! Bağışları sadece kumara yatırmamış… Yapımcı Aytaç Ağdağ ile bağı ortaya çıktı

'Dilberay', 'Aşk Yolunda', 'Mahlukat', 'Üçlü Pürüz', 'Güven Bana', 'Efsane' ve 'Cem Karaca'nın Gözyaşları' gibi filmlerin yapımcılığında yer alan Ağdağ, 'Dilberay' filmi için reklamlarla birlikte 20 milyon liranın üzerinde bütçe harcadıklarını ifade etti.

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70 MİLYONLUK TRAFİK

AHBAP soruşturmasında kamuoyuna yansıyan iddialara göre; Aytaç Ağdağ ile Haluk Levent arasındak, para trafiğinin 70 milyonu bulduğu iddia edildi.

Öte yandan Aytaç Medya'nın kendi resmi sitesi hâlâ Levent'in 'Vasiyet' albümünü kendi bünyesindeki müzik projeleri arasında gösteriyor. Aynı zamanda yapımcılar Selçuk Aydemir, Aytaç Ağdağ ile hazırlanan, Haluk Levent’in oyuncu olarak yer aldığı Üçlü Pürüz filmi Aytaç Medya'nın resmi künyesinde halen geçiyor.

Yapımcı Aytaç Ağdağ
Başlık ResmiYapımcı Aytaç Ağdağ

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, bilirkişi raporları doğrultusunda dernekten "mal ve hizmet" alımı adı altında para çıkışı gerçekleştirildiği tespit edilen şahıs ve şirketler mercek altına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık, 20 şüphelinin tutuklanmasını talep etmiş, 20 şüpheli tutuklanmıştı.

AHBAP soruşturmasında 70 milyonluk iddia! Bağışları sadece kumara yatırmamış… Yapımcı Aytaç Ağdağ ile bağı ortaya çıktı
Başlık ResmiAHBAP soruşturmasında 70 milyonluk iddia! Bağışları sadece kumara yatırmamış… Yapımcı Aytaç Ağdağ ile bağı ortaya çıktı

Savcılık tarafından 21 şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı, 8 şüpheli hakkında ise ev hapsi olmak üzere toplam 29 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanması talep edilmişti.

Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: HABER MERKEZİ
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